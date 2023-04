La extradición del expresidente Alejandro Toledo desde los Estados Unidos al Perú se concretó el último domingo. No obstante, la de su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, aún está lejos de definirse. La ciudadana belga es requerida por la justicia peruana por el presunto delito de lavado de activos a raíz de las compras millonarias que hizo, junto al ex jefe de Estado y su madre, en Lima a través de la empresa Ecoteva.

Recientemente, el juez estadounidense Thomas S. Hixson, del Norte de California, ordenó que a Karp se le devuelva su pasaporte. (Foto: El Comercio) Esta situación ha generado preocupación al Ministerio Público peruano. Por ejemplo, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha advertido que la antropóloga no tiene “ninguna medida de arraigo”, por lo que ella “[podría] dirigirse hacia Israel o hacia Bélgica y eventualmente eludir la acción de la justicia”. “Nos preocupa la situación de la señora Karp porque no hay ninguna medida de arraigo. Se le ha entregado su pasaporte y también se le está entregando una fuerte suma de dinero producto de la devolución de la garantía de fianza que se había determinado para que el señor Toledo siga el proceso de extradición en libertad”, manifestó en una entrevista a El Comercio. Vela refirió que su oficina ya agotó “todo el contenido necesario para poder obtener la extradición” de la ex primera dama y la ampliación de la de Toledo. “Ahora se trata exclusivamente de que en Estados Unidos hagan las evaluaciones que correspondan y tomen la decisión”, subrayó. Lee también: Extradición de Alejandro Toledo: ¿es posible variar prisión preventiva por arresto domiciliario? Por su parte, el fiscal superior Edgar Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial, Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, recordó que la solicitud de extradición contra Toledo y Karp por el Caso Ecoteva fue enviada a los EE.UU. en diciembre de 2021 y señaló que en la actualidad está bajo un proceso de “calificación” en ese país. “Es un caso bastante amplio, se ha reiterado la necesidad de que esto se resuelva pronto, pero aún no tiene calificación de las autoridades [estadounidenses]. Más allá de instar a la cooperación, nosotros no podemos tomar una determinación”, dijo este lunes en RPP Noticias, al ser consultado sobre la situación legal de Karp. Un día antes, Rebaza dijo que el Perú solicitó a Estados Unidos imponer prisión a Karp, mientras se desarrolla su proceso de extradición. “Está solicitada, obviamente la medida de arraigo es anexa al pedido de extradición enviado […]”, expresó. Lee también: Alejandro Toledo en Barbadillo: ¿Qué otros expresidentes están o han estado en esa prisión? El factor Bélgica El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que en el contexto de “una inminente fuga” de Karp, el Estado peruano debió solicitar a los EE.UU., independientemente del pedido de extradición por el Caso Ecoteva, que dicte medidas que le impidan a la ex primera dama dejar el referido país, entre ellas una prisión preliminar o la colocación de un grillete electrónico. “El Perú pudo pedir que no se le devuelva su pasaporte, en tanto su esposo [Alejandro Toledo] acababa de ser entregado a la justicia peruana, el Estado Peruano le pudo pedir eso a sus abogados en los Estados Unidos”, remarcó. Maldonado alertó que si Karp abandona EE.UU. y llega a ingresar a Bélgica, su país de origen, será “aún más difícil su extradición”. El artículo 6 de la Convención de Extradición y Declaración Adicional entre la República del Perú y el Reino de Bélgica suscrito el 23 de noviembre de 1888 y vigente desde el 23 de octubre de 1890; y su ampliación vigente desde el 29 de agosto de 1961, establece que “en ningún caso ni por ningún motivo las altas partes contratantes estarán obligadas a entregarse a sus propios nacionales”. Lee también: La extradición de Alejandro Toledo le costó al Estado peruano al menos S/ 2 millones El ex abogado del Estado recordó que Ernesto Schütz Landázuri, ex dueño de Panamericana TV, no ha logrado ser traído al Perú desde inicios de la década de los 2000- porque tras la difusión de los “vladivideos”, donde se le ve recibir dinero de Vladimiro Montesinos para poner la línea editorial de su medio a favor del régimen fujimorista- se trasladó a Suiza, donde tenía ciudadanía. Maldonado sostuvo que el Perú debe hacer todos los esfuerzos ante los EE.UU. para impedir que la señora “tome un avión” a Bélgica o a Israel, donde por su ascendencia no sería entregada. (Foto: Archivo El Comercio) A su turno, el abogado penalista Jefferson Moreno indicó que está en manos de la justicia de Estados Unidos el futuro de Karp. “Con todo lo que ha sucedido con Toledo el camino está claro y allanado para que el caso de su esposa [por Ecoteva] tenga la misma suerte. Pero se debe adoptar una medida que asegure la participación de la ex primera dama en el proceso de extradición”, expresó. Moreno indicó que si Karp viaja a Bélgica o a Israel será “absolutamente difícil” lograr su repatriación. “Cada tratado es diferente, cada país protege a sus nacionales como mejor lo considera. No sería imposible, pero sí complicaría la situación”, acotó. Lee también: Alejandro Toledo, el expresidente que gobernó en medio de sus “excesos”: ¿qué dicen sus ex colaboradores? La abogada penalista Liliana Calderón sostuvo que si el Perú ya hizo la solicitud para que Estados Unidos dicte una medida coercitiva contra la ex primera dama, solamente queda esperar que se dé el pronunciamiento judicial. Agregó que si Karp se traslada a Bélgica, el trámite de extradición se tendrá que realizar desde cero con ese país. “Los países son autónomos al momento de decidir qué tanto protegen a sus ciudadanos, hay que recordar lo que pasó con Alberto Fujimori cuando se fue a Japón, era casi imposible lograr su extradición hasta que él se fue a Chile”, manifestó. Además… Ecoteva: el caso por el que se busca juzgar a Eliane Karp La investigación del Caso Ecoteva, nombrado así por una empresa constituida en Costa Rica, se remonta a enero del 2013, cuando se conoció sobre la millonaria compra de inmuebles a nombre de Eva Fernenburg, madre de Eliane Karp y suegra de Alejandro Toledo. A partir de esto se abrió una indagación por presunto lavado de dinero que con el tiempo incluyó a Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenburg, entre otros.

Las pesquisas cobraron un nuevo impulso a partir de las revelaciones del Caso Odebrecht en el 2017, cuando su ex directivo Jorge Barata confesó el pago de más de US$ 30 millones de coimas al expresidente por la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Si bien esto se procesó de forma independiente, sirvió para establecer el presunto origen ilícito del dinero que fue a Ecoteva y otras empresas ‘offshore’.

En febrero de ese año, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht, a pedido del equipo especial Lava Jato, entonces dirigido por el fiscal Hamilton Castro. Ese fue el punto de partida para que se solicite la primera extradición del expresidente a los Estados Unidos, que recién fue concreta de forma definitiva esta semana, luego de seis años.

Meses después, la fiscal contra el lavado de activos Manuela Villar solicitó la misma medida para el expresidente y para Eliane Karp, como parte de la investigación del Caso Ecoteva. Así, en abril del 2017, el juez Mario Guerra Bonifacio también dictó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo y Eliane Karp. Esta orden judicial, al no haberse ejecutado, se encuentra vigente hasta la fecha.

En junio del 2019, el fiscal coordinador de las fiscalías contra el Lavado de Activos y del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, presentó la acusación penal contra la pareja (16 años de prisión para cada uno) y otras cinco personas. Allí también se incluyó la solicitud para proceder con la segunda extradición de Alejandro Toledo y la primera de su esposa, quienes seguían en Estados Unidos. (Por Víctor Reyes)