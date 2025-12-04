La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, estimó que la inhabilitación de diez años para el ejercicio de la función pública, aprobada por el pleno del Congreso, puede ser revertida a través de una acción de amparo que presentará próximamente ante el Poder Judicial.

En entrevista con RPP Noticias, adelantó que también presentará varias denuncias por presuntos delitos e infracciones a la Constitución Política, alegando falta de garantías al debido proceso y vulneración a su derecho a la defensa.

Alegó que no tuvo responsabilidad en la aprobación de un reglamento en el Ministerio Público que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, la cual establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía Nacional.

“Esa inhabilitación puede revertirse vía acción de amparo. [Voy a presentar] acción de amparo y también preparar denuncias por delitos, hay delitos e infracciones a la Constitución que se han cometido”, expresó.

“Han faltado al debido proceso, a las garantías, el derecho a la defensa en su momento porque en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a mi abogado, que en ese entonces era el doctor [Samuel] Abad, simplemente le apagaron la transmisión, que debe ser pública a pesar que él la solicitó y está en el reglamento, la hicieron reservada y no valoraron las pruebas materiales, es decir, los documentos con los que yo estaba acreditando que no he participado en el reglamento”, agregó.

Explicó que la atribución de elaborar y de aprobar un reglamento no es tarea de la Junta de Fiscales Supremos y dio que ha demostrado “con documentos” que no ha habido ninguna reunión para aprobar, discutir o determinar sus alcances.

“Esa es tarea exclusiva del fiscal de la Nación. ¿Quién era el fiscal de la Nación en ese momento? Juan Carlos Villena Campana. Él fue el que lo elaboró, aprobó, revisó, firmó y publicó en El Peruano. Lo que he refrendado es que en realidad los señores han querido -y han mandado el mensaje clarísimo- a los funcionarios del Perú: ‘O te sometes, o te vas’”, enfatizó.

Finalmente, tras indicar que Tomás Gálvez seguirá al frente del Ministerio Público de manera interina, Delia Espinoza cuestionó a la Junta de Fiscales Supremos por mantener un silencio “bastante lamentable” en el tema.

“La Junta de Fiscales Supremos ha mantenido un silencio creo bastante lamentable porque, a sabiendas que tres de sus integrantes habían sido salvados de esta acusación que hoy me ha inhabilitado, por lo menos por un elemental sentido de defensa de la autonomía del Ministerio Público debieron dejar en claro, a través de un pronunciamiento, que también la fiscal de la Nación legítima y que en ese momento estaba suspendida, simplemente tenían que aclarar que tampoco había participado en ello”, sentenció.