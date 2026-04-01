A pocos días de las elecciones generales del 2026, la Sala Plena de la Corte Suprema afirmó que las expresiones de agravio, descalificación o confrontación estéril no contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático ni a la formación de una ciudadanía debidamente informada.

En un pronunciamiento, demandó también que el debate público se desarrolle con “responsabilidad, respeto y sentido constructivo”, con “propuestas serias, técnicamente sustentadas y orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, en particular del sistema de justicia.

Agrega que el servicio de justicia constituye un “pilar esencial” del Estado democrático y que su adecuado funcionamiento garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Añadió que el servicio de justicia asegura el equilibrio entre los poderes públicos, elementos indispensables para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho.

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“Los jueces y juezas del Perú reiteramos nuestro compromiso con estos principios, ejerciendo nuestra labor con independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución”, subrayó.

En otro punto, señaló que el Poder Judicial reafirma su convicción de que el fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas y un firme respeto por la independencia judicial, como garantía efectiva para la tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“(Esto) porque toda sociedad democrática se sostiene en la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas”, enfatizó la declaración conjunta.

Finalmente, dijo confiar en que este proceso electoral contribuya a consolidar un país en el que la justicia sea accesible, oportuna y confiable, y en el que el poder público esté siempre al servicio de la ciudadanía.

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