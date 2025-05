“Yo no soy mentirosa”, dijo la presidenta. “En cuanto a la historia de una presunta cirugía estética (…) Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria, imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta”.

“Cuando se dignen en citarme una vez más y el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”, añadió. Solo esto último resultó siendo falso: la fiscalía tuvo que requerir al Poder Judicial el levantamiento del secreto profesional del médico que le hizo la cirugía, Mario Cabani, en una audiencia en que la defensa de la mandataria se opuso. El secreto se levantó, pero no de forma voluntaria, sino por orden judicial.

El desmantelamiento de la afirmación de que no fue una cirugía estética está contenido en la denuncia constitucional por omisión de funciones que presentó la Fiscalía de la Nación tras concluir su investigación preliminar a la mandataria.

Allí están las declaraciones no solo de Mario Cabani, quien ya había dado su versión ante la prensa en las últimas semanas, sino de un otorrinolaringólogo y una enfemera, además de un testigo protegido. Además, se incluye el reporte operatorio de Dina Boluarte. Con todos estos elementos, para la Fiscalía de la Nación, se comprueba que las intervenciones de la presidente fueron estéticas.

En su denuncia, el Ministerio Público concluye que lo declarado por los testigos coincide con el contenido del reporte operatorio del 28 de junio de 2023: que Dina Boluarte se sometió a un conjunto de cirugías con fines estéticos. Fueron una rinoplastia más septoplastía funcional (corrección de tabique), blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral (cirugía de párpado), injertos grasos en el rostro y colocación de hilos de sustentación en el rostro.

Estos procedimientos, añade la fiscalía, se evidencian con su nariz enyesada y fijada con parche de micropor, con la hinchazón en el rostro y en los párpados, y con los signos de edema (hinchazón) que presentó tras salir de sala de operaciones.

En su testimonio ante el despacho de la Fiscalía de la Nación, Mario Cabani dijo que luego de aplicar la anestesia, “se inició el procedimiento quirúrgico, primero con la retirada de 60 cc de grasa infraumbilical (debajo del ombligo) para ser preparada durante el transcurso de la cirugía con microinjertos grasos en zonas de hundimientos y envejecimientos”. Luego se hizo la cirugía de septumplastía (cirugía para corregir el tabique nasal desviado), a cargo del otorrinolaringólogo Javier Sánchez e Ingunza; y luego se revisó “la parte del tabique que se había resecado para su uso en la rinoplastia”.

El cirujano Mario Cabani ha declarado en anteriores fechas ante la Comisión de Fiscalización confirmando la cirugía de Dina Boluarte. (Foto: GEC)

“Luego siguió la rinoplastia, que estuvo a mi cargo. Asistiéndome el otorrinolaringólogo, procedí a elevar la punta nasal usando el cartílago del septum nasal resecado y procediendo a fracturar los huesos propios nasales para reducir el ancho de la nariz, se cerró con puntos de acuerdo a lo habitual y se colocó dos splint de silicona, los cuales son dos láminas de silicona que tienen dos ductos, uno a cada lado, que permiten la ventilación del paciente, y se le colocó un yeso en toda la nariz para fijar las fracturas realizadas”.

Según el cirujano, después hizo la cirugía de párpado, “haciendo la incisión por dentro de la mucosa conjuntival, resecando las bolsas palpebrales, de acuerdo al procedimiento convencional, sin requerir de cicatrices externas”. “Después procedí a injertar la grasa a través de la mucosa oral en los surcos nasogenianos y los surcos de marioneta, y finalmente procedí a colocar tres hilos de sustentación absorbibles que traccionan por dentro la piel de la paciente, en cada lado del rostro, dejando dos hilos por fuera, en cada lado para ser acomodados después de una semana postoperatoria”.

Finalmente, “luego de terminar con los hilos tensores, coloqué esparadrapos de sujeción en los extremos distales de cada hilo. Luego se le colocó una bigotera nasal que es una gasa adherida con esparadrapos en las fosas nasales para que pueda drenar sangre y secreciones a la misma gasa, y finalmente se le aplicó un ungüento a nivel de párpados. Aquí terminó todo el proceso”.

