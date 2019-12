El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña se pronunció este martes a causa de la denuncia de la secretaria general del Tribunal Constitucional (TC), Susana Távara, quien lo acusó ante el pleno de este órgano por agresión verbal. Espinoza-Saldaña negó haberla insultado o descalificado.

“Yo no creo haber insultado a alguien, yo he tenido una conversación áspera con una funcionaria, no he insultado, no he vejado, pero si alguien se siente ofendido, pido las disculpas del caso”, afirmó en RPP.

Espinosa-Saldaña explicó que en su conversación con Távara le planteó sus quejas respecto a su desempeño laboral; sin embargo, indicó que sus comentarios distaron de insultarla.

“Me encontré con la señora secretaria general del tribunal, me planteó un tema, le planteé mis observaciones y de ahí surgió una conversación áspera, de estricto sentido sobre mis quejas frente a su labor profesional con la cual tengo reparos, pero eso no significa descalificar a la persona, menos insultarla y si la secretaria general del Tribunal se ha sentido ofendida por algunas de mis palabras que he dicho, yo no tengo ningún resquemor en pedir disculpas públicamente, no solo en el pleno”, detalló.

Según informó La República, el jueves 5 de diciembre, Távara contó a seis de los siete integrantes del TC acerca de una discusión que mantuvo con Eloy Espinosa-Saldaña, quien no se encontraba presente en dicha sesión por cumplir descanso médico. Refirió que fue humillada e insultada y formuló tres pedidos: que el magistrado involucrado le pida disculpas en el pleno, que no tuviera más contacto con ella y que se le imponga una sanción ejemplar.

Távara precisó que los hechos se dieron un día antes, cuando el magistrado se negó a suscribir el acta de la sesión en la que se eligió a Marianella Ledesma como presidenta del TC.

Al respecto, Espinosa-Saldaña señaló que “jamás” hizo expresiones que descalifiquen a Susana Távara por su condición de mujer.

“He hablado alto y ella ha hablado alto. Ha sido una discusión, una discusión no es como una conversación que tenemos aquí, yo lo que he hecho es tener una conversación áspera con ella, señalando que no estaba de acuerdo con su trabajo […]. Si la otra persona se siente ofendida, repito, no tengo ningún resquemor en plantear las disculpas del caso”, insistió.

Además, afirmó que “no es cierto” que se haya negado a firmar el acta de la sesión del pleno y señaló que planteó observaciones, con lo cual, al ser subsanadas, procedería a firmarla. Manifestó también que no hay un procedimiento administrativo en su contra y que lo que existe es un pedido de descargo frente a las afirmaciones de la secretaria general.

Finalmente, Eloy Espinosa-Saldaña consideró que “hubiera sido conveniente” esperar a que estuviera presente en la próxima sesión del pleno para hacer cualquier tipo de descargo puesto que en este momento cumple con un descanso médico.