El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, negó que exista un desacato de parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, hacia la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que la JNJ ha hecho lo contrario a lo que establece la norma y, desde su punto de vista, se han cometido diversos “errores” y “vicios” en el procedimiento de reposición.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Corte Suprema declara infundado apelación de Delia Espinoza para suspender a Patricia Benavides

“No existe desacato de parte de la fiscal de la Nación en relación a las disposiciones de la Junta Nacional de Justicia. Lo que ocurre es que en esta institución autónoma, la JNJ, se ha hecho el trámite exactamente al contrario de lo que establece el ordenamiento jurídico”, expresó.

“Eso ha dado lugar a que se cometan, siendo benevolente, una serie de errores, de vicios en el procedimiento que, como se señaló oportunamente, hacían inejecutable la resolución”, agregó.

Explicó que la respuesta de Espinoza Vargas, a través de diversos oficios, ha sido solicitar información que permitan determinar la validez y la eficacia de las resoluciones para que se le dé el debido cumplimiento, pero la JNJ no ha dado respuesta.

En ese sentido, Cubas Villanueva remarcó que la reposición de Patricia Benavides depende de que la JNJ aclare los alcances de sus resoluciones y que la Corte Suprema solo declaró fundado la apelación que presentó contra su suspensión.

“Lo resuelto por la Corte Suprema, que se pronuncia en segunda instancia respecto al recurso de apelación, nada tiene que ver con la reposición y los mandatos emitidos por la JNJ y solo declara fundado el recurso que la suspendía preventivamente por dos años”, acotó.

Mencionó que Patricia Benavides tenía dos suspensiones en su contra que culminaron con la sanción de destitución y que se había declarado la nulidad de uno de ellos. En el caso del otro, se reformuló en 60 días la suspensión y dijo que el mismo vence el 22 de agosto y no antes.

El caso

Como se recuerda, días atrás la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente la suspensión por 24 meses que había dictado primera instancia contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

La decisión se sustentó en que el Congreso de la República archivó la denuncia constitucional en contra de Benavides Vargas, impidiendo que proceda una medida cautelar sin autorización parlamentaria previa.

LEE MÁS: Abogado de Patricia Benavides informa que la JNJ dio por cumplidos los 60 días de suspensión

En su fallo, el Poder Judicial declaró improcedente la medida de suspensión temporal por 24 meses que pesaba sobre Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.

De este modo, el fallo, con ponencia del magistrado César San Martín Castro, revocó el auto de primera instancia que había sido emitido el pasado 24 de junio por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.