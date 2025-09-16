La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que el Ministerio Público evalúa incorporar al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, en la investigación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

“Se está evaluando eso, todavía no se ha (definido)”, señaló escuetamente a RPP Noticias cuando se le consultó sobre la posibilidad de incluir a Arana en la indagación seguida contra el titular del Minjusdh, por la cual se dictó impedimento de salida del país en su contra.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Sobre la situación de Santiváñez Antúnez, Espinoza Valenzuela estimó que “en principio” podría ser investigado por el presunto delito de tráfico de influencias por supuestamente pedir mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Cabe recordar que Juan José Santiváñez es investigado en el Ministerio Público por presuntamente haber cobrado al menos 20 mil dólares a una familia que defendía como abogado a cambio de influir en el Tribunal Constitucional (TC).

Por este caso, el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país, la cual se mantiene vigente y que recientemente fue suspendida del 6 al 11 de setiembre para que viaje a Suiza y asista a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El caso

Como se recuerda, el último domingo “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de uno de sus clientes cuando ya era titular del Interior.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.