La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso investigar el supuesto reglaje contra Francisco Távara, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de no participar en la sesión donde se aprobó la restitución de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

En entrevista con Canal N, indicó que se investigará a las personas mencionadas por Távara el último lunes 16, es decir, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y su vicepresidenta, María Teresa Cabrera.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Ya dispuse para que se pueda abrir una carpeta [fiscal] porque son hechos claros que ha descrito el doctor Távara. Eso tenemos que investigar. (Investigaremos) a las personas que menciona”, expresó.

“Se empezarán a hacer las indagaciones si se tienen nombres identificados y por allí si se tiene que indagar más para averiguar quiénes más están involucrados en los hechos. [...] El Ministerio Público no puede dejar de investigar porque si no, estamos omitiendo funciones y eso sí es un delito”, agregó.

LEE MÁS: Delia Espinoza denuncia a Patricia Benavides por presunta usurpación de función pública

Como se recuerda, Francisco Távara denunció que estaría siendo víctima de un supuesto reglaje por los cambios de choferes que se le asignaron y acusó de ello a María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la JNJ.

“En un mes me cambiaron cuatro conductores. Ahora me entero que el conductor que tengo lo puso la vicepresidenta [de la JNJ] para que informe a dónde voy, con quién me reúno. […] Eso se llama reglaje”, afirmó en Canal N.

Távara Córdova también manifestó que sintió un “ambiente hostil” en el pleno de la junta, luego de excusarse de participar de la revisión del pedido de nulidad presentado por Patricia Benavides.

Incluso, aseveró que el presidente de la JNJ, Gino Ríos, dirigió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, donde solicitaba información del estado procesal de una denuncia contra Távara por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“(Lo hizo) a ocultas mías. Ni siquiera me puso en conocimiento. ¿Quién es ese denunciante? Es un señor que me viene denunciando hace 20 años”, acotó Francisco Távara.

“El doctor está diciendo un hecho que es de presunta connotación delictiva”, sentenció Delia Espinoza al ser consultada sobre el tema.