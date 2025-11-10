Poder Judicial ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer como fiscal de la Nación a Delia Espinoza, quien fuera suspendida de manera provisional en septiembre pasado, y se dispone que continúe ejerciendo sus funciones en el cargo.

Específicamente, fue el Noveno Juzgado Constitucional que ordenó —este lunes 10 de noviembre— la suspensión de los efectos de la Resolución N°143-2025, con la cual la JNJ dictó, a su vez, la suspensión de Espinoza por el plazo de seis meses.

Información en desarrollo…