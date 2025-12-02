La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP) detuvo este martes 2 de diciembre al fiscal Henry Amenábar, quien integró el equipo especial de fiscales del caso Odebrecht, cuando recibía un presunto soborno de U$S3 mil dentro de un baño del centro comercial Saga Falabella, en el distrito de Miraflores.

Según informó Canal N, Amenábar Almonte es fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores Surquillo San Borja y que fue detenido en el preciso momento en que recibía el dinero en efectivo.

El representante del Ministerio Público habría solicitado en total U$S20 mil para favorecer a un investigado por el presunto delito de estafa.

La intervención de Amenábar en flagrancia se produjo en los servicios higiénicos del centro comercial. Fue trasladado a la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de Barranco para las investigaciones del caso.

Al respecto, el general PNP Luis Alberto Lira, jefe de la DIRCOCOR, dijo a Canal N que el investigado narró que el fiscal lo citó en un café en San Borja para conminarlo a pagarle U$S20 mil a cabo del sobreseimiento la denuncia.

Lira indicó que el investigado acudió a la DIRCOCOR de la PNP para denunciar el hecho y se procedió al fotocopiado del dinero, que fue utilizado en el operativo para detener a Henry Amenábar en el baño del centro comercial.

“Este mal funcionario habría solicitado la suma de U$S20 mil a un denunciante para efectuar el proceso de sobreseimiento de una investigación que está llevando en sede fiscal. Esta denuncia deriva de una persona que había denunciado a este denunciante por el delito contra el patrimonio - estafa”, indicó.

“Le compró una joya valorizada en U$S50 mil y que en su oportunidad no pudo pagarle por un tema de viaje. A su regreso al país él ya tenía esa denuncia. Este fiscal lo ha estado llamando en reiteradas oportunidades y lo ha citado en un café en San Borja con la finalidad de conminarlo a que le pague U$S20 mil para ayudarlo en esta investigación”, agregó.

¿Quién es el fiscal?

Henry Amenábar participó, en abril del 2019, en el operativo para detener al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011). En este, el exmandatario se quitó la vida.

Por ello, fue investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, junto al fiscal José Domingo Pérez, por supuestas irregularidades en diligencia de detención preliminar del exmandatario.

Asimismo, fue el encargado de entregar en mesa de partes los documentos que dan cuenta del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña Odebrecht.