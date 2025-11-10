La expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) reapareció en la audiencia donde se evaluó la apelación del Ministerio Público a la decisión del Poder Judicial de rechazar el impedimento de salida del país en su contra por el caso “Los Dinámicos del Centro”, y negó que se vaya a ir del Perú.

Ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, la exmandataria afirmó que los casos por los cuales es investigada son de “carácter político” porque se iniciaron cuando ejerció el cargo y no siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“No he salido a ningún lado y no lo haré porque no tengo absolutamente, señores fiscales, nada que temer. Todos los casos investigados son estrictamente de carácter político y además iniciados en cuanto yo asumí el cargo de presidenta constitucional, ninguno en el momento de año y cinco meses cuando fui ministra de Estado”, expresó.

“El requerimiento de este impedimento fue rechazado hace un mes aproximadamente. No me he ido, pudiendo hacerlo. Mi casa es pública, la conocen todas, estoy acá y seguiré acá en mi hogar. Después de muchos años, vuelvo a reiterar, recién estoy gozando de un descanso y de la unidad familiar, y del amor que tengo junto a mi hijo menor”, agregó.

Boluarte Zegarra dijo que le “sorprende” que la fiscalía pretenda usar los viajes oficiales que realizó para sustentar la restricción de salir al exterior, pese a que fueron autorizados por el Congreso y se realizaron en cumplimiento de su deber constitucional.

“Del mismo modo, si el tener hijos en el extranjero, como el mío, que con mucha dedicación y esfuerzo ha logrado estar donde está profesionalmente es una razón para ser impedida de salir del país. Imagínese entonces, millones de peruanos estarían perjudicados, hasta ustedes”, acotó.

“El éxito profesional de un hijo no puede ser en un estado constitucional de derecho un pecado para una madre. No puede ser un perjuicio, todo lo contrario, es una expresión de orgullo y amor”, añadió.

Dina Boluarte aseguró que en la investigación que afronta por el caso “Los Dinámicos del Centro” ha acudido cada vez que he sido convocada, tanto para sus declaraciones, como para las diligencias de careo.

La expresidenta también cuestionó que al día siguiente de ser vacada de la Presidencia por el Congreso se presentara dicho requerimiento “sin analizar ni profundizar” en el “agotamiento jurídico del caso”.

“Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no los registraba; de hecho, yo no aporté a esa cuenta, se creó simplemente para esa finalidad”, enfatizó.

“Desde que salí de la Presidencia de la República me encuentro en casa en paz, en calma, descansando quizás después de tantos años que no había tomado un solo día de descanso. Naturalmente debo darme un descanso para continuar”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, el pasado 15 de octubre el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos agravado.

A la exmandataria se le sindica de la presunta recepción de presuntos aportes ilícitos que habrían sido destinados para su campaña electoral como vicepresidenta de la República y para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.

Según la imputación fiscal, Boluarte Zegarra, dentro de la presunta red criminal, y con la finalidad de acopiar dinero obtenido de la comisión de actividad criminal previa vinculada a diversos delitos de corrupción; por designio de los altos mandos del Comité Ejecutivo Regional de Lima, dispuso, junto a Braulio Grajeda, abrir una cuenta bancaria mancomunada.

Dicho dinero habría sido de procedencia ilícita proveniente de lo recaudado por la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, con la finalidad de cubrir el pago de los servicios y gastos personales relacionados a los distintos procesos judiciales de los integrantes de la presunta red criminal, especialmente los procesos y el pago de la reparación civil de Cerrón Rojas.