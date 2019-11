Unidad de investigación

El empresario hotelero Salvador Ricci Cortez es un personaje clave en la investigación que sigue la fiscalía por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El Comercio reveló hace unas semanas que este testigo dio detalles sobre las reuniones que tuvo en su restaurante con el exjuez supremo César Hinostroza, el ex titular de la Corte del Callao Walter Ríos y el actual presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros. La Fiscalía de la Nación evalúa abrir una investigación al titular de la Corte Suprema por este caso.

Ricci no solo tuvo encuentros con autoridades vinculadas a Los Cuellos Blancos del Puerto, sino también conversaciones telefónicas que revelarían cómo, a través de sus vínculos con exautoridades judiciales, desde hace más de una década ha logrado no pagar una deuda que tiene con el Estado.

Este Diario tuvo acceso a las interceptaciones telefónicas legales a Salvador Ricci y su hijo Felipe Ricci Rospigliosi: el primero conversó con John Misha, chofer de Walter Ríos; el segundo con el exjuez superior del Callao y con Hinostroza.

En un primer audio, se escucha al empresario hotelero hablar con Misha para que le envíe un mensaje al expresidente de la Corte del Callao sobre el proceso que tiene con el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. “Escúchame, para que le digas al jefe [Ríos] cuando puedas hablarle. Escúchame, estos no son de Fonafe. […] Avísale a mi amigo y que de todas maneras le agradezco mucho. Es mi pata, mi hermano, así que dile que estamos en contacto”, le dice Ricci a Misha, según el audio al que accedió El Comercio.





Audio 1

¿A qué se refería Ricci en este audio? En diálogo con este Diario, Mauricio Gustin, gerente legal de Fonafe, precisó que desde el 2004 intenta cobrar una deuda que adquirió Ricci –en la década de los noventa– con el desaparecido Banco Latino, que fue asumida por su entidad luego de que el empresario se declaró en insolvencia.

“El proceso concursal [la deuda] es de US$ 7’540.934 y S/ 2’405.920”, afirmó Gustin e indicó que Ricci tiene cuatro procesos con el Fonafe y que todos están en la Corte del Callao que presidía Ríos.

En el 2004, Ricci fue absuelto por la Corte Suprema por el delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico. Los bienes que le incautaron en ese proceso –entre ellos el hotel y casino María Angola– no retornaron a su poder. Ante esta situación, el empresario hotelero interpuso acciones legales en la Corte del Callao y de esta forma habría dilatado la ejecución de la cobranza del Fonafe. En junio del 2017, la jueza Ana María Zapata Huertas del Cuarto Juzgado Penal del Callao declaró la nulidad de todo lo actuado en este proceso y ordenó que retorne a fojas cero. Según las indagaciones de la fiscalía suprema, Hinostroza la nombró como jueza supernumeraria y Ríos la ratificó en el cargo.

El último 13 de setiembre, el fiscal superior Raúl Sarmiento, quien interviene en el proceso que le sigue el Fonafe a las empresas de Ricci, determinó que los bienes deberán ser devueltos al empresario y que se levante la suspensión del proceso concursal, según el dictamen que obtuvo El Comercio.

Asimismo desestimó el pedido de Ricci que buscaba que la resolución que emitió la jueza Zapata se confirme. La Sala Penal Liquidadora del Callao ha dejado al voto el pedido fiscal.

—El hijo y los exjueces—

El Comercio también pudo acceder a dos conversaciones que tuvo Felipe Ricci, hijo de Salvador Ricci, con Ríos e Hinostroza. Ambos diálogos registrados legalmente ocurrieron en enero del 2018.

En el primer audio, el exjuez supremo llama a Felipe Ricci para pedirle que le haga una cotización “lo más cómoda posible” para dos viajes al extranjero. “Siempre contacto con tu viejito [Salvador]”, le dice en la conversación, a lo que Felipe responde: “Yo sé que le está dando una mano. Muy agradecido con usted, doctor”.

Audio 2

En el segundo audio, Ríos le dice a Felipe Ricci que está gestionando “el informe” y que no se preocupe, que “este año y el otro año” tienen que “seguir ganando las elecciones [de la corte del Callao]”. “Nosotros estamos para apoyarlo”, le responde.

Audio 3

La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, dispuso el pasado 3 de octubre que se inicie acción penal contra Hinostroza, Ríos y la jueza Zapata Huertas por los presuntos delitos contra la administración pública al haber favorecido a Salvador Ricci en el proceso sobre sus bienes. En el documento al que tuvo acceso El Comercio, se consigna el informe del fiscal supremo Jesús Fernández, quien investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Fernández Alarcón también ha solicitado al PJ que tramite un nuevo pedido de extradición para Hinostroza por el delito de cohecho pasivo específico por presuntamente haber ayudado a Salvador Ricci. Según la información consignada por el diario Perú21, lo habría hecho a cambio de cenas en el restaurante “Al Asador”, de propiedad del empresario hotelero.

–Descargos–

En conversación con El Comercio, el abogado de Salvador Ricci y su hijo Felipe, José Orrego, afirmó que no podía dar una declaración por la reserva del proceso. “Nos remitimos a las explicaciones que se han dado a nivel fiscal, que es donde debemos responder por el caso”, respondió.

Por su parte, la abogada y esposa de Walter Ríos, Maritza Sánchez, indicó brevemente que “a los medios probatorios nos remitimos”. Agregó que en base a las declaraciones del recluido exjuez, “los involucrados están siendo investigados”.

En tanto, al ser consultado por el inicio de investigación dispuesta por Ávalos, el abogado Joel Macera, defensa de Hinostroza, sostuvo que es un hecho “atípico”. “El supuesto delito que se le está imputando no lo es y no puede ser materia de investigación”. Agregó que no existen pruebas de que su defendido haya recibido cenas gratuitas en su restaurante

Este Diario se comunicó con familiares de la jueza Ana María Zapata Huertas. Indicaron que iban a informarle sobre el pedido de réplica solicitado. Al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

El abogado Máximo Herrera Bonilla mencionado en los audios reconoció haber sido abogado de la administradora judicial del hotel María Angola en un proceso promovido por una persona. Admitió que conoce a Salvador Ricci y también que fue abogado del hijo de Mario Mendoza en un proceso seguido en la Corte del Callao.

Del mismo modo, se buscó al abogado Wilfredo Chau en sus domicilios de San Isidro y Surco, pero no respondió a nuestro llamado.