Según consta en documentos judiciales a los que accedió El Comercio, el esquema de la presunta red criminal -elaborado por el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop)- también incluye a dos exjefes de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Se trata de los coroneles PNP (r) Jorge Fernando Cassanova Cubas y Juan Esteban Asmat Bucalo. A ambos, la fiscalía les atribuye el rol de integrantes de la presunta organización criminal, así como el delito de tráfico de influencias. Lo mismo ocurre con el comandante PNP Engelbert Hugo Verástegui Díaz, quien fue edecán de los ex ministros del Interior, Dimitri Senmache y Mariano González.

Así, la fiscalía le imputa a ‘El Español’ haber “invocado tener influencias” en Palacio de Gobierno, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y Digimin, ofreciendo a Cassanova, Asmat y Verástegui, “interceder ante estos, a fin de posicionarlos en puestos o cargos dentro de las citadas entidades a cambio de que colaboraran con el plan delictivo de la organización criminal”.

Estructura de la presunta red criminal

Jorge Cassanova y la foto con 'El Español'

Jorge Cassanova Cubas, natural de Cutervo (Cajamarca), fue nombrado como jefe de la Digimin en abril del 2022, durante la gestión de Alfonso Chávarry como ministro del Interior. Pero para el Ministerio Público, su designación en dicho cargo se dio bajo la influencia y recomendación de ‘El Español’.

De acuerdo con el Ministerio Público, a Cassanova se le atribuye el delito de tráfico de influencias por presuntamente “haber aceptado de Jorge Ernesto Hernández Fernández [’El Español’ ]la designación en el cargo [...] prometiendo a cambio apoyar con los fines delictivos de la organización criminal a la que pertenece”.

Antes de ser director de la Digimin, Cassanova fue jefe de la Oficina de Disciplina de Lima y Callao No 15 de la PNP.

El 12 de agosto del 2021, según información recolectada por el equipo especial y que fue adelantada por El Comercio en octubre pasado, en esa oficina ubicada en el Callao se hizo una ceremonia por la renovación de su gruta de Santa Rosa de Lima. Acudieron ‘El Español’ y su compatriota Sergio Castellanos Martínez, también investigado como presunto integrante de la red, quien fue el padrino de la obra.

Los participantes en la ceremonia y sus puestos en la actualidad

Todos ellos se tomaron una foto por la ocasión. En esa imagen también aparece el general Raúl Alfaro Alvarado, el actual comandante general de la Policía, quien por entonces era director de investigaciones de la Inspectoría de la PNP. Es decir, según el escalafón de la Policía, ocupaba el sexto puesto más importante de la institución.

Para la fiscalía, esto acredita la cercanía entre Jorge Cassanova y ‘El Español’. Adicionalmente, advierten que fue durante su gestión en la Digimin, en junio del 2022, que Hernández Fernández comenzó a coordinar con el exmarino Carlos Daniel Barba Daza sobre la compra de equipos para interceptar comunicaciones a través de la Digimin. Esto según capturas de chats entre ambos obtenidas por el Ministerio Público.

Chat protagonizado por 'El Español' donde hace referencia a su acceso a la Digimin.

Así, la fiscalía también le imputa a Jorge Cassanova el delito de organización criminal: “sería el encargado de facilitar” luego de coordinar con Pedro Castillo y ‘El Español’ “sobre las adquisiciones de equipos electrónicos de alta tecnología que tuvieran la capacidad de obtener información de los teléfonos celulares, conversaciones, chats, emails, y otros”.

Esto para cumplir el presunto objetivo de la organización de “atentar y desacreditar” a la fiscal de la Nación, a la fiscal Marita Barreto, al coronel PNP Harvey Colchado, y a los opositores al gobierno, entre otros; así como “desacreditar y neutralizar toda información que pueda comprometer y/o vincular” a Pedro Castillo y a los supuestos integrantes de la rede criminal son sus delitos, y entorpecer las acciones legales que enfrentaba el entonces mandatario.

“Aprovecharía de su posición funcionarial como Director General de la DIGIMIN, pues parte del plan delictivo para financiar ilícitamente y encubrir las adquisiciones tecnológicas requeridas era el utilizar el presupuesto asignado a la DIGIMIN”, agrega el Ministerio Público sobre Casanova.

