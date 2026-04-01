Resumen

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La Corte Suprema exhortó a realizar una campaña electoral sin insultos y con respeto a independencia judicial. (Foto: Poder Judicial)
La Corte Suprema exhortó a realizar una campaña electoral sin insultos y con respeto a independencia judicial. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

A pocos días de las elecciones generales del 2026, la Sala Plena de la Corte Suprema afirmó que las expresiones de agravio, descalificación o confrontación estéril no contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático ni a la formación de una ciudadanía debidamente informada.

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