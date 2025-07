Una madrugada larga: Proyecto de decreto para aumentar sueldo de Dina Boluarte se elaboró en menos de 24 horas y estaba listo en abril

El Comercio recibió, a través de un pedido de acceso a la información, nuevos documentos ligados al trámite gracias al que hoy la presidenta ya goza de su nuevo sueldo.

La semana pasada, este Diario informó que todo inició con un oficio del propio Despacho Presidencial en diciembre del 2024, que se reforzó en febrero y se aceleró en abril luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) finalmente emitió su informe recomendando la nueva remuneración de la mandataria. Todo ello se estableció a partir de documentos remitidos por Palacio de Gobierno en respuesta a un pedido similar.

Sin embargo, todavía faltaba conocer la documentación sobre ese mismo trámite en poder de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual derivó el pedido de información sobre el tema al MEF.

El legajo entregado por este sector permite completar el rompecabezas del trámite documentario detrás del aumento y su llamativa velocidad entre el 29 y el 30 de abril, día en que había sesión del Consejo de Ministros. El punto de partida para esa velocidad fue la recepción del informe que establecí el nuevo monto del sueldo de la presidenta, el 29 de abril por la noche.

De la noche a la mañana Del informe del MEF a los proyectos de decreto (Horas consignadas en la firma de los documentos por parte del funcionario encargado) Martes 29 de abril -19:35 El MEF remite de la PCM el informe que concluye que el sueldo de la presidente deber ser de S/ 35 mil -21:29 La PCM deriva el informe al Despacho Presidencial (DP) y consulta por la disponsibilidad de presupuesto para el aumento -23:51 El Despacho Presidencial dispone que su Oficina Presupuesto informe sobre la disponibilidad Miércoles 30 de abril -01:19 La Oficina de Presupuesto responde que sí hay presupuesto y estima el "costo" del aumento. -01:34 El Despacho Presidencial dispone enviar esa respuesta a la PCM -03:04 La Oficina de Recursos Humanos de la PCM informa a Secretaría General de PCM que es "viable" proceder con el "proyecto normativo" (proyecto de decreto supremo) que plasme el aumento -06:39 Asesoría Jurídica de la PCM remite a la Secretaría General de PCM el proyecto de decreto supremo -07:45 El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, remite el "proyecto normativo" al MEF -14:52 La PCM envía información adicuonal y una "propuesta normativa actualizada", es decir, un nuevo borrador del decreto. -18:56 Oficina del MEF establece el "costo" del aumento -20:13 La Dirección General de Presupuesto Público informe que sí hay presupuesto disponible para el aumento. Lunes 5 de mayo: El informe del MEF que concluye que el sueldo de Dina Boluarte debe aumentar a 35 mil es publicado en la prensa. Hasta entonces, no se sabía nada del trámite, el cual no vuelve a avanzar hasta inicios de julio.

Aun así, el gabinete no llegó aprobar el tema ese día, durante el cual incluso se elaboró un segundo borrador a partir de información adicional solicitada por el sector Economía. Es más: recién ese día por la noche, ya luego del Consejo de Ministros, el MEF emitió informes para determinar cuál iba a ser el costo del aumento dentro del presupuesto estatal y para corroborar que ese dinero estaba disponible.

El Consejo de Ministros recién tuvo una nueva sesión el miércoles 7 de mayo. Sin embargo, dos días antes, El Comercio y otros medios de comunicación publicaron el informe del MEF y revelaron la intención de aumentar el sueldo de la presidenta. Según ha manifestado Palacio de Gobierno en otros documentos oficiales, esa filtración generó “presiones” y ocasionó el “retraso” de este trámite.

En la conferencia posterior a aquella sesión del gabinete del 7 de mayo, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el tema seguía “en el estudio y la determinación” y que ella no había pedido a nadie que se aplique. Por su parte, el entonces ministro de Economía, José Salardi indicó que el tema no se había tocado hasta entonces en el gabinete.

