El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la expresidenta Dina Boluarte, a través de la cual busca anular la moción de vacancia por permanente incapacidad moral que el Congreso aprobó en octubre.

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima admitió el recurso contra el Parlamento, y programó la audiencia única para el 12 de marzo de 2026 a las 9 a.m.

La Primera Sala en lo Constitucional ha otorgado al procurador público del Congreso un plazo de diez días hábiles para contestar la demanda, contando desde la notificación de la resolución.

El objetivo de la demanda de Boluarte es que se anule su destitución y ser repuesta en el cargo del Ejecutivo. La defensa de la exmandataria ha solicitado que se declare nula la calificación de “permanente incapacidad moral”. Además, sostiene que no se ha demostrado “en ningún nivel de investigación” que la exmandataria haya cometido actos cuestionables que justifiquen la vacancia por incapacidad moral.

La exmandataria argumenta que el Congreso vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso de vacancia, que se tramitó, admitió y aprobó en menos de 24 horas. Boluarte sostiene que se violó su derecho al debido proceso y a la defensa, ya que fue citada cerca de la medianoche y se le otorgó menos de una hora para ejercer su defensa ante el Pleno.

El Congreso destituyó a Dina Boluarte en la madrugada del 10 de octubre de 2025, con 122 votos a favor, superando ampliamente los 87 votos requeridos, y sellando así el fin de su mandato. La moción de vacancia se estructuró a partir de cuatro documentos que alegaban presuntos delitos de corrupción, crisis de inseguridad ciudadana, omisión de liderazgo y falta de transparencia en actividades oficiales.