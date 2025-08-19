Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), calificó de “falsedad” que se diga que con el fallo a favor de la presidenta Dina Boluarte, que ordena suspender las investigaciones del Ministerio Público hasta que culmine su mandato, genere impunidad.

En entrevista con el programa “Al Final del Día” de Canal N, afirmó que la sentencia del tribunal establece que el fiscal puede continuar llevando a cabo las diligencias en torno al mandatario, pero lo “tiene que dejar trabajar”.

“La suspensión no es que termine por generar impunidad. La sentencia dice claramente: ‘oiga fiscal, aperture la carpeta, desarrolle las actuaciones que quiera, pero las necesarias, y usted puede seguir con su investigación alrededor del presidente de la república. Al presidente ya lo tiene que dejar trabajar’. ¿Eso es generar impunidad? Eso es una falsedad”, expresó.

“Todos los presidentes de la república que han sido investigados después hoy en día están sujetos a enjuiciamiento y varios en la cárcel, y han sido investigados después de haber terminado su mandato”, agregó.

En ese sentido, señaló que la idea central era establecer “vigas maestras” para que el futuro presidente pueda gobernar sin preocuparse por los pormenores de una investigación de la Fiscalía de la Nación, lo que calificó de “inconcebible”.

“No se trata técnicamente de generar un acto de impunidad, se trata de establecer las vigas maestras para que el futuro presidente pueda gobernar, no esté preocupado todos los días en contratar un abogado, en tener que ir a unas diligencias, las largas horas que toma una declaración, estar ofreciendo pruebas, eso es inconcebible”, subrayó.

“No se puede cuestionar a una institución tan importante donde reside la soberanía popular, que es el jefe de Estado, colocarlo en una situación de permanente vejamen y exposición. Eso es finalmente lo que se cuestiona”, añadió.

Asimismo, consideró que era necesario tutelar la institución presidencial, aunque, desde su punto de vista, el jefe de Estado sí debe ser investigado y esa postura dejó sentada en su voto singular.

“Claro (que soy de la idea de que se le debe investigar). En mi ponencia, tomando la sentencia del caso Donald Trump, diferenciábamos entre inmunidad absoluta, actos oficiales que al presidente no se le puede investigar; e inmunidad presunta, actos no oficiales y oficiales también, pero actos de administración en los cuales sí podría ser investigado el presidente de la república. Esa es mi postura, por eso hice un voto singular”, aseveró.

Finalmente, Gutiérrez Ticse dejó en claro que a partir del 2020 se “quebró una tradición” cuando la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra Martín Vizcarra (2018-2020) y remarcó que la ahora fiscal suprema fue destituida de manera incorrecta por este tema por el Congreso.

“Lo que consideramos aquí no es que en el proceso competencial se cuestionen los actos del Ministerio Público, sino que técnicamente se dice: acá ha habido un cambio, ha habido un momento en el cual una tradición se ha quebrado, quizás por el nuevo momento del Código Procesal Penal”, acotó.

“Para nosotros no fue lo correcto (la destitución de Zoraida Ávalos), lo que demuestra también que tenemos un alto nivel de independencia y de pluralidad. Como magistrado considero que eso -que ha sido superado- no debió ocurrir porque se trató de una interpretación”, sentenció.