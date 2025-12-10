El Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el proceso de amparo y la medida cautelar que disponía la reposición de la ahora inhabilitada Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.

Fue al declarar fundada la solicitud de medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida regirá hasta que el tribunal emita la sentencia definitiva en dicho proceso.

“La medida cautelar concedida mantendrá sus efectos hasta que se emita la sentencia definitiva en el presente proceso, sin que quepa adoptar nuevas resoluciones por parte de cualquier órgano del Poder Judicial que pudieran comprometer el ejercicio de las competencias constitucionales de la JNJ”, detalla.

En su resolución, el TC indicó que si bien el Poder Judicial tiene competencia para ejercer el control constitucional de las resoluciones administrativas cuando vulneren derechos fundamentales, “dicho control también debe ejercerse atendiendo los límites de lo constitucionalmente posible para dicho órgano, con respeto escrupuloso del principio de corrección funcional”.

“La medida cautelar expedida por el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente 1056-2025-26-1801-JR-DC-09 puede derivar en lesión irreparable a la esfera competencial de la JNJ, por menoscabo de sus atribuciones constitucionales, pues el citado artículo 154.3 de la Constitución Política prevé la potestad disciplinaria, reservada por el Constituyente a la JNJ, como parte del núcleo indisponible de su esfera competencial. En ese sentido, cuando la JNJ ejerce su potestad disciplinaria, lo hace por mandato constitucional”, refiere.

Advierte que la suspensión provisional de los efectos del procedimiento disciplinario instaurado contra Delia Espinoza, el PJ “está obstruyendo manifiestamente, con un blindaje anómalo, el ejercicio de la potestad disciplinaria asignada directamente por la Norma Suprema a la JNJ”.

“De otra parte, respecto a lo actuado en el Expediente 10506-2025 y su cuaderno cautelar, este Tribunal Constitucional advierte que existe un riesgo inminente y grave de que se afecte la competencia de la entidad demandante, por cuanto se le ha requerido que en el plazo de dos (2) días cumpla los mandatos contenidos en las Resoluciones 5 y 9, y disponga la reposición de doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la nación”, acotó.

El Tribunal Constitucional declaró fundado recurso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la reposición judicial de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. (Foto: TC)

Congreso la inhabilitó

Como se recuerda, el pasado 3 de diciembre el Congreso aprobó inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, además de la formación de una causa penal por la comisión de diversos delitos.

Según la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR, se señala que Espinoza Valenzuela fue sancionada por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política.

La medida se aprobó luego de emitirse dos resoluciones judiciales que ordenan a la JNJ suspender un proceso disciplinario en contra de Espinoza Valenzuela y poner en pausa la medida cautelar de suspensión provisional -por seis meses- que la removió del cargo en setiembre pasado.