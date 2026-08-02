La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, pidió a la presidenta Keiko Fujimori, conceder el indulto humanitario al exmandatario, quien actualmente cumple una condena de prisión, al sostener que atraviesa un delicado estado de salud.

“Le diría que, por favor, con toda mi alma y mi corazón, se acuerde de lo que ha pasado con su papá, y con ella, que le dé a mi esposo lo más rápido posible un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el Poder Judicial”, dijo en entrevista con RPP Noticias desde Tel Aviv (Israel).

Karp señaló que la situación de Toledo es preocupante y que, además, ella acaba de enfrentar la muerte de su madre Eva Fernenbug este sábado, a quien no pudo ver debido a los procesos judiciales que afronta.

“Mi esposo (Alejandro Toledo) no está bien, pero antes de eso quiero hablar de un tema que casi me da un ataque cardiaco ayer. Ayer falleció mi mamá”, señaló.

La exprimera dama indicó que su madre falleció en Bruselas (Bélgica), su lugar de nacimiento, pero no la pudo ver desde que afronta problemas judiciales.

“No veo a mi mamá desde que no puedo viajar, porque tengo una alerta roja de Interpol y una prisión preventiva que está muy de moda para todos menos para los fiscales y los jueces.”

La esposa del exjefe de Estado sostuvo que la concesión de un indulto contribuiría a un proceso de reconciliación nacional y precisó que ello no impediría que Toledo continúe ejerciendo su defensa en los procesos que afronta.

“Que Keiko Fujimori, que es ahora presidenta del Perú, nos reconcilie, que admita que la reconciliación es tan valiosa como el odio, mucho más. Y que le dé el indulto, lo cual no dice que mi esposo no va a seguir defendiéndose, pero no encerrado como está, como un animal.”

Durante la entrevista, Karp también cuestionó el sistema de justicia peruano y sostuvo que Toledo ha sido tratado de manera injusta por el Poder Judicial.