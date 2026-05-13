Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La expresidenta Dina Boluarte afrontará una investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: Presidencia/ Archivo)
La expresidenta Dina Boluarte afrontará una investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: Presidencia/ Archivo)
Por Redacción EC

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso formalizar la investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del caso “Los Dinámicos del Centro”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.