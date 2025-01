Boluarte llegó minutos después de las 9 a.m. a la sede del Ministerio Público bajo fuertes medidas de seguridad, que incluyó el cierre del tránsito en los ocho carriles de la avenida Abancay, en el Centro de Lima.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, recibió la declaración indagatoria de Boluarte, que se extendió hasta la 1 p.m., según informó su institución en X (antes Twitter).

Tras la diligencia, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta, informó que su patrocinada respondió a 45 preguntas en total y que insistió en que su operación no fue estética, sino porque tenía una “difusión nasal”.

Agregó que en las próximas horas entregaría al Ministerio Público el expediente médico que corroboraría sus palabras.

En conferencia de prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno, Portugal indicó que la operación a la que se sometió Boluarte Zegarra fue el 28 de junio de 2023 y que esta duró “entre 40 y 50 minutos”.

“La presidenta estuvo consciente, estuvo lúcida y despierta en la intervención, a tal punto que dada la naturaleza de la cirugía menor, el post operatorio fue ambulatorio”, añadió.

El letrado detalló que, tras la intervención quirúrgica, la mandataria fue dada de alta de manera inmediata. No obstante, a sugerencia de los médicos que la operaron, se quedó a dormir en la clínica hasta el siguiente día.

“El estado de inconsciencia que se ha pululado de manera irresponsable y desafortunada solo está en la imaginación de aquellos que no conocen la historia [...] La presidenta hizo uso de sus horas de sueño [para descansar], como cualquier ser humano. La anestesia que se uso fue local, no hubo falta de lucidez, ni de decisión”, remarcó.

Portugal rechazó que haya existido una omisión de funciones, al referir que no existe ninguna norma que establezca que ella debe comunicar al presidente del Congreso sobre una operación.

“La presidenta, durante el tiempo en que dicen de manera irresponsable que estuvo desaparecida del cargo, no solo ha trabajado, hay 91 normas entre decretos supremos, decretos de urgencia, y leyes ordinarias que ella ha firmado de puño y letra, no existe omisión al cargo, no existe abandono de una hora ni de un día”, expresó.

Según dijo, un médico otorrino laringólogo fue parte del equipo que operó a su clienta, pero evitó dar su nombre.

Dina Boluarte, el discurso de la victimización

Horas después de su presentación ante la titular del Ministerio Público, la presidenta Boluarte participó en MUNI Ejecutivo alcaldesas, en San Borja, donde en su discurso afirmó que a ella le “arman” las carpetas fiscales.

Boluarte Zegarra dijo que, al igual que las mujeres alcaldesas, ella sufre de “acoso político” por la mezquindad de un sector del país o “por intereses de otra índole” y debido a que “todavía se mantiene en nuestra sociedad el machismo”.

Añadió que este no solo viene “del lado del varón”, sino que existe “machismo y envidia de algunas mujeres”.

“No vamos a agachar la cabeza ante ningún acoso político, todo lo contrario, vamos a responder con más trabajo, obras y servicio a nuestro pueblo”, expresó.

En otro momento, la jefa de Estado refirió que ha perdido la cuenta sobre las carpetas fiscales que tiene abiertas.

“Yo ya perdí la cuenta, no sé cuántas carpetas fiscales tengo, por todo, pero ninguna y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja, ninguna por actos de corrupción”, subrayó.

“A nosotros nos podrán armar mil carpetas, porque de verdad las arman. Además, todo está concatenado, alguien suelta la noticia, lo viralizan, lo repiten, lo repiten y lo repiten y al cansancio y porque lo repiten abren las carpetas fiscales. Nosotros vamos a ir a responder con la tranquilidad y paz en el alma. No tenemos nada que esconder. No soy mentirosa ni ladrona”, acotó.

Boluarte ha sido objeto de una denuncia constitucional ante el Congreso por parte de la Fiscalía de la Nación por presunto cohecho pasivo impropio, que es considerado un delito de corrupción, por el llamado Caso Rolex.

En su hipótesis, el Ministerio Público establece que la mandataria habría recibido relojes y joyas por parte de Wilfredo Oscorima a cambio de emitir decretos supremos que autorizaban partidas presupuestarias, así como el incremento de las mismas a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, que es conducido por el “wayki”.

A su turno, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, sostuvo que “hemos llegado al límite de la insensatez”, al cuestionar que la presidenta esté siendo investigada por abandono del cargo, a pesar “de los innumerables dispositivos que ella firmó de puño y letra” entre finales de junio e inicios de julio de 2023.

