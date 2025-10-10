El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de activos programó un careo entre la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y uno de sus coinvestigados por el caso “Los Dinámicos del Centro” el 27 y 28 de octubre.
En este caso Boluarte Zegarra es investigada por el presunto delito de lavado de activos. El primer careo será con Braulio Grajeda Bellido (imputado) y Noel Jaimes Tarazona (testigo) sobre la apertura de cuentas mancomunadas en el BCP el 27 de octubre a las 9:30 a.m.
LEE MÁS: Dina Boluarte niega estar buscando asilo: “No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni [en] mi sentimiento patriótico, dejar el país”
Ese mismo día, a las 11:00 a.m., se llevará un careo entre Boluarte Zegarra y Grajeda Bellido sobre el control de dichas cuentas bancarias. Al día siguiente, 28 de octubre a las 9:30 a.m., el careo será por la transferencia del dinero contenido en las cuentas mancomunadas.
Finalmente, a las 11:00 a.m. de ese día se llevará un nuevo careo entre ambos, esta vez relacionado al conocimiento del destinatario de la transferencia efectuada. Las diligencias se llevarán a cabo en dicha sede fiscal.
LEE MÁS: Dina Boluarte: ¿Cuántas investigaciones debe afrontar la vacada expresidenta y que viene ahora?
El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, cuya audiencia se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre a las 9 a.m. y estará a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.
Este segundo proceso es vinculado a los fondos que se habrían recolectado para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, en un caso vinculado a la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.
LEE MÁS: Dina Boluarte: Ministerio Público presenta dos pedidos de impedimento de salida del país en su contra
Como se recuerda, pasada la medianoche de este viernes 10 de octubre el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa.
La moción de destitución obtuvo 121 votos a favor. Es una cifra más alta de votos que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022.
LEE MÁS: Dina Boluarte no abrió la puerta de su casa a personal del PJ y notificación tuvo que ser pegada en su puerta
Minutos después el congresista José Jerí (Somos Perú), de 38 años, juró en el cargo de presidente de la República, conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución Política de 1993.