Lo que no se mencionó es que una semana antes, aquel 30 de abril, fue el propio Gustavo Adrianzén quien remitió a José Salardi el proyecto del decreto supremo, según consta en los documentos luego entregados por el MEF. Ambos ministros fueron relevados de sus cargos la semana siguiente a esa conferencia y la aprobación del aumento recién se dio el pasado 2 de julio, ya con el gabinete liderado por Eduardo Arana.

De la PCM al MEF

Los sectores que entonces lideraban Gustavo Adrianzén y José Salardi, la PCM y el MEF, son claves en esta historia. Como detalló El Comercio en un informe previo, el 10 de febrero, el Despacho Presidencial le pidió a la PCM darle trámite al procedimiento para determinar el nuevo sueldo de la mandataria. La semana posterior, el 18 del mismo mes, la Oficina de Recursos Humanos de la PCM emitió un informe propio para indicar que “era necesario” seguir el trámite y que sea derivado al MEF para que este determine la compensación que correspondía a la presidenta.

El 11 de marzo, la misma oficina de Recursos Humanos de la PCM, a cargo de la funcionaria Jeanette Trujillo, emitió un “informe complementario” sobre el tema en el que se remarca que funcionarios, como los magistrados del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (bajo la Ley Servir), ganan más de S/ 35 mil y que el MEF debería “considerar” eso al evaluar la compensación que le corresponde a la presidenta, ya que esta “tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación”.

“Se propone que para la determinación de la compensación económica de Presidente de la República, se tenga en cuenta las Compensaciones Económicas aprobadas para funcionarios públicos bajo el Régimen del Servicio Civil (…) considerando que el Presidente de la República tiene la más alta jerarquía al servicio de la Nación, en el marco de lo señalado en la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 28212”, concluye ese segundo informe, que también fue derivado al MEF.

Documento de marzo del 2025 en que la PCM dispone remitir el trámite del sueldo de Dina Boluarte al MEF para que allí se establezca el monto

La respuesta del MEF se emitió casi dos meses después, el 28 de abril por la noche. Tras los oficios de PCM, la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emitió el ya conocido informe donde concluyó que el sueldo de Dina Boluarte debía ser de S/ 35,568, en línea con lo “propuesto” la PCM, ya que es una remuneración más alta que los miembros del TC y la JNJ. Ese fue el documento que, días después, publicaría la prensa para revelar el aumento en marcha.

Sin embargo, el informe con la propuesta del nuevo sueldo presidencial no fue enviado de inmediato a Palacio de Gobierno.

Recién el 29 de abril a las 7:35 p.m., según consta en la firma digital del documento, el MEF remitió el informe a la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue a partir de eso que comenzó el acelerado trámite que derivó, menos de 24 horas después, en la propuesta de decreto supremo para plasmar el aumento de sueldo de Dina Boluarte.

El 29 de abril por la noche, el MEF notifica a la PCM el informe que establece el monto del sueldo presidencial en S/ 35 mil

Una madrugada larga

Las horas descritas en lo siguiente párrafos se basan en la hora con la que aparecen firmados los documentos por parte de los funcionarios encargados. Así se puede establecer que a las 9:29 p.m. del mismo 30 de abril, la PCM derivó el informe del MEF a la Subsecretaria General del Despacho Presidencial para “continuar el trámite” y solicitar la “disponibilidad presupuestal”. Es decir, si había presupuesto para al aumento.

La noche del 29, la PCM consulta a Palacio sobre la disposnibilidad de presupuesto para el nuevo sueldo presidencial

Casi a la medianoche, a las 11:51 p.m., la Oficina de Recursos Humanos de Palacio de Gobierno derivó el mismo informe del MEF y el pedido de la PCM a su Oficina General de Planeamiento, Prepuesto y Modernización para que se pronuncie.

