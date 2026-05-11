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“No puedo pronunciarme sobre algo que es especulativo”, afirmó Josué Gutiérrez. (Defensoría del Pueblo)
“No puedo pronunciarme sobre algo que es especulativo”, afirmó Josué Gutiérrez. (Defensoría del Pueblo)
Por Redacción EC

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que la Constitución establece que es “prerrogativa” del mandatario otorgar las gracias presidenciales en cualquiera de sus modalidades.

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