El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que la Constitución establece que es “prerrogativa” del mandatario otorgar las gracias presidenciales en cualquiera de sus modalidades.

“La Constitución establece que es prerrogativa del presidente de la República otorgar las gracias presidenciales en sus diferentes modalidades”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que la ley definido cómo se otorgan este beneficios, cuál es la comisión que evalúa los pedidos y cuál es el procedimiento a seguir.

Gutiérrez evitó pronunciarse sobre un eventual indulto al golpista expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

“No puedo pronunciarme sobre algo que es especulativo”, afirmó.

El titular de la Defensoría puntualizó que la Constitución faculta al presidente de la República a otorgar gracias presidenciales, aunque precisó que existen procedimientos y requisitos establecidos por ley para su aplicación.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: La Constitución establece que es prerrogativa del jefe de Estado otorgar las gracias presidenciales en diferentes modalidades



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En ese sentido, indicó que, según lo anunciado por el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, el trabajo que actualmente se viene realizando apunta a beneficiar a personas privadas de libertad en situación vulnerable, especialmente adultos mayores de 80 años.

“Lo que he escuchado del ministro de Justicia y del mismo presidente de la República es que están trabajando el tema de gracias presidenciales, pero no para una persona en específico, sino para una gran cantidad de personas que ya están en la adultez mayor, mayores de 80 años”, manifestó.

Asimismo, explicó que estas medidas responden a estándares y compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y protección de personas vulnerables.

“Hay tratados y convenciones que el Perú ha suscrito sobre la materia y que tendría que poner a buen recaudo su gobierno”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez remarcó que la Defensoría del Pueblo respalda las acciones orientadas a proteger los derechos fundamentales de adultos mayores privados de libertad, aunque descartó haber escuchado alguna propuesta específica sobre Pedro Castillo.

“En ningún momento he escuchado que se esté diciendo esto como para auspiciar algún indulto o alguna gracia a determinada persona en específico”, concluyó.