Las nuevas elecciones para elegir a la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2020-2021 que se habían programado para el próximo 1 de febrero, luego de que anularan los comicios del 30 de noviembre del 2019, ya no se realizarían en esa fecha. El Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso la suspensión provisional de las mismas a través de una medida cautelar.

La información fue confirmada por la la decana del CAL, María Elena Portocarrero, quien sostuvo que efectivamente un juez había emitido una resolución que obligará a suspender el cronograma electoral. “Yo no soy parte del Comité Electoral, pero si hay una orden judicial tenemos que someternos a esa medida, pues somos personas de derecho. Lamento que se haya judicializado este proceso electoral, porque perjudica el desarrollo del gremio, Nosotros teníamos que entregar el mandato al nuevo decano el 10 de enero, pero la Asamblea ha ampliado el mandato de los órganos de gobierno del colegio hasta que jure el nuevo decano”, indicó a El Comercio.

La medida cautelar fue emitida por el juez John Paredes Salas a pedido del abogado José Fuentes Ruiz, candidato a la Junta de Vigilancia del CAL, en el recurso de amparo que este interpuso contra el Colegio de Abogados de Lima y el Comité Electoral del CAL por la anulación del proceso electoral.

La resolución judicial ordena “la suspensión provisional de los efectos de la resolución 25-2019-CAL-CE del 23 de diciembre del 2019 y el cronograma de las nuevas elecciones contenidas en el comunicado 39 del 30 de diciembre del 2019 y de todo acto similar que tenga como propósito invalidar los resultados obtenidos en el proceso del 30 de noviembre, por el plazo que sea necesario para la resolución del proceso principal”.

Walter Ayala, ex director del Comité de Ética del CAL y candidato al Colegio de Abogados de Lima, sostuvo que con esta resolución judicial “recobran vigencia y validez los resultados de la irregular elección del 30 de noviembre, en donde supuestamente pasaron a segunda vuelta dos candidatos cuestionados”. El abogado exhorta al Comité Electoral a emitir un pronunciamiento respecto a los efectos y consecuencias de este nuevo mandato judicial.

Liliana Humala, integrante del Comité Electoral, indicó que aún no han sido notificados por el juez y que solo tienen información extraoficial. No obstante adelantó que va a proponer al comité desconocer la resolución judicial y plantear una queja contra el juez ante la OCMA y la Junta Nacional de Justicia. “También vamos a denunciar ante los presidentes de la Corte de Lima y del Poder Judicial a ese magistrado, no puede ser que el mismo juez que ordenó reponer al comité electoral anterior que ocasionó un proceso tan accidentado que se tuvo que anular ahora quiera suspender nuestras elecciones”, manifestó.

"Nosotros continuamos con el proceso. Hoy sábado nos hemos reunido con todos los candidatos a delegados del CAL, el proceso no se puede paralizar hasta que no nos notifiquen por el conducto regular. Y el día que eso suceda, yo me voy a poner en la puerta del colegio con un cartel que diga ‘me resisto a las resoluciones injustas y abusivas’, yo me resisto a acatar lo que dice un juez discutible, voy a exigir al presidente de la Corte de Lima que se investigue a ese juez para que retracte, él no puede poner en juego un proceso electoral importante”, expresó Humala.

Cabe anotar que el nuevo Comité Electoral declaró la nulidad de la elección del 30 de noviembre debido a lo que calificó como “graves irregularidades insubsanables”. El comité dijo que no se respetó lo establecido en el Reglamento de Elecciones generando un terrible malestar entre los agremiados, dado que siendo las once del día, todavía no podían ingresar al local de votación, en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Que tampoco se acreditó la participación de la ONPE y otros organismos como JNE y TRANSPARENCIA para garantizar y cautelar el correcto desarrollo del proceso electoral.

En esa oportunidad los candidatos Javier Villa Stein y César Castañeda pasaron a una segunda vuelta tras obtener la mayor votación.