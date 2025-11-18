El Primer Juzgado Constitucional de Lima impuso una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (S/10.700) al procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, por “conducta dolosa” en el caso de la inscripción del partido Unidad Popular, del expresidente del Poder Judicial (PJ) Duberlí Rodríguez.

La sala justificó su decisión en la “manifiesta temeridad y mala fe” del abogado del organismo electoral por persistir “reiteradamente” en su pedido de suspensión del trámite procesal, pese a que la resolución cautelar competencial no dispone lo que pretende.

“Imponer al Procurador Público Ronald Johanne Angulo Zavaleta en atención a lo previsto por el artículo 50° inciso 5) del Código Procesal Civil, multa ascendente a 20 Unidades de Referencia Procesal, por su manifiesta temeridad y mala fe, esto es, por tener una conducta dolosa en el proceso, en tanto, a pesar de que la resolución cautelar competencial no dispone lo que aquel pretende, persiste reiteradamente en su pedido de suspensión del trámite procesal en esta Sala Superior, debiéndosele ordenar que realice sus pedidos con mejor conocimiento de los hechos y buena fe procesal”, dice la resolución a la que accedió este Diario.

Asimismo, el tribunal dispuso remitir copias certificadas a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para que actúe conforme a sus atribuciones respecto a la conducta de Angulo Zavaleta.

También ordenó enviar copias certificadas al Ministerio Público por la conducta obstructiva del trámite procesal en un proceso de tutela de urgencia por parte del procurador público del JNE, a efectos de que actúe conforme a sus atribuciones.

El procurador había solicitado, el pasado 22 de octubre, “la suspensión de todo el proceso judicial” aduciendo haber interpuesto una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y que éste emitió una resolución cautelar.

Sin embargo, la sala denegó su pedido señalando que ninguna autoridad pude interferir en un proceso judicial en trámite, conforme a lo previsto por el artículo 139° inciso 2) de la Constitución Política.

Tras rechazarse un segundo intento del procurador del JNE para suspender el proceso, éste interpuso una denuncia penal por supuesto desacato contra los jueces superiores del Primer Juzgado Constitucional de Lima.

Ante ello, la sala indicó que la suspensión no ha sido dispuesta cautelarmente por el Tribunal Constitucional y que su decisión solo comprendió a las resoluciones del órgano de primera instancia, con lo cual -según enfatizó- se evidencia una “conducta temeraria y de mala fe” del procurador que “corresponde ser sancionada”.

Como se recuerda, el TC dispuso que se suspendan los efectos de todas las resoluciones emitidas a favor de Unidad Popular y que buscaban que se considere como fecha de inscripción del partido de Duberlí Rodríguez el último día del plazo para que pueda participar en las elecciones generales de abril del 2026.