La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, consideró un “error” que se haya archivado el caso Rolex, que involucra a la presidenta Dina Boluarte en el presunto delito de cohecho pasivo, en la Comisión Permanente del Congreso.

En declaraciones a Sol TV Perú, señaló que lo aprobado por el Parlamento no corresponde según el procedimiento constitucional y, desde su punto de vista, ha habido un adelanto de opinión que podría ser calificado como una infracción constitucional.

“Es un error (que se haya archivado el caso Rolex) porque se está adelantando algo que no corresponde según el procedimiento constitucional. La presidenta todavía está en funciones y no puede ser acusada, pero tampoco se puede archivar”, expresó.

“Es decir, este trámite para definir si se le acusa o no tiene que hacerse una vez que culmine su mandato, no este momento. Ha habido un adelanto de opinión, de criterio, que es un error y eso podría ser hasta una falta contra la Constitución”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda las investigaciones contra Boluarte Zegarra hasta el final de su mandato, Espinoza Valenzuela mencionó que las últimas denuncias constitucionales presentadas contra la jefa de Estado tendrían que verse recién en julio del 2026.

“Si ocurre eso se tendrán que detener las investigaciones que están todavía, porque hay varias carpetas que están abiertas respecto de la señora presidenta. Lo que ya se presentó tiene que, en su momento, definirse cuando culmine su mandato presidencial. A partir de allí se tienen que analizar las denuncias constitucionales”, subrayó.

“En este momento es un error que el Congreso esté analizando, decidiendo sobre algunas denuncias constitucionales que fueron presentadas meses anteriores. Eso es un error, no se puede archivar nada en este momento, ni calificar porque eso recién se tiene que hacer cuando culmine su mandato, que es el próximo año”, añadió.

No se siente amedrentada

De otro lado, Delia Espinoza dijo no sentirse amedrentada ante la posibilidad de ser denunciada por el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por las denuncias que presentó contra la mandataria.

“Para nada (me amedrentan estos actos políticos) porque todos los fiscales que tenemos amplia trayectoria y que somos de una carrera con mucha experiencia sabemos que no es la primera vez que los investigados, luego que se han sometido a la investigación, han concurrido, se han defendido durante la investigación preliminar en cada una de las carpetas fiscales, posteriormente cuando presentamos una denuncia constitucional con las pruebas, delitos bien descritos, los hechos bien narrados, de pronto dicen que eso es ilegal, que es abuso de autoridad o infracción constitucional”, acotó.

“No puede ser infracción constitucional el cumplir con nuestra atribución que la propia Constitución nos encarga, perseguir el delito y eso es lo que yo he hecho”, agregó.

En ese sentido, la fiscal de la Nación reiteró que su competencia es investigar a los más altos funcionarios, desde la presidenta de la república, congresistas y ministros de Estado, y que lo único que hace es “cumplir con la ley”.

“Si yo no los investigo, si me guardo la denuncia, la demoro o simplemente no los denuncio constitucionalmente a pesar de tener los elementos, las pruebas y los hechos clarísimos, eso sí sería infracción constitucional, omisión de funciones y se me podría denunciar constitucionalmente”, acotó.

“Acá ocurre lo contrario, se me quiere denunciar o ya se me ha denunciado por varios congresistas por hacer mi trabajo, pero o voy a continuar porque cuando se tiene la razón y la ley de nuestro lado, no hay que temer, y si estamos en un estado de derecho, la verdad y la razón tienen que imperar, no la sinrazón o el capricho o el antojo político. Estoy tranquila y que simplemente siga el procedimiento, pero tienen que acreditar”, sentenció.