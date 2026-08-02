Eliane Karp pidió el indulto humanitario para su esposo. (Foto: Andina)
Eliane Karp pidió el indulto humanitario para su esposo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, pidió a la presidenta Keiko Fujimori, conceder el indulto humanitario al exmandatario, quien actualmente cumple una condena de prisión, al sostener que atraviesa un delicado estado de salud.

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