El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva entró a su etapa final el miércoles 11 de junio. En esta fase, el Ministerio Público ratificó su pedido de 16 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.

Además, solicitó que se le imponga 607 días multa y que se le condene al pago solidario de S/ 38 millones, junto con los demás procesados, en concepto de reparación civil.

La fiscal Liliana Briceño Aguayo fue la encargada de formular la requisitoria oral, una etapa clave del proceso en la que el Ministerio Público expone y resume su acusación final, y solicita al Poder Judicial una sentencia condenatoria.

“Durante el juicio oral se ha logrado acreditar todos los presupuestos establecidos”, afirmó Briceño. La fiscal se refirió, entre otros puntos, al incremento inusual del patrimonio de Toledo, la trazabilidad del dinero ilícito que habría recibido de la constructora Odebrecht y a los presuntos actos de lavado de activos.

El Ministerio Público también solicitó 16 años y 8 meses de cárcel contra la ex primera dama Eliane Karp y contra Abraham Dan On, ex jefe de seguridad de Toledo. Además, requirió 10 años de prisión contra Eva Fernenbug, la suegra del exmandatario.

La Fiscalía solicitó además el decomiso definitivo de diversos bienes vinculados a Toledo. Entre ellos figuran una oficina y varios estacionamientos en la Torre Omega, ubicada en el distrito de Surco, así como inmuebles en Punta Sal y La Molina.

Toledo participó de la audiencia de forma virtual desde el penal de Barbadillo, donde permanece recluido.

Antecedente clave

El año pasado, el expresidente fue condenado en primera instancia a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Interoceánica Sur. El Poder Judicial lo halló responsable de recibir una coima de más de US$ 30 millones de Odebrecht, a cambio de adjudicarle los tramos 2 y 3 de dicha carretera durante su gobierno.

Esa sentencia abordó la primera parte del circuito seguido por el dinero ilícito. Ahora, con el caso Ecoteva, el Ministerio Público busca cerrar el círculo, apuntando al tramo final del presunto esquema de lavado de activos cuyo beneficiario, según la acusación, fue el propio Toledo.

En el juicio oral por el caso Ecoteva, el Ministerio Público ha explicado cómo los fondos obtenidos de Odebrecht fueron transferidos al Perú y posteriormente utilizados para la compra de inmuebles y el pago de hipotecas a nombre de Toledo y Karp.

Sustento

Durante la audiencia, el tribunal optó por silenciar el micrófono del expresidente, luego de que interrumpiera la exposición del Ministerio Público. En varias ocasiones, Toledo exclamó: “¡Es mentira!”, en respuesta a las imputaciones que la fiscalía le atribuye .

El Ministerio Público formuló seis imputaciones contra Toledo, todas vinculadas a la conversión y transferencia de fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción.

En detalle Seis imputaciones Haber convertido fondos provenientes de actos de corrupción. Para ello, se utilizó la empresa offshore Confiado International Corporation, cuyo titular fue Josef Maiman, fallecido empresario israelí y examigo de Toledo. Transferencia de fondos e inversiones de procedencia ilícita desde Confiado International Corporation hacia las empresas Ecotest Consulting S.A. y Milan Ecotest Consulting S.A., constituidas en Costa Rica y vinculadas a Abraham Dan On, persona de confianza de Toledo. Movimiento de fondos de origen ilícito desde las cuentas de Ecotest Consulting y Milan Ecotest Consulting hacia la empresa Ecoteva Consulting Group S.A., mediante cuentas bancarias en Scotiabank. Transferencias desde las cuentas de Ecoteva Consulting Group hacia la cuenta personal de Eva Fernenbug (suegra de Toledo), con las que se adquirieron propiedades en el Perú: una casa en Las Casuarinas, oficina y estacionamientos en la Torre Omega, en Surco. Transferencias adicionales desde las cuentas bancarias de Ecoteva Consulting a la cuenta personal de Eva Fernenbug, destinadas a otras operaciones no justificadas. Incremento irregular del patrimonio de Toledo por la adquisición de diversos bienes: la casa en Las Casuarinas, las oficinas en la Torre Omega y una propiedad en Punta Sal, presuntamente financiados con dinero ilícito.

