Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, se presenta este jueves para declarar como testigo en el juicio por el caso de la presunta coimas de la constructora para ganar la licitación del Metro de Lima. Se trata de la primera vez que el exdirectivo declara en un juicio llevado adelante por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía.

A través de una cooperación internacional con Brasil, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada convocó como testigo a Jorge Barata a propuesta de la fiscalía. El exdirectivo se conectó desde su país de forma virtual y acompañado de su abogado, Carlos Kauffmann. El fiscal José Domingo Pérez, responsable de la acusación en este caso, inició su interrogatorio.

EN VIVO

11:24 Explicó que su papel en torno el Metro de Lima era apoyar a Carlos Nostre, directivo de Odebrecht a cargo del proyecto, en el proceso de “conquista” de la licitación.

11:20 Jorge Barata recuerda que le hizo sugerencias a Alan García sobre qué se necesitaba para que el proyecto del Metro de Lima salga adelante.

11:10 Jorge Barata dijo que Alan García le preguntó qué se necesitaba “para tener éxito” en el proyecto del Metro de Lima. Luego, que visitó la obras en varias ocasiones. “Le gustaba llegar de sorpresa a la obra para verificar cómo avanzaba. Se veía que era un proyecto que lo tenía muy preocupad, con bastante atención”.

11:05 Jorge Barata recuerda a Luis Nava como parte del entorno de Alan García y dice que con él se coordinaban ceremonias a las que asistía el expresidente. “Hubo otros pagamientos al señor Nava”, indicó, pero que estos no estuvieorn relacionado al Tren Elétrico o Metro de Lima.

10:55 El testigo dice que su relación con Alan García era “bastante fluida, bastante próxima. El señor García ya conocía la empresa Odebrecht desde su primer gobierno”. Aseguró que se lo presentaron en su campaña del 2001. “Hemos aportado a la campaña del señor García en dos ocasiones. La primera campaña han sido US$ 200 mil”. Agregó que no recordaba más detalles, pero refirió que en una de esas no fue ganador y en la otra sí fue ganador.

10:48: Jorge Barata indica que los montos aportados van de US$ 100 mil a US$ 3 millones. “Me acuerdo del monto del señor Humala, US$ 3 millones; de la señora Keiko Fujimori, US$ 1 millón, de la señora Villarán, US$ 3 millones”, afirmó.

10:39 “Hemos aportado a varias campañas políticas. Principalmente de presidentes, congresistas, alcaldes. Hemos aportado a la campaña del señor Humala, Keiko Fujimori, el señor Kucsynki, Alan García, la señora Villarán”

10:37 Esos “servicios” se traducían en “ventajas” para Odebrecht en sus procesos de licitación, como información privilegiada o plazos con los que ellos ganaban ventajas frente a posibles competidores en las licitaciones. “A veces [los que recibían el dinero] eran políticos que no querían ser identificados como receptores de esos recursos, porque estaban en campañas políticas”.

10:35 “Lo traían [el dinero] en sobres, lo traían en dólares y nos lo entregaban en nuestra oficina”, comenta Jorge Barata sobre los doleiros. Agrega que estos buscaban no dejar evidencia porque los receptores iban a ser funcionarios, personas que trabajaban con el Estado pero que también hacían “servicios” para la compañía.

10:32 Jorge Barata dice que los “pagamientos” o “contrapartidas” se podían hacer a través de entregas de dinero o a través de transferencias de empresa. Sobre los pagos en efectivo, decía que tenían “un doleiro que nos daba esos recursos y nosotros entregábamos a la persona. Doleiro es una persona que opera con dólares, con dinero en efectivo”.

10:31 Cuestionado sobre actos ilícitos por el fiscal, Jorge Barata relata que algunos funcionarios “solicitaba que se pagara por algunos beneficios”. “Por ejemplo, que pudiera tener alguna facilidad en el proceso de licitación”.

10:29 “Por ejemplo, si hablamos el Tren Eléctrico, era un proyecto iniciado por Alan García en su gobierno y había sido interrumpido [...] Sabíamos que era un proyecto que iba a salir de toda forma [...] Identificamos el Tren Eléctrioc como un proyecto que iba a ser priorizado por el gobierno [de Alan García (2006-2011)]”.

10:26 Jorge Barata aseguró que se interesaban en proyectos realizados en el Perú dependiendo de su “importancia” y “trascendencia”, tomando en cuenta el interés que mostraba el gobierno de turno por impulsarlos. Comenzaban comprando las bases y preparando sus ofertas.

10:21 Explicó que entre el 2012 y el 2016, se dedicó a liderar Odebrecht Latinvest, empresa de inversiones de Odebrecht en Perú y otros países de la región. Su sede seguía siendo Lima, por lo que siguió conduciendo la concesiones en el país.

10:17 Jorge Barata indica que dependía de Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora, y de Luiz Mameri, presidente de Odebrecht para América Latina y Angola.

10:15 Detalló que durante su etapa en el Perú, indicó tuvo el cargo de director superintendente desde enero del 2001 hasta agosto del 2012, cuando lo sucedió su compatriota Ricardo Boleira. Sus funciones eran “identificar las oportunidades de proyectos, de negocios, identificar a las personas responsables de ejecución de esos proyectos, gestionar la parte financiera, legal, y hacer la interlocución con la matriz en Brasil”

10:12 Recordó que Odebrecht comenzó a operar en el Perú a inicios de los años ochenta y ha realizado 76 proyectos en el país. Desde que inicio su gestión, indicó que se realizaron contratos importantes, entre ellos proyectos de transporte masivo como el del Metro de Lima. “Llegamos a tener al mismo tiempo 17 contratos, dispersos a lo largo del país”, comentó.

10:00 El testigo juró declarar con la verdad y dijo que no necesitaba un traductor. El fiscal José Domingo Pérez inició con su interrogatorio cuestionándolo sobre su actividad laboral. Allí, detalló que llegó al Perú en 1997 y desde el 2001 comenzó a trabajar como jefe de Odebrecht en el país. Dejó ese cargo en el 2012 y luego volvió a Brasil en el 2016. Adicionalmente, detalló que tiene un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia nacional.

Antes de que inicie su presentación, el acusado exviceministro Jorge Cuba intentó que se postergue la audiencia. Para esto, argumentó que recién había conseguido un nuevo abogado para el caso y necesitaba tiempo para que este se prepare. Sin embargo, el juzgado rechazó su solicitud al recordar que se le concedió una defensa pública hace una semana y se podía considerar el pedido como intento de dilatar la diligencia.