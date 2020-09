Fue la propia Karem Roca quien, en un diálogo grabado con el cantante Richard Cisneros, lo presentó como su asesor legal y en audios difundidos días después escuchamos a ambos hablar ya no solo de personajes del entorno del presidente Martín Vizcarra, sino también del Ministerio Público y ministros de Estado. De la ex secretaria personal del mandatario se ha hablado mucho. Pero poco se sabe de su abogado Fabio Noriega.

De hecho, si uno revisa la discreta hoja de vida del personaje se dará cuenta que lo último que ha hecho es ejercer el Derecho. Poco después de cumplir 60 años, Noriega se tituló en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, casa de estudios en la que consiguió el grado de bachiller en diciembre del 2014. Sin embargo, el mundo de las leyes no fue algo que caracterizó la vida del, hasta donde se sabe, defensor de Karem Roca. Le dedicó más tiempo a ser comerciante.

Audio entre Karem Roca y Richard Cisneros en el que también interviene Fabio Noriega Montes:

Noriega Montes nació un 22 de diciembre de 1955 en el distrito de Talavera, en Andahuaylas. Allí pasó la mayor parte de su infancia y juventud hasta que a los 26 años se casó y se compró una casa en el Jirón Lima Nº 165, en el distrito de Ayacucho en la provincia de Huamanga. En 1997 se divorció y luego de eso se instaló en Lima.

Una de las primeras conexiones que tuvo el abogado con la capital fue una empresa que fundó, en febrero de 1990, cuyo nombre era C&N Import S.R. Ltda. Esta se dedicaba al rubro de venta de muebles e inmuebles, así como vehículos y repuestos. Tiempo después, en septiembre del 2003, Noriega funda otra empresa dedicada a la importación y exportación de combustible de avión llamada Corporación Andina de Combustibles SAC. El gerente de operaciones de esa empresa fue Miguel Quintana Pinedo.

Para la fiscalía, Quintana Pinedo no es un personaje desconocido. Además de tener en sus antecedentes denuncias e investigaciones por estafa, extorsión, usurpación, asociación ilícita y fraude aparece vinculado a la Red Orellana por su relación con los procesados Elizabeth Palomino Córdova y el ex pastor Vicente Díaz Arce. Además, Quintana figura en la ONPE como aportante del Partido Nacionalista en la campaña del 2011 con S/ 193′900.00.

Aporte de Miguel Quintana a la campaña del Partido Nacionalista.

La tercera empresa de Noriega es Import & Export Pacifico King SAC. Él fue nombrado su gerente general en marzo del 2006 en reemplazo de Leonardo Gonzales Damián, militante del partido Somos Perú. Esta compañía se dedicaba a la venta al por mayor de productos textiles. Ninguna de las tres empresas vinculadas a Fabio Noriega a las que hemos heho refrencia se encuentran actualmente en actividad.

Cuenta de Facebook del abogado Fabio Noriega.

Este abogado de 64 años no tiene propiedades a su nombre en Lima pero sí ha compartido domicilio con su actual cónyuge Gabriela Mendoza Espinoza, con quien tiene, desde marzo del 2013, un régimen patrimonial de separación de bienes.

Desde febrero del 2005 a marzo del 2007, Noriega aparece como vendedor de al menos tres autos, de acuerdo a los Registros Públicos. Durante ese lapso de tiempo también empezaron sus problemas con la fiscalía.

Un reporte oficial de la entidad, al que este Diario tuvo acceso, dice que a Noriega se le han imputado delitos como falsificación de documentos, maltrato físico, lavado de activos, defraudación tributaria y corrupción de funcionarios. Cabe precisar, que uno de los dos casos de lavado de activos figura como archivado al igual que la investigación por defraudación tributaria. El resto, que son casos que van del 2004 al 2018, aún no aparecen como concluidos en el reporte.

Este Diario fue a los dos domicilios que declaró el abogado a las autoridades para recaba su testimonio. Primero al que figura en la Reniec en el Jirón López de Ayala en San Borja y al departamento en un quinto piso en la calle Las Letras que dio a la policía. Sin embargo, los residentes dijeron que no lo conocen. De igual modo, nos acercamos a la casa de su cónyuge, también en la calle López de Ayala, pero nadie contestó.

Domicilio en San Borja que Noriega consigna en su DNI

En la única entrevista que ha dado, hasta el momento, el abogado Noriega ha dicho que él no grabó las conversaciones con Karem Roca. Asegura que ella lo hizo sin su consentimiento.

Lo que sí señala es que en el 2018, por intermedio del ex asesor presidencial Iván Manchego, le hizo llegar al presidente Vizcarra información sensible, brindada por Roca, sobre su entorno íntimo para que tomara “las medidas correctivas” que sean necesarias.

“Si él hubiera tomado esas medidas, las consecuencias legales de hoy no se hubieran suscitado”, dijo Noriega a Willax Televisión.

Este Diario, al cierre de esta nota, intentó sin éxito ubicar a Manchego.

En otro momento, el abogado dijo que conoció a Roca durante la última campaña presidencial del 2016 cuando ella era la secretaria personal de Vizcarra, entonces jefe de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, este Diario consultó a varios personajes que participaron en la campaña y dicen no recordar al abogado.

Roca tampoco ha mencionado cómo conoció a Noriega. Solo le dijo al cantante Cisneros, conocido como Richard Swing, que se trataba de su abogado y ante la Comisión de Fiscalización indicó que era su amigo. Mientras tanto, este abogado no ha vuelto a declarar y volvió a su férreo hermetismo no sin antes decir que teme que el gobierno tome represalias por la información que se jacta de tener pero de las que no da detalles.