“¿A quién se le puede ocurrir que la presidenta pueda haber omitido sus funciones cuando están ahí los innumerables dispositivos que ella firmó de puño y letra? El Ejecutivo siempre estuvo en perfecta actividad. Son mentes afiebradas las que promueven estas inverosímiles denuncias”, manifestó a su salida del MUNI Ejecutivo alcaldesas.

¿Qué corresponde ahora? El punto de vista legal

El abogado Enrique Ghersi dijo que no comparte los argumentos de Portugal, en el sentido de que la presidenta no estaba en la obligación de informar al titular del Congreso sobre su operación. Explicó que la Constitución distingue entre incapacidad temporal y la permanente.

“Una incapacidad permanente nos lleva a una vacancia (...), como sucedió con Pedro Castillo y otros. Pero la incapacidad temporal no lleva a una vacancia, sino a que se encargue el despacho al llamado por la ley, en este caso, el presidente del Congreso mientras dure esa incapacidad temporal”, manifestó.

“Durante el periodo que ella ha estado dormida por la anestesia, porque hubo una intervención quirúrgica, el Perú ha estado acéfalo”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Ghersi remarcó que la Carta Magna está por encima de cualquier ley. “No se requería de una norma expresa”, apuntó.

El exdiputado, además, señaló que “no es verosímil” la versión del abogado de Boluarte, quien dijo que su clienta no estuvo inconsciente durante su operación a la nariz.

Por ello, Ghersi sostuvo que la fiscal de la Nación debe pedir una opinión técnica al Colegio Médico del Perú que establezca si con anestesia local era suficiente para realizar el tipo de operación a la que se sometió la mandataria. Además, de solicitar el testimonio del otorrino laringólogo que habría sido parte de la intervención quirúrgica.

La abogada penalista Romy Chang indicó que la fiscalía de la Nación, tras haber interrogado a Boluarte, debe continuar con las otras diligencias que considere necesarias.

“No sé si ya citaron al médico, a las enfermeras, y a un médico perito del Instituto de Medicina Legal para que diga si el tipo de anestesia que la suministraron a la presidenta implica o no una disminución en su capacidad de decisión”, complementó.

En diálogo con este Diario, Chang precisó que si el Ministerio Público decide pasar la investigación preliminar a una preparatoria deberá enviar una denuncia constitucional al Congreso.

La letrada detalló que el delito de omisión de actos funcionales sanciona al funcionario público que no cumple con sus deberes.

“En el caso de la presidenta ella es la funcionaria más importante del Ejecutivo, es su cabeza, a tal punto que la Constitución prevé que tenga dos vicepresidentes que la reemplacen cuando viaje o si tiene una enfermedad. Pero aquí hay un vacío legal, Boluarte no tiene vicepresidentes. Ante esto, ella debió guardar mayor celo y cuidado en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo.

Chang sugirió que se realice una pericia médica para determinar si ella, durante y tras la operación, estaba al 100% para cumplir o no con su cargo.

“Un comportamiento absurdo”

El analista político Pedro Tenorio afirmó que, desde el punto de vista de la comunicación política, la presidenta Boluarte continúa aplicando una estrategia que no le ha dado resultado: la de la victimización y confrontación.

“Ya han salido los ministros con este mismo discurso [del acoso político y el machismo], ahora ella también, y los resultados a su imagen ya los conocemos todos, hay una crisis tremenda en su credibilidad”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Tenorio dijo que Boluarte “ha instrumentalizado” una actividad ejecutiva, que debía tener un corte proactivo, para lanzar críticas a quienes la investigan.

“Lo que ha hecho el abogado es lo que debió hacer la presidenta desde un primer momento [...] Trataron de jugar a que no hubo nada, y después de lo que dijo Otárola [que confirmó la operación] han ido brindando nuevos elementos. Estamos ante un comportamiento absurdo de parte de la persona que tiene el principal manejo del Estado. Se han visto desbordados”, acotó.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta, dijo que aún no define junto con Boluarte si acudirá o no a la citación que le hizo la fiscal de la Nación para este miércoles 15 de enero para que responda a un interrogatorio en el marco de la investigación del Caso Cofre.

El letrado indicó que la ampliación del plazo de esa pesquisa se hizo de manera extemporánea.

“Vladimir Cerró no estuvo en el cofre, porque la presidenta no utiliza la investidura [de su cargo] para encubrir a delincuentes”, finalizó.