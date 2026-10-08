Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, reiteró su pedido a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para que otorgue una gracia presidencial a su esposo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

En entrevista con RPP Noticias, Karp, quien se encuentra en Israel, pidió a la mandataria intervenir antes de que, según advirtió, sea demasiado tarde debido al estado de salud del exmandatario.

“ Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta Keiko Fujimori que por favor le dé la gracia presidencial a mi esposo, antes de que sea demasiado tarde ”, manifestó.

Karp sostuvo que Toledo se encuentra “muy grave” y señaló que presenta problemas cardíacos, antecedentes de cáncer por el que fue operado en Estados Unidos y un nuevo problema neurológico.

Por ello, al inicio de la entrevista señaló que estaría dispuesto a afrontar una prisión domiciliaria: “Está de acuerdo para afrontar en su casa las supuestas acusaciones que caen sobre él”. “Mi esposo está muy grave, ya es el momento de tomarlo en serio”, afirmó.

Según la ex primera dama, el estado de salud de Toledo requiere médicos especializados y equipos que, aseguró, no estarían disponibles en el penal de Barbadillo.

“Es una combinación de fenómenos muy complejos, no está el expertise, la especialidad y máquinas necesarias para cuidar todo esto, se necesitan médicos muy especializados”, señaló.

Cuestiona atención médica en Barbadillo

Durante la entrevista, Karp afirmó, además, que Toledo presenta problemas relacionados con la memoria y con la capacidad para desarrollar argumentos.

“Tiene problemas cognitivos relacionados con su memoria, con su memoria corta y relacionados con la lógica con la cual se logra tejer los argumentos que expresa”, sostuvo.

Según su versión, estas dificultades estarían relacionadas con una “gran depresión”. También afirmó que Toledo permanece aislado y que, en algunas ocasiones, no recibiría visitas durante toda la semana.

Karp cuestionó, asimismo, la atención médica que, según indicó, recibe el exmandatario en el penal.

“Tengo entendido que el que da el permiso es el director del penal Barbadillo y que un médico está circulando pero no es especializado. Según los reportes de mi esposo solo va para escuchar los latidos de su corazón y medir su presión arterial”, declaró.

Pide a la Corte Suprema resolver casación

Karp también hizo un llamado a la Corte Suprema para que resuelva con celeridad el recurso de casación relacionado con el proceso de Alejandro Toledo.

“Le pido a la Corte Suprema que ve la carta de casación, que resuelvan el tema de mi esposo urgentemente”, manifestó.

Consultada sobre si considera que la demora en la resolución del recurso es deliberada, respondió afirmativamente y sostuvo que existe “venganza” contra el exmandatario.

“Yo creo que hay venganza ahí y, como he dicho y acabo de decir, dejémonos de odios, venganzas”, afirmó.

Finalmente, Karp sostuvo que existe una “persecución política” contra su esposo y expresó su temor por la vida del expresidente. “Temo mucho por la vida del único ser amado que me queda en la tierra ahora”, señaló.