Según la ex primera dama, el estado de salud de Toledo requiere médicos especializados y equipos que, aseguró, no estarían disponibles en el penal de Barbadillo. (Foto: Andina)
Según la ex primera dama, el estado de salud de Toledo requiere médicos especializados y equipos que, aseguró, no estarían disponibles en el penal de Barbadillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, reiteró su pedido a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para que otorgue una gracia presidencial a su esposo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

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