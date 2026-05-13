El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso formalizar la investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del caso “Los Dinámicos del Centro”.

En este proceso también han sido comprendidos Braulio Grajeda Bellido, Eddy Ramiro Misari Conde, Rogelio Javier Huamani Carbajal, Edgar Aranda Huincho, Carlos César Pimentel Silva, Percy Elvis Rivera Ladera y Mercedes Irene Carrión Romero.

Asimismo, se fijó en 36 meses la investigación preparatoria contra Boluarte Zegarra y los demás coprocesados. También se requirió al Ministerio Público cumplir con los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.

Resolución judicial sobre Dina Boluarte.

A la exmandataria se le sindica de la presunta recepción de presuntos aportes ilícitos que habrían sido destinados para su campaña electoral como vicepresidenta de la República y para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.

Según la imputación fiscal, Boluarte Zegarra, dentro de la presunta red criminal, y con la finalidad de acopiar dinero obtenido de la comisión de actividad criminal previa vinculada a diversos delitos de corrupción; por designio de los altos mandos del Comité Ejecutivo Regional de Lima, dispuso, junto a Braulio Grajeda, abrir una cuenta bancaria mancomunada.

Dicho dinero habría sido de procedencia ilícita proveniente de lo recaudado por la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, con la finalidad de cubrir el pago de los servicios y gastos personales relacionados a los distintos procesos judiciales de los integrantes de la presunta red criminal, especialmente los procesos y el pago de la reparación civil de Cerrón Rojas.

Además, el 15 de octubre del año pasado el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.