Según la acusación del Ministerio Público, la constructora Odebrecht transfirió dinero ilícito mediante un entramado de empresas y cuentas bancarias vinculadas al fallecido empresario israelí Josef Maiman, colaborador cercano de Alejandro Toledo.

La fiscalía sostiene que Maiman prestó sus cuentas y empresas offshore para canalizar los fondos. El dinero terminó finalmente en Ecoteva Consulting Group, una empresa administrada por Eva Fernenbug.

La ruta del dinero, de acuerdo con la investigación, pasó por transferencias hacia las empresas Warbury, Trailbridge Ltd. y Merhav Overseas Ltd., todas asociadas a Maiman. Desde Warbury, se enviaron US$ 31.5 millones a la empresa Confiado International Corporation.

De ese monto, US$ 21.2 millones fueron transferidos a tres empresas creadas en Costa Rica: Ecostate Consulting, Milán Ecotech Consulting y Sirlon Dash Consulting, todas vinculadas a Avraham Dan On.

El Ministerio Público sostiene que Toledo habría utilizado a su suegra como intermediaria para canalizar al Perú el dinero de origen ilícito proveniente de Maiman. Según la acusación, este traspaso se habría realizado mediante un contrato ficticio firmado entre Fernenbug y Maiman.

Con esos fondos, se habrían adquirido diversos bienes en Lima, entre ellos una casa en Las Casuarinas (Surco), así como una oficina, tres estacionamientos y un depósito en la Torre Omega, también en Surco.

Además, parte del dinero habría sido utilizado para el pago de hipotecas de dos propiedades vinculadas a la expareja presidencial: una en Punta Sal (Tumbes) y otra en Camacho, La Molina.

Próxima audiencia: alegatos finales

La próxima audiencia del juicio oral contra Toledo se realizará el jueves 19 de junio a las 2:15 p.m.. Durante la sesión, se escuchará primero la intervención de la Procuraduría, que expondrá su posición sobre el caso.

Luego será el turno del abogado Roberto Su, defensor legal del expresidente, quien presentará sus alegatos finales.

La defensa de Toledo sostiene que no hay evidencia probatoria que incrimine al expresidente como conocedor o partícipe de los actos de corrupción “entre el señor Barata y el señor Maiman.

Cronología

Enero de 2013. La fiscal Elizabeth Parco abrió una investigación preliminar luego de que se conociera que Eva Fernenbug, suegra de Toledo, había realizado diversas compras inmobiliarias en el país.

La fiscal Elizabeth Parco abrió una investigación preliminar luego de que se conociera que Eva Fernenbug, suegra de Toledo, había realizado diversas compras inmobiliarias en el país. Enero de 2017. Toledo fugó a Estados Unidos, pocas semanas después de que la empresa Odebrecht iniciara su proceso de colaboración eficaz con la justicia peruana. En sus declaraciones, el expresidente figuraba entre los exfuncionarios señalados como receptores de sobornos.

Toledo fugó a Estados Unidos, pocas semanas después de que la empresa Odebrecht iniciara su proceso de colaboración eficaz con la justicia peruana. En sus declaraciones, el expresidente figuraba entre los exfuncionarios señalados como receptores de sobornos. Diciembre de 2019. Se aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de Josef Maiman, que fue consentido judicialmente en enero de 2020. Maiman confirmó haber actuado como intermediario financiero de Toledo.

Se aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de Josef Maiman, que fue consentido judicialmente en enero de 2020. Maiman confirmó haber actuado como intermediario financiero de Toledo. Junio de 2019. El Ministerio Público formuló acusación formal contra Toledo y otros implicados por presunto lavado de activos en agravio del Estado.

El Ministerio Público formuló acusación formal contra Toledo y otros implicados por presunto lavado de activos en agravio del Estado. Abril de 2023. Toledo fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia peruana por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, por el Caso Interoceánica.

Toledo fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia peruana por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, por el Caso Interoceánica. Abril de 2023. Ese mismo mes, el Poder Judicial dio inicio al juicio oral contra Toledo y otros acusados por el Caso Ecoteva, considerado la segunda etapa del presunto circuito de lavado de dinero de Odebrecht