De acuerdo con el Ministerio Público en su denuncia, este relato corrobora el reporte operatorio, respecto a los injertos grasos, la rinoplastia con la corrección del tabique y cornetes nasales y remodelación de la nariz, la cirugía de párpados, la aplicación de hilos tensores absorbible para “tracción y firmeza del rostro” y los injertos de grasa vía en surcos faciales para rejuvenecimiento. “Entonces, las cirugías descritas fueron eminentemente estéticas, con un postoperatorio complejo y que requirió de cuidados específicos con reposo y control médico frecuente”, afirma la fiscalía.

Luego está el testimonio del otorrinolaringólogo. En su declaración a la fiscalía, el médico Javier Ramón Sánchez e Ingunza también contó cómo se sedó a la presidenta y describió así la intervención para corregir el tabique desviado: “consistió en enderezar la pared central de la nariz (…) que está constituida en la parte anterior por una lámina de cartílago y una lámina ósea en la parte posterior”.

“Este elemento divide la fosa nasal en derecha e izquierda, debiendo ser de forma vertical recta. En este caso, había adquirido la forma de S, lo cual producía la obstrucción nasal y el desarrollo inadecuado de los cornetes. Procedí a retirar parcialmente el cartílago septal, teniendo este, dos fines: primero desobstruir la nariz y segundo usar esta parte del cartílago extraído para que el doctor Cabani lo use para reconfigurar la punta de su nariz, como parte de la rinoplastia estética”.

Por último, detalló que cerró los cortes “con suturas reabsorbibles y se hizo un tratamiento de radiofrecuencia con los cornetes que duró segundos”. “Allí terminó mi participación como cirujano principal de la septumplastía funcional y luego paso a asistir al doctor Cabani en la rinoplastia estética. Terminada esta, le coloqué los splits nasales de silicona internas y la férula acrílica que es como un yeso, sobre la nariz, con lo que terminó mi participación”.

El tercer testimonio sobre este punto fue brindado por la enfermera Nelly Romero Arotinco, quien también declaró a la fiscalía que participó en la intervención quirúrgica como asistente del doctor Mario Cabani: “Estos procedimientos se realizaron en base a la programación de la cirugía, que fue rinoplastia, septumplastía funcional, blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral, injerto de grasa en rostro, colocación de hilos de sustentación en rostro y una posible infusión de vitaminas y toxina botulínica”.

“Toda esa programación fue autorizada y firmada por la paciente, así como la autorización de la anestesia que le iba a aplicar en sala (…) Terminado esto, la paciente pasó a sala de operaciones N° 1, ella va caminando un poco sedada, yo le ayudé cogiéndola del brazo derecho y la acompañé hasta la puerta de la sala 1 y allí dejé a la paciente, siendo recibida por el personal de sala de operaciones a las 9.15 pm”, aseguró.

La enfermera agregó que se quedó “en el área pre y post operatoria, preparando todo para que cuando la paciente salga de sala pueda recibirla”. “La paciente salió a las 11.40 pm, sale caminando medio somnolienta, con la nariz enyesada, fijada con un parche de micropor a nivel de la nariz, también con una bigotera limpia y seca, con los párpados inferiores y el rostro ligeramente edematizado (hinchado), y con parches de micropor en ambos lados del rostro, también con una vía periférica permeable en el brazo izquierdo con 450 cc de cloruro de sodio al 9% por pasar el primer frasco de cloruro”.

La denuncia constitucional también recoge la declaración de un testigo protegido, de código 15-2024, quien aseguró que Dina Boluarte le dijo su entonces asistenta Patricia Muriano que “necesitaba un cirujano estético y como tenía una desviación, buscaron a los mejores médicos estéticos de Lima”.

“El día 28 de junio del 2024, la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, con su asistente Patricia Muriano, concurrieron a la clínica del doctor Mario Cabani, llegando aproximadamente a las 08:00 pm. En dicho lugar, preparan a la presidenta poniéndole en un salón, es donde el Dr. Cabani presenta a los doctores que iban a participar en la operación”.

