El juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y a otras 47 personas se reanuda este martes a las 9 de la mañana. Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez continuará sustentando los cargos contra la ex candidata presidencial investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción de la justicia y falsedad genérica.

Pérez ha solicitado para la excongresista 30 años y 10 meses de condena.

Para el juicio, la fiscalía tiene una lista de 1,031 testigos; mientras que la defensa de Keiko Fujimori tiene 91. El Ministerio Público acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que lavó más de US$ 17,3 millones y S/ 18 mil.

Según la tesis fiscal, la mayor parte del dinero habría ingresado a través de sus campañas electorales del 2011 y del 2016. Entre ese monto está el presunto aporte de US$ 1 millón de parte de la constructora brasileña Odebrecht, lo que vincula este caso a la trama Lava Jato en Perú. El resto provendría de empresarios nacionales.

La tesis de la defensa de Keiko Fujimori, ejercida por la abogada Giulliana Loza, es que no se recibió dinero de parte de Odebrecht. En cuanto a los aportes de empresarios nacionales, sostienen que no se trata de dinero de origen ilícito, por lo que no puede haber lavado de activos y que, como máximo, estaríamos ante una falta administrativa.

Mira aquí el segundo día de la audiencia:

El juicio quedó instalado el lunes 1 de julio. Ese día el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, a cargo del proceso, rechazó los pedidos de nulidad de los abogados de los investigados que buscaban evitar el inicio de la sesión.

La sala está integrada por los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Techy Coronado y Max Oliver Vengoa.

Las defensas anuncian recurso de reposición (una suerte de apelación ante el mismo juzgado a o pedido de reconsideración). Sin embargo, es muy poco común que estos pedidos se acojan y el colegiado cambie de parecer en cuestión de minutos @Politica_ECpe — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) July 1, 2024

Mira aquí la parte final de la audiencia

#LoÚltimo



El Poder Judicial oficializó la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 investigados en el caso Cócteles



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/OtuWElFqzO — Canal N (@canalN_) July 1, 2024





Mira aquí la parte intermedia de la audiencia:

Mira aquí la primera parte de la audiencia

Según la tesis fiscal, Keiko Fujimori y los exdirigentes de Fuerza Popular realizaron actos de lavado de activos destinados a ocultar aportes de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.