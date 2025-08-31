Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
Acción Popular, hasta que dure la suerte. Una crónica de Fernando Vivas sobre las precandidaturas acciopopulistas
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La marca Acción Popular pesa. En las encuestas de recordación, la gente los evoca a la par que el APRA, Fuerza Popular o Alianza Para el Progreso. Pero mientras aquellos están íntimamente asociados a líderes extremos o circunstancias truculentas; el partido que Fernando Belaúnde Terry (FBT) fundó en 1956 en el centro puro, ha navegado cómodamente en la indefinición. Llegó cuatro veces a Palacio si contamos los dos gobiernos de FBT, el de transición de Valentín Paniagua y la aventura de una semana de Manuel Merino. No se presentaron a la Asamblea Constituyente de 1978 y ganaron la presidencia en 1980. Tampoco se presentaron al CCD en 1993, pero presidieron la transición en el 2000.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC