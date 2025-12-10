El Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el proceso de amparo y la medida cautelar que disponía la reposición de la ahora inhabilitada Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.
Fue al declarar fundada la solicitud de medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida regirá hasta que el tribunal emita la sentencia definitiva en dicho proceso.
Newsletter Mientras Tanto
“La medida cautelar concedida mantendrá sus efectos hasta que se emita la sentencia definitiva en el presente proceso, sin que quepa adoptar nuevas resoluciones por parte de cualquier órgano del Poder Judicial que pudieran comprometer el ejercicio de las competencias constitucionales de la JNJ”, detalla.
En su resolución, el TC indicó que si bien el Poder Judicial tiene competencia para ejercer el control constitucional de las resoluciones administrativas cuando vulneren derechos fundamentales, “dicho control también debe ejercerse atendiendo los límites de lo constitucionalmente posible para dicho órgano, con respeto escrupuloso del principio de corrección funcional”.
LEE MÁS: Delia Espinoza: Congreso oficializa inhabilitación por 10 años contra la suspendida fiscal de la Nación
“La medida cautelar expedida por el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente 1056-2025-26-1801-JR-DC-09 puede derivar en lesión irreparable a la esfera competencial de la JNJ, por menoscabo de sus atribuciones constitucionales, pues el citado artículo 154.3 de la Constitución Política prevé la potestad disciplinaria, reservada por el Constituyente a la JNJ, como parte del núcleo indisponible de su esfera competencial. En ese sentido, cuando la JNJ ejerce su potestad disciplinaria, lo hace por mandato constitucional”, refiere.
Advierte que la suspensión provisional de los efectos del procedimiento disciplinario instaurado contra Delia Espinoza, el PJ “está obstruyendo manifiestamente, con un blindaje anómalo, el ejercicio de la potestad disciplinaria asignada directamente por la Norma Suprema a la JNJ”.
LEE MÁS: Delia Espinoza tras inhabilitación en el Congreso: “Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”
“De otra parte, respecto a lo actuado en el Expediente 10506-2025 y su cuaderno cautelar, este Tribunal Constitucional advierte que existe un riesgo inminente y grave de que se afecte la competencia de la entidad demandante, por cuanto se le ha requerido que en el plazo de dos (2) días cumpla los mandatos contenidos en las Resoluciones 5 y 9, y disponga la reposición de doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la nación”, acotó.
Congreso la inhabilitó
Como se recuerda, el pasado 3 de diciembre el Congreso aprobó inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, además de la formación de una causa penal por la comisión de diversos delitos.
LEE MÁS: Delia Espinoza tras ser inhabilitada por el Congreso: “Puede revertirse vía acción de amparo”
Según la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR, se señala que Espinoza Valenzuela fue sancionada por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política.
La medida se aprobó luego de emitirse dos resoluciones judiciales que ordenan a la JNJ suspender un proceso disciplinario en contra de Espinoza Valenzuela y poner en pausa la medida cautelar de suspensión provisional -por seis meses- que la removió del cargo en setiembre pasado.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Contrabando del Congreso: En ley de endeudamiento incluye obligación de IRTP a transmitir en vivo sesiones del pleno
- Enrique Valderrama: “Este Congreso ha sido gestor de intereses de economías ilegales”
- “Maduro debería dejar el poder y permitir que quienes han sido legítimamente elegidos lo asuman”
- Acción Popular podría quedar fuera de carrera: las posibles consecuencias de las denuncias de fraude en las internas
- José Jerí y su estrategia digital: 9 gráficos interactivos sobre el uso de redes sociales en su gobierno
Contenido sugerido
Contenido GEC