Antes de la medianoche, el pedido es remitido a la Oficina de Presupuesto del Despacho Presidencial

El pronunciamiento con el “análisis presupuestal” llegó casi una hora y media después, a la 1:19 a.m. del 30 de abril. Allí se determinó que si contaba el aumento desde el mismo mes de mayo, el “costo” iba a ser de S/ 384,252, contando nueve sueldos (mayo-diciembre), dos aguinaldos, CTS y pagos al seguro. Junto a ello, se respondía que sí había presupuesto dentro del Despacho Presidencial para el aumento.

La oficina respectiva responde que sí hay presupuesto

Apenas 15 minutos después, a la 1:34 a.m. del 30 de abril, el Subsecretario General del Despacho Presidencial remitió la respuesta a la Oficina de Recursos Humanos de la PCM para que el trámite pueda seguir.

A la 1:34 a.m., la disponibilidad del presupuesto es notificada por Palacio a la PCM

Fue una madrugada larga también en la Presidencia del Consejo de Ministros . A las 3:04 a.m., la jefa de Recursos Humanos de la PCM, Jeanette Trujillo, firmó un informe dirigido a su Secretaría General. Con base en lo informado solo horas antes por el MEF sobre la propuesta de sueldo y por el Despacho Presidencial sobre el prepuesto disponible, el documento declaró “viable” que el aumento se plasme en un “proyecto normativo”.

A las 3:04 a.m. la PCM declara que el aumento es "viable" la emisión de un "proyecto normativo" o proyecto de resolución para plasmar el aumento.

Así, la PCM formalizó el “trámite para la emisión del proyecto normativo que contemple la propuesta de determinación de la compensación económica del Presidente (a) de la República”. A las 6:39 a.m. del mismo 30 de abril, apenas tres horas y media después, la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM remitió a su secretaría general el proyecto del decreto supremo para que este sea enviado al MEF, a cuyo titular le correspondía “refrendar” el documento.

A las 6 a.m, la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM remite el proyecto de decreto supremo.

Fue así que, a las 7:45 a.m. del 30 de abril, el proyecto del decreto supremo o “propuesta normativa” fue remitido al ministro José Salardi mediante un oficio firmado por el propio Gustavo Adrianzén.

Gustavo Adrianzén remite el proyecto de decreto a José Salardi

En ese primer borrador está casi la misma base legal del decreto eventualmente aprobado con el nuevo sueldo da la presidenta de S/ 35,568.

Sin embargo, a diferencia del decreto hoy vigente, especifica que “el monto de la compensación económica se abona a razón de doce (12) veces por año; más dos (2) veces por concepto de aguinaldos, uno (1) por Fiestas Patrias y uno (1) por Navidad”.

Otro aspecto llamativo del borrador es que se cita el que mediante el “Oficio N° xxxxx-2025-PCM”, la “Presidencia del Consejo de Ministros solicita la aprobación de la compensación económica del Presidente del Perú del Despacho Presidencial”.

Primer borrador del decreto supremo

La posterior exposición de motivos que acompaña al borrador cita informes técnicos de la PCM y del Despacho Presidencial de la misma manera: “Informe N° xxxxxx”. Tampoco se precisa qué costo iba a implicar el aumento, solo se hace referencia al “monto de S/ XXXXX”.

Se trataba, evidentemente, de un borrador incompleto e impreciso, pero aun así enviado a Economía y Finanzas para seguir el trámite.

Una vez en el MEF, la velocidad del trámite no fue la misma que en Palacio de Gobierno. A las 9:13 a.m., una dirección del ministerio pidió a otra información sobre el personal de Palacio de Gobierno, la cual fue enviada a las 9:27 a.m. Luego, se requirió a la Oficina Administrativa de la PCM “información complementaria” para poder seguir con el procedimiento.

