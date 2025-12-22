La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial (PJ) contra el Congreso de la República, tras ser inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según el documento al que accedió este Diario, ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, Espinoza Valenzuela alegó una presunta vulneración al debido proceso al afectar su derecho a una debida motivación de las decisiones.

La suspendida titular del Ministerio Público alega que el Parlamento Nacional también vulneró sus derechos a un proceso imparcial, a la defensa y a la igualdad y la no discriminación.

Como se recuerda, el pasado 5 de diciembre Espinoza Valenzuela fue sancionada por el Congreso por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política.

La inhabilitación fue avalada por 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. El Parlamento atribuyó a Delia Espinoza la responsabilidad por la aprobación de un reglamento en el Ministerio Público que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, que establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía Nacional.

Asimismo, por el mismo caso, mediante la Resolución Legislativa 007-2025-2026-CR, el Parlamento oficializó la formación de una causa penal contra Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

De este modo, el expediente de la acusación constitucional será remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones.