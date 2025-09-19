Martín Calderón
Martín Calderón

Fiscal de la Nación pide declarar ilegal a Fuerza Popular: ¿decisión técnica o acto político?
Fiscal de la Nación pide declarar ilegal a Fuerza Popular: ¿decisión técnica o acto político?

Fiscal de la Nación pide declarar ilegal a Fuerza Popular: ¿decisión técnica o acto político?

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sorprendió al escenario político el pasado jueves 18, cuando solicitó la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular. En la petición, presentada ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, acusa al fujimorismo de haber desplegado conductas antidemocráticas durante los últimos años.

