El abogado de Eliane Karp, Roberto Su, negó haber tenido conocimiento previo de que la ex primera dama planeaba viajar a Israel para evadir el pedido de extradición en su contra pendiente en Estados Unidos.

“[¿Ella le dijo que se iba a Israel?] No. La conversación hasta los últimos días era que se insista en que se resuelva el pedido de cesación de prisión preventiva porque consideramos que en el caso de ella no hay elementos de convicción que la vinculen con la presunta actividad de colusión y lavado de activos”, declaró el abogado ante la prensa, en alusión a un proceso que todavía sigue en el Poder Judicial.

Esta semana, la esposa de Alejandro Toledo tomó un vuelo desde San Francisco rumbo a Tel Aviv y, como pudo confirmar el Poder Ejecutivo a través de la Embajada del Perú en Estados Unidos, la ex primera dama llegó a Israel, país con el cual no hay acuerdo para extraditar a procesados por la justicia.

Roberto Su negó que su defendida le haya comentado sobre su intención de abandonar Estados Unidos y dijo que sus comentarios previos ante la prensa sobre una imposibilidad que tenía Karp para viajar por la alerta emitida por la Interpol no se cumplieron porque Israel no detiene a personas sobre las cuales hay notificaciones de este tipo.

“La voluntad siempre fue de retornar al Perú y enfrentar su juicio en libertad”, insistió.

Al ser consultado sobre sus comunicaciones con ella, negó haber conversado con Eliane Karp luego de su viaje a Israel. “Espero que ella se comunique porque el número que tenía no está respondiendo. Por correo le he escrito y la he puesto al tanto de la diligencia de ayer (jueves). Espero ponerme en contacto con ella”, informó.

A pesar de esto, el abogado de la ex pareja presidencial evitó calificar lo hecho por Eliane Karp como un acto desleal hacia su defensa legal.

“Deslealtad sería si Eliane Karp me dice que es inocente y de pronto se acoge a una colaboración. Ella tendría que cambiar de abogado, porque no puedo ser abogado de una persona que primero dice que es inocente y luego me dice que es culpable y quiere que negocie con el fiscal”, aseveró Su.

Actualmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial están procesando el cuaderno para un pedido de detención provisional contra Eliane Karp con fines de extradición para que pueda ser remitido a Israel, y así pueda ser procesada judicialmente por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva.