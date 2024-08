A los testimonios se suman conversaciones de WhastApp y comprobantes de transferencias bancarias.

Dos de los extrabajadores han aceptado que se levante su secreto bancario, uno ha renunciado al secreto de sus comunicaciones y otro ha entregado su teléfono para que sea revisado por las autoridades.

Con todo ello, el Ministerio Público denunció constitucionalmente a Tello ante el Congreso por el presunto delito de concusión la semana pasada. Ha presentado 223 elementos de convicción (evidencias) contra el legislador.

Tello fue blindado por la Comisión de Ética del Congreso en abril pasado. Ese grupo rechazó la denuncia de recorte de sueldo que hizo pública la trabajadora parlamentaria Marie Silva. No obstante, esta vez al testimonio de Silva se han incorporado otros tres.

El caso será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Acusado por su propia colega

Tello, docente de profesión, perteneció a un círculo de maestros cercanos al expresidente Pedro Castillo.

Cuando fue elegido congresista por Perú Libre, contrató a diversos docentes que lo apoyaron con su campaña electoral. Una de ellas reconoció ante la fiscalía que sufrió constantes recortes de sueldo entre el 2021 y el 2022. Luego se alejó del Congreso y retomó sus labores como profesora en un colegio público en San Juan de Lurigancho.

La denunciante, cuya identidad mantenemos en reserva, contó que uno de los primeros “aportes” fue de entre S/ 40 y S/ 60 soles, destinados a la compra de las tarjetas de presentación personal de Tello, en el 2021.

“Nivardo Edgar Tello Montes señaló que el financiamiento para la compra de las tarjetas esté a cargo de los trabajadores de su despacho, en alguna oportunidad, recuerdo que ello lo mencionó en una reunión. Luego, la señora Rocío Beltrán nos solicitaba y decía ‘vamos a aportar para las tarjetas’, ‘tenemos que dar tanto’, ‘lo he dividido y a cada trabajador le toca tanto’″, relató a la fiscalía en marzo pasado.

La extrabajadora precisó que las tarjetas se repartían en las actividades que realizaba Tello.

En otro momento, contó que el congresista pidió dinero a cada uno de sus trabajadores en diciembre del 2021 para comprar juguetes y cubrir otros gastos similares. De acuerdo con su relato, Tello le mostró un papel impreso con el monto que debía entregar.

“En aquella oportunidad me dijo que debía dar un aproximado de S/ 700. Ante dicho pedido, le dije que sí. Yo era su subordinada y qué podía hacer en esas circunstancias. Tuve que aceptar”, señaló.

Consultada por la fiscalía si los “aportes” eran voluntarios, dijo: “Si hubiera sido voluntario o espontáneo no nos hubieran puesto un monto. Entonces no, nunca fue voluntario. A mí se me pedía un monto previamente establecido, que iba de acuerdo a mi sueldo”.

Tello también le pidió que financie la compra de gigantografías de mapas del Perú y vasos para su despacho parlamentario, así como la organización de una fiesta por el Día del Maestro en julio del 2022, a cargo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Región Lima (SITER - Lima), según relató a la fiscalía.

“En aquella oportunidad entregué la suma de S/ 200, aproximadamente, monto que le hice llegar a William Urcos Porras [secretario del SITER 15 - San Juan de Lurigancho]. [...] Fuimos dos quienes asumimos el gasto para una fiesta que estaba haciendo para el Día del Maestro el sindicato SITER - Lima. [...] El evento se llevó a cabo en San Juan de Lurigancho, en un local a la altura de la estación del tren San Carlos. También para esa actividad mandamos a hacer maletines que los financiamos mi persona y el asesor Raúl Vílchez”, dijo.

La extrabajadora señaló que Tello impulsa el mencionado sindicato.

Fotografías difundidas por el SITER Lima en la red social Facebook muestran que Tello suele participar en sus actividades. Lo identifican como “el congresista del pueblo”.

El secretario general del SITER Lima, Boris León, no respondió a El Comercio luego de una breve comunicación telefónica en la que se le explicó el caso. Tampoco lo hizo William Urcos, pese a las llamadas y mensajes.

Fotografías difundidas por la base del SITER en San Juan de Lurigancho muestran que sí se organizó una fiesta por el Día del Maestro el 5 de julio del 2022 en un salón de recepción cuya ubicación coincide con la señalada por la extrabajadora.

Ante la fiscalía, la extrabajadora también contó que dio dinero para fabricar calendarios con la foto de Tello.