La respuesta formal legó a las 2:52 p.m., mediante un oficio enviado, nuevamente, por la jefe de Recursos Humanos de la PCM al MEF. Allí se presentó una “propuesta normativa actualizada”, es decir, un segundo proyecto de decreto supremo.

El nuevo borrador cita la misma base legal del primero y decreta el mismo nuevo sueldo con beneficios, pero ya no dice que la PCM “solicita la aprobación de la compensación económica”, sino que “remite al Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta normativa”. Además, esta vez sí cita adecuadamente el número de ese oficio.

La diferencia está en la exposición de motivos. En esta segunda versión sí se cumple con citar hasta seis documentos antecedentes para el proyecto, emitidos por el MEF, la PCM y el Despacho Presidencial. Lo llamativo es que todos son los documentos emitidos en as 24 horas previas y ya descritos en este informe: la notificación del MEF con la propuesta del nuevo sueldo; la solicitud de la PCM para la “disponibilidad presupuestal”, el pedido posterior a la Oficina de Presupuesto de Palacio, la réplica de esta respecto a que sí había el presupuesto para el aumento, la notificación del Despacho Presidencial a la PCM sobre la disponibilidad y la “propuesta normativa” enviada por la PCM al MEF.

Otro cambio es que se establece que el “costo diferencial estimado para financiar la compensación económica (…) asciende al monto anual de S/ 35,568.00 (sic); y por el periodo de mayo a diciembre asciende al monto de S/ 384,252.96”.

Luego, se citan los mismos fundamentos y normas y se hacen referencia a los informes técnicos emitidos por el Despacho Presidencial y la PCM sobre el tema. El documento de este segundo proyecto de decreto y su exposición de motivos aparecen firmadas por la misma funcionaria de la PCM, la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, con fecha del 30 de abril a las 12:24 p.m.

La exposición de motivos del segundo borrador cita como antecedentes los documentos emitidos por PCM y Palacio en las horas previas

De vuelta en el MEF, el trámite volvió a perder velocidad. A las 6:56 p.m., la Dirección de Personal Activo del ministerio emitió un informe para determinar cuando era el “costo diferencial” para financiar el aumento. Es decir, cuánto presupuesto más del ya se tenía previsto se iba a dedicar a las remuneraciones de la presidenta a partir del aumento.

La conclusión fue que “el costo diferencial estimado para financiar la compensación económica bajo el régimen del Servicio Civil del Presidente de la República, asciende al monto anual de S/ 330 253,44; y por el periodo de mayo a diciembre del año 2025 asciende al monto de S/ 203 840,96”. A las 7:21 p.m., ese informe fue remitido a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF para que allí también se determine si había “disponibilidad presupuestas” para el aumento.

Informe del MEF determinó el "costo" del aumento de sueldo de Dina Boluarte.

Luego, esta última dirección del MEF dio su “opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestal, con la finalidad de proseguir con el trámite del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el monto de la compensación económica”.

Ese documento fue firmado por Daniel Talla, director general de Presupuesto Público del ministerio, a las 8:13 p.m. Habían pasado poco más de 24 horas desde que el otro informe del MEF, el que planteaba que el sueldo de Dina Boluarte sea de S/ 35,568 había sido remitido a la PCM.

Informe en que el MEF da el visto bueno sobre la disponibilidad del presupuesto para el aumento.

El rastro documental se enfría luego de este último informe, que seguía siendo favorable al aumento de la presidenta. El lunes 5 de mayo por noche, parte del trámite del aumento de Dina Boluarte se filtró en la prensa, lo que causa una controversia política y críticas a la presidenta. El miércoles 7, el tema no fue abordado en el Consejo de Ministros.

El trámite recién se reactivó, a nivel del MEF, en julio del 2025, ya durante la gestión de Raúl Pérez-Reyes. El 2 de ese mes, fue el actual ministro de Economía, precisamente, el encargado de anunciar al país que el sueldo de la presidenta, aprobada por apenas el 3% de peruanos, había sido aumentado en un 125%.