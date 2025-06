La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó una supuesta pugna de poderes, crisis o caos institucional dentro del Ministerio Público, luego de que Patricia Benavides llegara a la sede de la institución para ser repuesta en su cargo por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista con Canal N, indicó que lo ocurrido el último 16 ya “se superó”, se hizo una defensa institucional y no se ha paralizado en ningún momento el trabajo dentro del Ministerio Público.

“No existe pugna de poderes, no existe ningún tipo de crisis, incertidumbre o desconcierto, caos institucional, no existe nada de eso. Estamos trabajando y lo que ocurrió el día lunes simplemente se superó, se hizo una defensa institucional y no hemos dejado de trabajar. No se ha paralizado el trabajo en el Ministerio Público”, expresó.

“Lo que pasó el día lunes se superó simplemente. No hay miedo de nada porque estamos en un país democrático, de estado de derecho. Es lamentable lo que pasó el día lunes, pero no volverá a pasar”, agregó.

Espinoza Valenzuela también negó tener una “agenda propia” y reiteró que la Junta de Fiscales Supremos es la instancia encargada de elegir al fiscal de la Nación y no la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“No es una agenda propia, es una agenda institucional. Si quieren hablar de agenda, es una agenda institucional que es cumplir con una decisión de la Junta de Fiscales Supremos que, luego de un procedimiento regular, según el artículo 158 de la Constitución, es la única autoridad exclusiva para designar al fiscal de la Nación y eso está en vigencia. Los señores de la Junta de Fiscales Supremos ya se pronunciaron y eso lo dejamos allí”, subrayó.

Responde a Eduardo Arana y Josué Gutiérrez

Delia Espinoza también respondió al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes pidieron ejecutar la decisión de la JNJ y reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

“Que se informen más porque ellos están hablando fuera de la institución. A ellos no les consta porque no han estado acá y no trabajan acá. Es como si yo opinara sobre la crisis que hay también con los trabajadores de la Defensoría del Pueblo o con toda la crisis política que afronta el señor primer ministro”, acotó.

“No puedo opinar porque simplemente no me consta, por lo tanto, pido respeto al Ministerio Público. Los primeros que tienen que dar señales de respeto son los señores cabezas de otras instituciones. Pido que no se especule y que no se hable de lo que no existe. No hay pugna, no hay crisis, no hay nada”, añadió.

Delia Espinoza insistió en que el respeto “empieza por no opinar de lo que no se sabe y por seguir desinformando”, y recordó que Gutiérrez Cóndor fue recientemente denunciado constitucionalmente ante el Congreso.

“Son los señores que están opinando, congresistas, varias personas, el defensor del Pueblo que también ha sido recientemente denunciado constitucionalmente. Acá nadie se enfrenta, perseguimos el delito y si hay elementos probatorios se presenta la denuncia constitucional”, manifestó.