Otro hecho vinculado al exfuncionario tiene que ver con su salida del puesto, que se firmó el 12 de julio del 2022. Mariano González, entonces ministro del Interior, comentó a El Comercio que dispuso relevarlo a poco de asumir la cartera al considerar que no tenía los credenciales para el cargo. Poco después, según declaró el mismo a la fiscalía, Pedro Castillo le increpó por su salida: “Por qué has sacado a Casanova, él es mi amigo, no me has avisado”, refirió que le dijo.

El ministro Mariano González declaró que Pedro Castillo le reclamó por la salida de Cassanova. (Foto: Hugo Pérez)

“Encontré personas que no eran de la especialidad de inteligencia. Personas, como el caso de Casanova, muy vinculadas a los que se denominó como ‘Los Chotanos’ [...] Desmonté, en los primeros días, toda la red que tenía Casanova, [Hugo] Verástegui, simplemente por deducción, por ver que eran personas que eran ajenas al sistema de inteligencia, no les conocía trayectoria en el ámbito de la inteligencia, no contaban con el expertise. Tal es así que yo cambio a Casanova y traigo a César Vallejos Mori [como jefe de Digimin], y traigo a Harvey Colchado a la división de búsqueda”, contó González a este Diario.

El CV de Juan Asmat

El otro exjefe de la Digimin implicado es Juan Esteban Asmat Bucalo, coronel PNP (r) natural de Lima y que también es abogado de profesión. Sobre su designación, la fiscalía recopiló un chat del 29 de julio del 2022 entre ‘El Español’ y el exmarino Carlos Daniel Barba Daza, en el que este le dice que le iba a dar el nombre de “uno para Digimin” y le envía el currículum del hoy investigado.

Semanas después, el 21 de agosto, Juan Asmat fue nombrado director general de la Digimin mediante una resolución firmada por Willy Huerta, el sucesor de Mariano González.

Sin embargo, renunció al cargo solo 13 días después, el 3 de septiembre. Según informó El Comercio en ese momento, su salida se debió a presiones para actuar en contra del equipo especial de la PNP, liderado por Harvey Colchado, que investigaba al entorno de Pedro Castillo.

El chat que involucra a ‘El Español’ indica que al día siguiente, el 4 de septiembre, este atribuyó la salida de Asmat a que había “mucha presión” de la Fiscalía de la Nación y del coronel Harvey Colchado. “Asmat [se va] a otro lado. Mañana sale la RS [resolución suprema]”. “Lo que pasa es que se les pidió varias cosas y no podían hacer frente”, agregó.

Chat en el que 'El Español' envía el CV de Juan Asmat

Chat de 'El Español' con referencias a la salida de Juan Asmat

En efecto, Juan Asmat fue nombrado en otra dirección del Mininter, pero recién luego de un mes. El 6 de octubre, el ministro Willy Huerta lo designó como jefe de la Dirección General de Seguridad Democrática del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

En el lapso en que Asmat estuvo en la Digimin, sin embargo, ‘El Español’ instó a Carlos Daniel Barba Daza que asista a un evento en Panamá en representación de la Digimin, para lo cual lo designarían asesor del jefe del organismo de inteligencia.

Para la fiscalía, esto evidencia que no solo tuvo injerencia en la designación del coronel (r), sino también “la capacidad de decisión que tenía este ciudadano español” en el gobierno de Pedro Castillo.

Con todo esto, el Ministerio Público le imputa el delito de tráfico de influencias “al haber aceptado” de parte de ‘El Español’ la designación en el cargo, “prometiendo a cambio apoyar con los fines delictivos de la organización criminal a la que pertenece”.

En cuanto al delito de organización criminal, se le considera ‘integrante’, pues “previa coordinación con Jorge Ernesto Hernández Fernández respecto del plan delictivo de la organización criminal, habrían acordado su designación”.

“Desde allí [la jefatura de la Digimin] facilitaría los fines delictivos de la organización criminal como es la adquisición de equipos electrónicos de alta tecnología que tuvieran la capacidad de obtener información de los teléfonos celulares, conversaciones, chats, emails, y otros”, agrega el Ministerio Público.

Juan Asmat solo estuvo por 13 días como jefe de la Digimin.

Engelbert Hugo Verástegui, el edecán

La investigación también apunta a que ‘El Español’ influyó en el nombramiento de Engelbert Hugo Verástegui como edecán del ministro del Interior. Se trata de un oficial de la PNP natural de Chepén, en La Libertad, quien en el 2021 integraba -como mayor PNP- la Oficina de Disciplina Lima y Callao N° 15, la misma en la que Jorge Cassanova era jefe. El nombre de ambos figura en la placa de la gruta remodelada, que tuvo a Sergio Castellanos como padrino.