Añadió que también acudió Marielena Aguilar, quien meses después sería nombrada presidenta ejecutiva de EsSalud: “Ella estuvo en todo momento en el counter y le dice a la secretaria Patricia Muriano que esta profesional era la encargada de monitorear todas las conexiones y necesitaban el apoyo de sangre y que todo estaba coordinado con el Hospital Casimiro Ulloa. A eso de las 12.00 a 12.30 de la medianoche termina la operación. La presidente estaba dormida, quien estaba en recuperación”.

Más de dos horas de operación

Los últimos dos testimonios y el reporte operatorio también dan cuenta que la intervención demoró más de dos horas. Según este último documento, se hizo precisamente entre las 9:15 p.m. y las 11:40 del 28 de junio del 2023.

Esto también contradice lo afirmado por Dina Boluarte, esta vez en la declaración que dio como investigada a la fiscalía por este caso. Según se recoge en la denuncia, la presidenta les dijo que fue un procedimiento quirúrgico por problemas funcionales por motivos de salud respiratoria, no estético, con una duración de 40 minutos aproximadamente, entre las 9 y 10 de la noche. Incluso la calificó como una “intervención menor, equiparada a una curación de una muela”.

No obstante, con el reporte operatorio, con los testimonios ya citado y con los de otras tres enfermeras que asistieron durante la operación, el Ministerio Público concluye que esa afirmación de la presidenta también fue falsa. Las cuatro cirugías (rinoplastia, operación de párpados, injertos de grasa en el rostro y colocación de hulos) tuvieron una duración dos horas y 25 minutos, de acuerdo con la denuncia constitucional.

El presunto delito

La imputación contra Dina Boluarte por estos hechos es por el delito de omisión de funciones: se le acusa de haber omitido, de forma ilegal, comunicar su impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta, del 29 de junio al 9 de julio, al Consejo de Ministros y al Congreso. Esto como consecuencia de sus cirugías. La obligación está establecida en la Constitución, donde se señala que un impedimento temporal del cargo es causal para una suspensión en el cargo de presidente.

Alternativamente, se le imputa el delito de abandono del cargo por presuntamente haber abandonado temporalmente el cargo de presidenta para someterse a un procedimiento quirúrgico.

La denuncia sostiene que luego de la operación, Dina Boluarte permaneció en una habitación de la clínica Cabani, con luz tenue, en aislamiento, con la indicación de reposo absoluto. También con uso permanente de gasas heladas sobre sus párpados, lo que impedía su visión. Fue dada de alta recién el 30 de junio, saliendo con un yeso en la nariz, esparadrapos en el rostro y una gasa bigotera.

Para la fiscalía, la fecha de ese supuesto impedimento se desprende de que Mario Cabani recomendó a Dina Boluarte reposo en cama por al menos cinco días, no salir de su domicilio por una semana, no realizar esfuerzo físico por un mes, no exponerse al sol por dos meses y no viajar a zonas de altura por diez días. Además, indican que el periodo luego de la operación, su rostro estaba hinchado y con moretones como consecuencia de las cirugías.

También se sostiene que su tratamiento posoperatorio se hizo en su casa de Surquillo a pedido de su entorno, para evitar una exposición pública. En visitas médicas a su domicilio al quinto y al séptimo día, agregan, se le retiraron los “dispositivos quirúrgicos”. “La paciente afirmó haber cumplido estrictamente con las indicaciones médicas”, asegura el Ministerio Público.

¿La historia perdida? Dina Boluarte también dijo en su mensaje a la nación del 12 de diciembre que iba entregar su historial clínico. Pero la fiscalía advierte que este nunca se halló en la clínica Cabani y sostiene, por el contrario, que ella misma se la llevó. Mediante una declaración jurada y una carta, la Clínica Cabani afirmó que la historia clínica de la jefa de Estado no estaba en sus archivos. Esto luego de que el 30 de junio, día en que se le dio de alta, la presidenta se la llevó “indebidamente y sin autorización”. La denuncia recoge adicionalmente que la clínica envió dos cartas notariales a Boluarte para que devuelva la historia clínica. El propio Mario Cabani declaró al Ministerio Público que “la enfermera Nelly Romero me informó (...) que al momento de la alta médica, la persona de Patricia Muriano conjuntamente con la paciente Dina Ercilia Boluarte Zegarra solicitaron ver la historia clínica, y se le entregó lo que se tenía hasta ese momento (…) pero no la devolvieron y se la llevaron el día que fue dada de alta (30 de junio de 2023) hasta la fecha”. “Mi persona ha solicitado la devolución de la parte de historia clínica que se llevaron en varias ocasiones, inclusive delante de otras personas”. El administrador de la clínica dio la misma versión, calificando lo ocurrido como “ilegal e irregular”.

