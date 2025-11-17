La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza dijo esperar que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima notifique a Tomás Gálvez y ya no a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que proceda con su reposición como fiscal de la Nación.

En declaraciones a TV Perú, indicó que la JNJ ha incurrido en “desacato manifiesto” al no reponerla en el cargo, pese a que ya se cumplió el plazo dispuesto por el Poder Judicial para su ejecución.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Eso es lo que esperamos (que se notifique al fiscal de la Nación interino), creo que se le han dado los plazos por demás extensos a la Junta Nacional de Justicia y ellos contrariamente a obedecer, lo que han hecho es continuar incluso con el procedimiento administrativo disciplinario en mi contra, cosa que había sido detenida por orden del juez constitucional”, expresó.

“Ante esa demostración de renuencia, de no acatamiento, de desacato manifiesto -incluso hoy día me han citado-, eso demuestra por demás y el señor juez lo único que -espero- debe hacer es ejecutar él mismo y poner en conocimiento y exigir al fiscal de la Nación interino para que proceda a entregarme el cargo”, agregó.

En ese sentido, Espinoza Valenzuela enfatizó que ya no procedería notificarse a la JNJ porque eso significaría “seguir dando vueltas” y la ejecución “tiene que darse” porque -desde su punto de vista- “las cosas están dadas”.

“Es ya la ejecución, con intervención directa del señor juez. El plazo de la Junta Nacional de Justicia se venció y eso es lo que estaba esperando el señor interino. Como ya se venció, ya no se puede seguir dando vueltas en un círculo vicioso y lo que corresponde es que el juez constitucional haga valer su autoridad”, subrayó.

LEE MÁS: Tomás Gálvez afirma que esperará resolución de la JNJ sobre reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Refirió que la gestión del Ministerio Público no puede “seguir en incertidumbre”, pues “hay mucho trabajo que hacer” y un plan de trabajo que desea retomar, previa evaluación de lo que se haya avanzado durante la gestión de Gálvez Villegas.

Evalúa acciones

Del mismo modo, Espinoza adelantó que con su defensa viene evaluando tomar acciones contra la JNJ por supuesta resistencia y desobediencia a la autoridad al no reponerla en el cargo.

LEE MÁS: Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez entrega del cargo tras ser repuesta como fiscal de la Nación

“De manera evidente, lo que se habría cometido desde ya por la Junta Nacional de Justicia es el delito que se llama resistencia y desobediencia a la autoridad. Eso lo estamos evaluando con mi defensa”, enfatizó.

Cabe indicar que Delia Espinoza acudió a la Corte Superior de Lima, a fin de solicitar que se pronuncie sobre su reposición como fiscal de la Nación titular.

“Lo que yo le he pedido ya con un documento el día jueves y ayer en la noche también, al sistema se ha presentado un reiterativo para que en vista del incumplimiento del plazo para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) manifieste algo sobre mi reposición, no hay nada”, acotó.

“Le hemos hecho mención al juez. El señor juez, con bastante prudencia, nos ha dicho que va a resolver con prontitud. Nosotros esperemos que esto sea en el día”, sentenció.