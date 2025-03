Tras negar cualquier persecución o acoso político, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reveló este domingo que la presidenta Dina Boluarte tiene 34 denuncias presentadas en su contra.

En entrevista con “Cuarto Poder”, aseguró que la mayoría de denuncias contra Boluarte Zegarra fueron presentadas por ciudadanos y que no en todos los casos se investiga a la mandataria.

“La señora dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso. ¿Sabe cuántas denuncias actualmente tenemos contra la señora presidenta de la república presentadas por muchos ciudadanos peruanos? 34″, expresó.

“No se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración. En los demás casos se recaban documentos, testigos, algunas pericias”, agregó.

Tras reiterar cualquier acoso político, Espinoza Valenzuela enfatizó que no se debe confundir el ejercicio del derecho al investigar a la jefa de Estado con el ejercicio de la política, que corresponde exclusivamente a los congresistas y ministros.

“Totalmente (niego acoso político), que no se confunda el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho. Los políticos ejercen política, perfecto, es su ámbito. Nosotros ejercemos el derecho y vamos a continuar haciéndolo”, subrayó.

La titular del Ministerio Público también negó que forme parte de un supuesto complot para ejecutar un “golpe de Estado blando” contra Dina Boluarte y dijo que es común que los investigados “suelen ponerse tensos, se preocupan y de pronto pueden decir cualquier cosa”.

“Toda persona denunciada, investigada, y eso por experiencia lo digo y lo sabemos todos los fiscales, suelen ponerse tensos, se preocupan y de pronto pueden decir cualquier cosa. En este caso concreto nosotros no somos políticos, ejercemos una labor constitucionalmente que nos obliga a perseguir presuntos delitos, en el caso de la Fiscalía de la Nación, presuntos delitos de los más altos funcionarios”, acotó.

“Por lo tanto, nosotros al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe? No entiendo, la verdad no sé cómo se haría sinceramente. Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso”, añadió.

No teme inhabilitación

Finalmente, Delia Espinoza dijo no temer la posibilidad de ser inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declarara improcedente la denuncia constitucional planteada contra 11 congresistas.

La acusación se presentó por supuestamente haber promovido una ley en la Comisión de Defensa que favoreció a legisladores que ahora pueden cobrar pensión como policías y militares en retiro sin restricción.

“Temor no hay, para nada porque sé lo que he hecho y acá estoy con la conciencia tranquila porque he impuesto lo que es la persecución penal válidamente emitida. Lo que sí me preocupa es que se impongan los votos y no la razón del derecho porque si me van a acusar y me quieren inhabilitar, así como yo sustenté una denuncia constitucional motivada, ellos tienen que hacer lo propio”, enfatizó.

“No me enfrento a nadie, para que haya un enfrentamiento tienen que haber dos, por lo menos. El Ministerio Público no se enfrenta a nadie”, finalizó.