Para la fiscalía, esto acredita la cercanía entre los investigados. Luego, se indica que fue nombrado edecán del ministro del Interior durante la gestión de Dimitri Senmache y que siguió en el cargo cuando este fue asumido por Mariano González el 4 de julio. Al respecto, los chats entre ‘El Español’ y Carlos Daniel Barba Daza dan cuenta que ese mismo día, el último le preguntó al primero por su relación con “el nuevo Mininter”.

Hernández Fernández refirió que tenía “nexo” con él, que “sus edecanes y jefe seg [jefe de seguridad] los puse yo” y que “son buenos patas”. De acuerdo con las investigaciones fiscales, fueron tres los edecanes presuntamente colocados por ‘El Español’ y uno de ellos fue Verástegui. Barba Daza, según el chat, le pidió entonces que le alcance su número al ministro. El 6 de julio, ‘El Español’ le comentó que “si [el ministro] te pregunta por su edecán, Verástegui, le dices que es familia del profe. Si es que te llama”.

Mariano González -quien dijo no haber conocido sobre ‘El Español’ hasta después de su gestión, cuando su nombre comenzó a figurar como investigado- ha declarado ante la fiscalía que, coincidentemente, ese 6 de julio, Verástegui le alcanzó un post-it con el nombre de Barba Daza y un número telefónico, diciéndole que quería conversar con él, lo que le generó suspicacia. El exministro reiteró esta versión en diálogo con El Comercio.

“En el caso de Verástegui, lo encuentro ahí. Lo había dejado mi antecesor en el puesto de edecán. Cuando asumo, el 4 de julio, a los dos días tuve un impase con él. Prácticamente, ese mismo día le pedí que se vaya. Había sido majadero y me había pedido que me comuniqué con una persona que no era del sistema de inteligencia del Mininter. Obviamente, después se tuvo conocimiento que era un exmarino”, indicó.

Chats en los que 'El Español' se refiere al edecán Hugo Verástegui y Mariano González

Días después, en el chat que luego recopiló la fiscalía, ‘El Español’ insulta al entonces ministro y llega a decir que buscará que sea sacado el puesto, como finalmente ocurrió . “Le dimos tu número [...] y ahora quiere sacar al edecán que le dio tu número [...] Ese no va a durar”, escribió el hoy investigado.

Gonzáles agregó que para su sorpresa, días después de retirar a Verástegui como edecán, lo encontró en Palacio de Gobierno trabajando con el presidente: “Digamos que era colaborador de [Pedro] Castillo. Y cuando le reclamo a Castillo, lo que me dice es que ‘es buen muchacho, es colaborador’. Después me entero de que era muy amigo de Fray Vasquez. Era una persona muy cercana”.

Para la fiscalía, todo esto acredita que la salida de Mariano González como ministro del Interior el 19 de julio estuvo motivada por su decisión de remover a los investigados Jorge Casanova y Hugo Verástegui; y también evidencia la influencias que tenía ‘El Español’ en el gobierno de Pedro Castillo.

'El Español' Jorge Hernández Fernández y Sergio Castellanos en la develación de la placa

Así, se le imputa al exedecán el delito de organización criminal porque “sería el encargado de coordinar directamente” con Pedro Castillo y ‘El Español’ “sobre la colocación estratégica de personas en cargos [...] desde los cuales pudieran favorecer a los fines de la organización criminal”. Para esto, se pone como ejemplo el supuestamente haberle alcanzado el número de Barba Daza a Mariano González.

En cuanto al delito de tráfico de influencias, le imputan “haber aceptado por parte de Jorge Ernesto Hernández Fernández” ser cambiado de ser edecán del ministro del Interior Mariano González a ser edecán del expresidente Pedro Castillo, “prometiendo a cambio apoyar con los fines delictivos de la organización criminal a la que pertenece”.

Adicionalmente, la fiscalía indica que Verástegui luego fue nombrado Jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial del Callao, lo que también “habría sido realizado por orden y gestión” de ‘El Español’, a través de Pedro Castillo.

Desde la PNP indicaron a El Comercio que el oficial, efectivamente, tuvo ese el año pasado, pero que con “los cambios generales de los oficiales fue cambiado”. No obstante, no pudieron precisar que cargo ocupa actualmente.