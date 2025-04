Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, confirmó el archivamiento de la investigación a la presidenta y a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por un supuesto intercambio de favores y dijo que ese supuesto delito, como tal, “nunca existió”.

En entrevista con Canal N, indicó que el Ministerio Público decidió desestimar el caso debido a que no se ha podido corroborar la declaración del exasesor Jaime Villanueva, quien se acogió a la figura de la colaboración eficaz.

“Ese intercambio nunca existió ni esa narrativa construida por parte del aspirante a colaborador eficaz, porque este caso se inicia como aspirante a colaborador del Eficcop, su declaración sube a la Fiscalía de la Nación y se investiga a la presidenta como consecuencia de esa misma delación, que tiempo después –por esa misma delación- termina archivándose el caso”, expresó.

En ese sentido, Portugal señaló que los testigos mencionados por Villanueva en su declaración, como Suzie Sato, jefa de prensa de Palacio de Gobierno; el exministro Jorge Chávez Cresta; Hamilton Ponce, jefe de prensa del Ministerio Público; el exasesor Miguel Girao; y Grika Asayag; exasesora de la jefa de Estado, han negado la supuesta reunión ante la Fiscalía de la Nación.

“Creo que el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo académico bastante importante sobre dos criterios que justifican y conducen a su archivo: primero la verosimilitud en la narrativa de la declaración de Jaime Villanueva, y en segundo lugar, la confiabilidad de su testimonio a partir de la corroboración periférica que no existió”, manifestó.

“La fiscal de la Nación determinó que había una corroboración circular, esto es Jaime Villanueva se corrobora a sí mismo, no hay una corroboración periférica, constitucional, desvinculada e impropia a él. Lo ha intentado hacer porque Jaime Villanueva introduce en su narrativa de corroboración a varios testigos y esos testigos negaron varias versiones que son neurálgicas”, agregó.

Declaraciones de Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. (Video: Canal N)

Justifica demanda competencial

El letrado señaló que conversó brevemente con la mandataria y dijo que el archivamiento del caso la “desgasta menos” porque eso le permite centrarse en su labor principal, que es gobernar.

“Es bastante mesurada ella en sus reflexiones sobre sus casos, le he hecho una suerte de resumen de las razones por las cuales se ha conducido esta investigación, pero no he profundizado más”, acotó.

“Claramente a la presidenta, como a todo investigado en este país, la desgasta menos tener un caso a nivel de investigación porque eso la desocupa de su principal interés, que es gobernar”, añadió.

En ese sentido, justificó la decisión del Gobierno de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el límite de las investigaciones a Boluarte Zegarra por considerar que se abren indagaciones paralelas que no solo desatienden a la defensa, sino principalmente la ruta y preocupación de la presidenta.

“La demanda competencial no tiene por propósito exonerar o extinguir la investigación a la presidenta, en la forma en cómo se ha planteado, independientemente de mi posición”, aseveró.

Casos pendientes

Portugal mencionó que son seis los casos por los cuales Dina Boluarte es investigada. Detalló que el caso de las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023 se encuentra a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Mencionó que los otros cinco activos se encuentran activos en el Ministerio Público, algunos de ellos en investigación y otros pendientes de una decisión de archivo o de denuncia constitucional.

Se trata de los casos lavado de activos (cuando Boluarte Zegarra no era presidenta ni ministra de Estado), ‘Waykis en la sombra’, ‘Cofre’, cirugías y enriquecimiento ilícito. Refirió que este último es un derivado del caso Rolex, que está pendiente de decisión en el Ministerio Público.

“Nuestra expectativa es que sí (sean archivados), porque muchas veces el objeto de investigación se diluye cuando se confronta con las declaraciones reales de los testigos”, afirmó.