Es “irrelevante” si mintió o no

Consultado por El Comercio sobre por qué Dina Boluarte mintió respecto a la naturaleza de sus cirugías, el levantamiento de su secreto de confidencialidad médica y la duración de la operación, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, evitó negar o reconocer las falsedades, considerando que ello era irrelevante para el delito por el que fue denunciada: la presunta omisión de funciones.

“Todos los actos de investigación que mencionas debieron haber conducido al archivo de la investigación en este caso. La fiscal de la Nación, en una entrevista, señaló que no se investiga a la presidenta por las razones de su intervención, sea por razones de una intervención respiratoria o una razón estética, que le resulta indiferente el propósito (…) Esos testigos que citas han señalado que no le dieron descanso médico a la presidenta”, respondió durante una conferencia de prensa realizada este martes.

Ante la reiteración de la consulta de por qué entonces la presidenta mintió al señalar el motivo de su cirugía o si la defensa se ratifica en que no fue un motivo estético, Portugal replicó que “no puedo sostener si la presidenta ha mentido sobre la base un testigo”.

“Lo que interesa para el Ministerio Público no es el morbo o la comidilla, si fue una intervención estética, si quiso verse linda. Eso no interesa para la investigación. Yo respondo por lo que interesa: si hubo un abandono del cargo o un acto omitido (…) En la medida que eso que calificas como mentira es absolutamente irrelevante para la investigación, no tengo por qué responder”.

En otro momento, Juan Carlos Portugal remarcó que Dina Boluarte firmó más de 90 normas durante el periodo del supuesto abandono y que una pericia para determinar la autenticidad de esas firmas hubiese sido una evidencia determinante para verificar si hubo omisión de actos o no. “Esa principal prueba quedó en el olvido por la propia fiscal al momento de denunciar constitucionalmente”, afirmó.

El abogado tampoco pudo responder a las preguntas respecto a quien, de ser el caso, llevó las normas para que Dina Boluarte las firme durante los días en los que estuvo en la clínica Cabani luego de su operación.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, durante una conferencia de prensa sobre las denuncias constitucionales de la fiscalía contra la presidenta. Foto: GEC / Joel Alonzo

La defensa de Boluarte amenaza con denuncia a la fiscal

En la misma conferencia, el abogado de la presidenta anunció que presentará una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a raíz de las denuncias constitucionales contra su defendida. Esto a partir del “contexto” en que esta se formularon: dos a un día de su viaje a Roma para la entronización del papa León XIV y cuatro mientras estaba fuera del país.

“La presidenta está incómoda por el contexto en que se han generado estas denuncias (...) El Ministerio Público ha instrumentalizado el poder, con una agenda política suya, partidaria”, aseguró Juan Carlos Portugal. “Por consecuencia, vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso y ante la JNJ (...) Si nos van a investigar, que nos investiguen de manera adecuada”.

Portugal también justificó su decisión a que la fiscal de la Nación cerró sus indagaciones sin que declaren testigos importantes o sin que se hayan terminado otros actos de investigación. “No estamos denunciado porque nos han denunciado, sino por la forma en que se han estructurado estas investigaciones”.

Consultado por El Comercio, el abogado no precisó si la denuncia ante el Congreso será por la presunta comisión de un delito o por una infracción a la Constitución: “Vamos a evaluarlo. Lo que anuncio es el título, no el contenido”.

Lo primero llevaría a que se levante su antejuicio y a una posible suspensión; mientras que lo segundo podría derivar en una inhabilitación a la fiscal hasta por diez años. En tanto, en una eventual denuncia ante la JNJ, la defensa de Dina Boluarte podría requerir como sanción desde una suspensión hasta su destitución del cargo.