La extrabajadora autorizó al Ministerio Público el levantamiento de su secreto bancario el pasado 27 de marzo.

Testigo protegido

La investigación contra Tello también cuenta con un testigo protegido. Este señaló al Ministerio Público que el congresista no solo recortó los sueldos de los trabajadores de su despacho parlamentario, sino también de los de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que presidió entre los años 2022 y 2023.

El testigo protegido señaló que los trabajadores a cargo de Tello Montes debían entregar el 5% de sus sueldos cada mes. Añadió que la exfuncionaria parlamentaria Ana Rojas Vargas, quien se desempeñaba como técnico en el despacho del congresista, era su cómplice en el recorte de sueldo.

“Sé que Ana María Rojas Vargas era una persona de mucha confianza del congresista. [...] Estaba al mando de pedir dinero. [...] Era la mano derecha del congresista”, señaló.

El Ministerio Público también investiga a Rojas por el presunto delito de concusión y ya cuenta con conversaciones de WhastApp que la comprometen.

El testigo protegido ha declarado ante la fiscalía entre mayo y junio último; es decir, cuando el Congreso ya había blindado a Tello a través de la Comisión de Ética. Ese grupo dirigido por el legislador Diego Bazán (Renovación Popular) estaba facultado para investigar a Tello y solicitar su suspensión por 120 días, pero solo decidió sancionarlo con 60 días multa y una amonestación pública.

Tercer testimonio

Otra extrabajadora del despacho de Tello señaló a la fiscalía que también sufrió recortes de sueldo. Ella, también docente de profesión, ha accedido al levantamiento de sus secretos bancario y de comunicaciones.

“Claro que nos fastidiaba que nos pidieran dinero porque el congresista ganaba un buen sueldo, pero pensamos que eso ya era así, porque nosotras éramos primerizas en el Congreso”, dijo a la fiscalía.

La extrabajadora añadió que entregó dinero en cuatro o cinco oportunidades, y precisó: “Eran diferentes cantidades, de acuerdo para lo que se iba a destinar, si era para hacer polos, para el desayuno de los niños o para el viaje a Iquitos [de diciembre del 2021], a donde el congresista iba con los integrantes del despacho”.

Los tres testimonios se suman al de Marie Silva. Ella denunció públicamente que Tello le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió del Congreso.

Silva también ha mostrado conversaciones de WhatsApp que muestran que al menos un trabajador más sufrió recortes salariales, pese a que este lo ha negado ante el Ministerio Público.

El involucrado es hijo de un profesor y líder sindical del magisterio. Tello lo contrató para la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, primero con el cargo de auxiliar y luego como asesor II.

En diálogo con El Comercio, Silva también dijo que conoció de los recortes de sueldo destinados a comprar las tarjetas de presentación del congresista.

“Eso ocurrió con el personal de su despacho, cuando él todavía no presidía la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. En mi caso, la gota que derramó el vaso fue su pedido para que compre un proyector, pero ese no fue su único pedido”, dijo.

Cuestiona la investigación

Tello cuestionó que el Ministerio Público lo haya denunciado constitucionalmente cuando aún está pendiente que se resuelvan diversos recursos presentados por su abogado.

“He presentado tutelas de derecho porque hay irregularidades en el tratamiento de la carga de la prueba. No se ha respetado el código hash, la copia espejo ni la cadena de custodia. Hay seis tutelas de derecho que están por resolver y aún habiendo irregularidades, han sacado esa conclusión”, dijo en diálogo con El Comercio.

Cuando fue denunciado por primera vez por Silva, el legislador buscó desacreditarla y la acusó de responder a intereses subalternos. Ahora, al mencionarle que son cuatro testimonios en su contra, dijo: “Yo le recomiendo que revise los informes de la Comisión de Ética y de la fiscalía. Hay más de 20 trabajadores que desconocen esa denuncia. Ética ya se pronunció”.

Los trabajadores que han negado los recortes de sueldo ante el Congreso y el Ministerio Público forman parte de su círculo de confianza.

Tello añadió: “Se ha citado a trabajadores [en diversas oportunidades], con ampliaciones tras ampliaciones [de testimonio] para chantajearlos, para que [uno de ellos] se declare testigo protegido o colaborador eficaz. En el proceso se verá si la fiscalía se dedica a investigar o a chantajear a los trabajadores para perjudicar al congresista. Esperamos que la subcomisión lo evalúe”.