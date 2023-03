La Fiscalía de la Nación citó a la presidenta Dina Boluarte para que rinda su testimonio de forma presencial por la investigación que se le sigue en torno a las muertes durante las protestas contra su gobierno. La diligencia ha sido programada para este martes a las 9 a.m. en la sede del Ministerio Público.

El sábado, en diálogo con El Comercio, la abogada Kelly Montenegro, defensa legal de Dina Boluarte en esta investigación, indicó que fueron notificados con la citación de la fiscalía y afirmó que la presidenta acudirá a la diligencia de forma presencial, según lo dispuesto por el Ministerio Público.

“Si la fiscalía lo dispone de esta manera, nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, manifestó la abogada.

Agregó que están “allanados al cien por ciento a lo que disponga el competente, que en este caso es la fiscal de la Nación. Nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás”.

"La decisión de la doctora de participar en la diligencia de la fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto. El tema es que si la fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial" Kelly Montenegro, abogada de Dina Boluarte





La abogada también refirió que tiene prevista una reunión este domingo con la presidenta para coordinar detalles en torno a la diligencia.

Dina Boluarte dijo este viernes que "cuando la fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado".





La investigación a Dina Boluarte

El Ministerio Público (MP) inició el 10 de enero una investigación preliminar a Dina Boluarte por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto en torno a las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Las pesquisas fiscales incluyen a actuales y exmiembros del gabinete: Alberto Otárola, hoy presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; el extitular de la PCM Pedro Angulo; el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; y los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.

Por tratarse de hechos vinculados a sus gestiones como altos funcionarios, la investigación a todos ellos está a cargo del despacho de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Específicamente, el caso es visto por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

La investigación del caso está cargo del despacho de la fiscal de la nación, Patricia Benavides

Polémica por la citación

Como parte de esta indagación, ministros como Alberto Otárola ya han acudido a rendir sus primeras declaraciones. El jefe del gabinete declaró por última vez el 16 de febrero. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado ha pedido al Poder Judicial que anule esa diligencia por no haber sido notificada por el MP para participar.

En tanto, Dina Boluarte fue citada inicialmente para declarar de forma presencial por esta investigación para el 30 de enero en la sede del Ministerio Público. Sin embargo, respondió que estaba dispuesta a hacerlo de forma virtual; es decir, mediante una videoconferencia. Según la Presidencia, ese pedido no fue respondido.

La presidenta volvió a ser convocada para el 23 de febrero. No obstante, volvió a requerir que la citación no sea presencial, “sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía. Este pedido no ha sido resuelto aun”, según expresaron desde Palacio de Gobierno el 25 de febrero.

“La señora presidenta de la república no rehúye ni posterga dar declaraciones [...] Está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución”, se publicó desde la cuenta de Twitter de la Presidencia.

Dina Boluarte y Alberto Otárola coincidieron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el último miércoles en Palacio de Gobierno durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

En los días posteriores, Alberto Otárola y el ministro de Justicia, José Tello, defendieron la postura de Dina Boluarte de requerir que su declaración no sea presencial. El presidente del Consejo de Ministros, quien sí declaró de forma presencial, incluso manifestó que la diligencia podría realizarse en Palacio de Gobierno.

“Eso es lo que se está solicitando, que se lleva a cabo en Palacio de Gobierno o de manera virtual, son las únicas solicitudes. Podría declarar desde Palacio como corresponde o de manera virtual [...] Entiendo que esa declaración se va a efectuar en los próximos días”, dijo el jefe del gabinete el último martes.

En tanto, José Tello declaró el último jueves que “lo que ocurre en este caso es un tema procesal, que tampoco hay que sobredimensionar, en el cual simplemente se va a terminar tomando la declaración de la presidenta. Eso hay que dejarlo ahí. Se ha aclarado que la presidenta lo va a hacer, de manera presencial o virtual, desde Palacio de Gobierno”.

Finalmente, el viernes, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte afirmó que “cuando la fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado para poder contestar las preguntas que me hiciera”. En tanto, desde el Ministerio Público no se ha informado oficialmente sobre las citaciones a la mandataria.