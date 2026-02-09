JNJ abre investigación preliminar contra Delia Espinoza por presunto uso indebido de vehículos oficiales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir investigación preliminar contra la destituida fiscal suprema Delia Espinoza, raíz de presuntas irregularidades en el uso de bienes públicos durante el periodo en que se encontraba suspendida del cargo como fiscal de la Nación.

La decisión se encuentra contenida en el Informe N° 006-2026-GATRP-JNJ, de fecha 26 de enero, presentado por Gino Ríos, miembro de la JNJ, y se deriva de la denuncia N° 1736-2025-JNJ, formulada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar contra Espinoza Valenzuela.

Según lo expuesto en el informe, Delia Espinoza habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público, identificados con las placas de rodaje EGW-711 y EGW-715, pese a encontrarse suspendida en el ejercicio del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, así como de todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ, emitida el 19 de setiembre de 2025.

“La Junta Nacional de Justicia considera que estos hechos ameritan una investigación preliminar, a fin de determinar si se produjo un uso indebido de recursos del Estado y si la conducta atribuida a la investigada resulta incompatible con los deberes y responsabilidades inherentes a la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión”, señaló la institución.

Como se recuerda, el pasado 23 de enero, por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinoza de su cargo de fiscal suprema titular tras un proceso disciplinario iniciado en setiembre del 2025.

Dicha institución sancionó a Espinoza por no haber ejecutado de manera inmediata la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en junio del año pasado, entre otros.

A fines del 2025 el Congreso también inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza después de atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares.

Según la acusación legislativa, dicho documento contravenía la Ley 32130, la cual devuelve a la Policía Nacional el rol operativo y la investigación material del delito en la etapa preliminar.

