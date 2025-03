Un aspirante a colaborador eficaz incriminó directamente a la presidenta Dina Boluarte en la contratación de Víctor Torres Merino, su amigo de la infancia, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando ella ejercía la titularidad de dicha cartera, pese a que no cumplía los requisitos, reveló “Punto Final”.

Según el dominical, el testigo señaló que Torres Merino fue apoyado y obtuvo cuatro órdenes de servicio en el Midis cuando Boluarte era ministra: una en Qali Warma y tres en el programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS).

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), encargado del caso “Los Waykis en la sombra”, envió a la Fiscalía de la Nación una copia íntegra de la declaración del aspirante a colaborador.

Dicho testimonio detallado sirvió de base para una nueva disposición fiscal del 20 de febrero, que precisa la imputación contra Dina Boluarte por el delito de colusión. La mandataria pasó de instigadora a presunta autora.

LEE MÁS: Ministerio del Interior anuncia denuncia constitucional contra Delia Espinoza por retirarse de mesa de trabajo

Según el aspirante a colaborador eficaz, en setiembre del 2021, la entonces titular del Midis acudió a almorzar al Club Departamental Apurímac, donde fue abordada por su amigo Víctor Torres, quien le pidió trabajo. Ella lo habría citado en su oficina.

Primeros contratos

Según el testigo, Víctor Torres le dijo a Dina Boluarte: “Mira, tal como conversamos, te pedí y acá está mi CV documentado para que puedas ver la forma de apoyar en un puesto de acuerdo a mi perfil”, tras lo cual la entonces ministra habría llamado a Enrique Vílchez Vílchez, otrora secretario general del Midis y hoy secretario general de Palacio de Gobierno.

LEE MÁS: Kira Alcarraz presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza por caso de pensiones a militares y policías en retiro

De acuerdo con el relato del aspirante a colaborador, Boluarte le habría dicho a Vílchez: “Él es Víctor Torres, apoyó mucho en la campaña, vamos a apoyarlo. Evalúalo y ve dónde lo ubicas”, respondiendo este: “Ya, voy a coordinar”. Según el testimonio, Vílchez le entregó su tarjeta a Víctor Torres para estar en contacto.

Días después y al no obtener respuesta alguna, Torres Merino volvió a recurrir a Boluarte, quien le habría dicho: “Pensé que ya estabas trabajando en el ministerio”. Luego, le habría pedido a su entonces viceministro de Prestaciones Sociales, William Contreras: “Hay que apoyarlo a Víctor que ha trabajado en campaña”. Este habría respondido: “Sí, conozco a Víctor”.

Víctor Torres acudió a reunirse, en el piso 11 del Midis, con William Contreras, fallecido en febrero del 2024, quien ofreció ponerlo en contacto con Fredy Hinojosa, hoy vocero presidencial y entonces director de Qali Warma, para que pueda trabajar en el programa social.

Según el aspirante, Hinojosa le habría ofrecido entonces a Víctor Torres una orden de servicio de S/12 mil por dos meses, aceptada por este. En el cuaderno de incidencias de la empresa de seguridad de Qali Warma hay dos registros de ingresos de Torres, uno el 22 de setiembre del 2021 y otro el 25 de octubre del mismo año.

A través de prensa de Palacio de Gobierno, Fredy Hinojosa no detalló el contenido de las reuniones, pero respondió que “lo consultado es materia de investigación en la Fiscalía”. “Lo que sí afirmo de forma categórica es que se actuó en el marco de la ley, y descarto la existencia de cualquier irregularidad”, aseveró.

Segunda intervención

Al terminar su primera orden de servicios, Víctor Torres se comunicó dos veces con Fredy Hinojosa para ver su continuidad laboral. Este le habría informado que solo tenía presupuesto para una orden más, de un mes, por S/4 mil, algo que no le habría gustado.

Así, el 22 de febrero del 2022 Víctor Torres buscó a Dina Boluarte en el Midis para quejarse. De acuerdo con la declaración del aspirante a colaborador eficaz, la entonces ministra llamó a su viceministro William Contreras para decirle: “Mira oye, cómo van a hacer con Víctor, que estaba trabajando en Qali Warma, ahora solo quieren contratar un mes y encima la quieren pagar menos, ve la forma de solucionar eso”.

Contreras le habría prometido a Torres trabajo en el programa PAIS. Según el registro de visitas de la entidad, registra una reunión de trabajo con la presidenta el 22 de febrero del 2022. La defensa de la mandataria sostiene que ella no estuvo ahí.

Lo extraño es que el registro de incidencias del Midis ya no existe. En respuesta oficial, la entidad dijo que este cuaderno de las empresas de seguridad ha sido eliminado, al amparo de una norma emitida, llamativamente, en diciembre del 2023.

Según el aspirante a colaborador, el entonces viceministro William Contreras le dijo a Víctor Torres que lo ubicaría en el programa PAIS. Para asegurarse, Torres habría hablado con Nicanor Boluarte, quien no sólo era su amigo de infancia, sino también fue testigo de su matrimonio civil.

Según la disposición fiscal, Nicanor Boluarte le habría dicho luego a Víctor Torres que acuda al área de Recursos Humanos del programa País y que se presente con el funcionario Ramon Osterloh Cueto, actualmente jefe de recursos humanos en el Instituto Nacional de Salud (INS).

Así, Víctor Torres fue contratado en el programa PAIS, con tres órdenes de servicio por el concepto de gimnasia laboral. Dos de S/14 mil y una de S/7 mil.

Según el colaborador, Torres Merino recibió la llamada de una trabajadora administrativa para la cotización. Esta funcionaria entregó después, a la Fiscalía de la Nación, una captura de WhatsApp donde se muestra que la secretaría del área de Recursos Humanos es la que envía los datos de contacto de Víctor Torres, un mes antes de su contratación.

Niega acusaciones

La tesis fiscal señala que queda claro que “las gestiones para contratar a Víctor Torres se efectuaron con anterioridad al requerimiento del área usuaria” y que Dina Boluarte “al parecer concertó con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor, con la finalidad que sea contratado como proveedor”.

Sobre el tema, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, negó las imputaciones del aspirante a colaborador eficaz y aseguró que Boluarte Zegarra no seleccionó ni firmó ningún documento para la contratación de Torres Merino.

“Que sea sospechoso no significa que sea delictivo ni irregular. Todo eso no vincula a la presidenta y ella no selecciona, no hace estudio de mercado, no firma ningún contrato” , subrayó.

Asimismo, cuestionó que el amigo de la mandataria utilice la figura del fallecido viceministro William Contreras para corroborar su testimonio. También negó los almuerzos y reuniones entre ambos, como detalló el aspirante a colaborador eficaz.

“Es tan baja la afirmación y la corroboración circular de Víctor Torres, que quiere probar sus afirmaciones con una persona fallecida”, enfatizó.

Por su parte, Dayer Rojas, defensa de Víctor Torres, no entró en detalles sobre las declaraciones del testigo ante el Ministerio Público, pero adelantó que habrá sorpresas.

“No puedo dar ninguna declaración, para no entorpecer el proceso de investigación. Solo le puedo precisar que espere unas cuantas semanas y tendrá más luces, claras, en este proceso investigativo”, aseveró.

Con el plazo de investigación cerrado, está en manos de la Fiscalía la Nación la decisión de archivar este caso contra la presidenta o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, a fin de pasar a la siguiente etapa de investigación.