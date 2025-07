La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, viajará en comisión de servicios a la ciudad de Palermo, Italia, del 16 al 21 de julio para asistir a una actividad anual regional.

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2156-2025-MP-FN, Espinoza Valenzuela fue invitada para que participe en el “Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino”, a realizarse los días 18 y 19 de este mes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Ministerio Público fue invitado a mesa técnica del Gobierno sobre formalización minera este viernes 18

En el marco del Programa Falcone-Borsellino, se desarrollará esta actividad regional que reunirá a altas autoridades judiciales de América Latina, Europa y los Balcanes.

“Este espacio está concebido como una instancia de cooperación estratégica orientada al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción”, dice la resolución.

Cabe precisar que esta actividad da continuidad a la conferencia celebrada en Ámsterdam del 26 al 28 de marzo: “United Perspectives - Shaping the Fight Against Organized Drug Networks and Criminal Money Flows”.

Este evento fue promovido por la Fiscalía Nacional de los Países Bajos, el programa europeo El PAcCTO 2.0 y la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, y en la que participó la fiscal de la Nación.

LEE MÁS: Eduardo Arana niega conflicto con el Ministerio Público al no invitar a fiscal de la Nación a mesa técnica

Asimismo, se encargó el Despacho de la Fiscalía de la Nación a Zoraida Ávalos, fiscal suprema de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.

En tanto, se encargó el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal a María Isabel del Rosario Sokolich Alva, fiscal adjunta suprema de dicho despacho fiscal.

Resolución que autoriza viaje de la fiscal de la Nación a Italia. (Foto: El Peruano)

Resolución que autoriza viaje de la fiscal de la Nación a Italia. (Foto: El Peruano)





Resolución que autoriza viaje de la fiscal de la Nación a Italia. (Foto: El Peruano)

MP invitado a mesa técnica

Es necesario señalar que el Ministerio Público fue invitado a la mesa técnica promovida por el Gobierno sobre la formalización minera, cuya segunda reunión se llevará a cabo este viernes 18 de julio en Palacio de Gobierno.

Así lo informó el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, quien confirmó que un representante del Ministerio Público asistirá al evento.

“Debo informar que hoy día en horas de la tarde se nos ha cursado una comunicación para participar en la reunión del día viernes y hemos confirmado nuestra participación. El Ministerio Público va a participar, hemos sido invitados y bueno, hemos decidido participar y el día viernes estaremos en la mesa”, expresó en RPP TV.