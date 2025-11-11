Delia Espinoza fue repuesta como fiscal de la Nación por el Poder Judicial. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Delia Espinoza fue repuesta como fiscal de la Nación por el Poder Judicial. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
/ Joel Alonzo
Redacción EC
Redacción EC

solicitó formalmente a la entrega del cargo, luego de ser repuesta como fiscal de la Nación por el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Como se recuerda, el Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que “cumpla con reponer” como fiscal de la Nación a Espinoza, quien fuera suspendida de manera provisional en septiembre pasado.


A través de un oficio, Delia Espinoza indicó a Gálvez Villegas que teniendo en cuenta que ha sobrevenido una nueva disposición judicial mediante la cual se dispone su reposición, resulta necesario que se proceda a la entrega del cargo de su gestión como interino.

Asimismo, Espinoza Valenzuela le pidió a Tomás Gálvez que designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión.

“Finalmente, dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima de dicho cargo”, sentenció.

Delia Espinoza envía carta de Tomás Gálvez, solicitando la entrega del cargo como fiscal de la Nación.
Delia Espinoza envía carta de Tomás Gálvez, solicitando la entrega del cargo como fiscal de la Nación.

Cabe precisar que el 19 de septiembre de este año, Delia Espinoza fue suspendida por la JNJ por no acatar una resolución que disponía reponer a Patricia Benavides como cabeza de la institución.

En consecuencia, Tomás Gálvez -quien recobró su título de fiscal supremo- asumió las riendas del Ministerio Público de manera interina el 22 de septiembre pasado, en reemplazo de la suspendida Espinoza.

El caso

El 13 de octubre pasado, el Noveno Juzgado Constitucional había declarado fundada una medida cautelar a favor de Espinoza, disponiendo la suspensión del proceso disciplinario iniciado en su contra la JNJ y que continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

Sin embargo, el 22 de octubre, la JNJ optó por mantener vigente la medida de suspensión en su contra, al considerar que el procedimiento disciplinario se inició por cuatro cargos, mientras que la medida cautelar solo se refería al iniciado por no cumplir por reponer a Patricia Benavides.

Ante ello y tras la apelación presentada, el Noveno Juzgado Constitucional ordenó -el último lunes 10 de noviembre- la suspensión de los efectos de la Resolución N°143-2025, con la cual la JNJ dictó, a su vez, la suspensión de Espinoza por el plazo de seis meses.

“Se ordena a la entidad emplazada Junta Nacional de Justicia cumpla con reponer a doña Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, dentro del segundo día de notificada con la presente resolución, para los efectos de continuar ejerciendo sus funciones (…) bajo apercibimiento de ley”, se sostiene en la resolución, a la que accedió El Comercio.

