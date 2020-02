El virtual congresista electo por el Frente Amplio Enrique Fernández Chacón consideró que el líder etnocacerista Antauro Humala, quien cumple una sentencia de 19 años de cárcel por los homicidios cometidos en el Andahuaylazo, es un preso político.

“Yo creo que sí [Antauro Humala es un preso político]. También hay otros presos políticos enjuiciados por otras razones. No hay blanco sobre negro, siempre estaré de acuerdo a que se revise todo lo que se tenga que revisar. El caso de Humala, el de Aduviri, todos los que están sentenciados por participar en movimientos sociales y ver qué tanto compromete a uno y qué tanto compromete a otro”, señaló a RPP.

Enrique Fernández Chacón confirmó que mantuvo una reunión con el virtual parlamentario electo de Unión por el Perú (UPP) Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, en el que este último le planteó la posibilidad de dar una amnistía a su líder Antauro Humala.

“Tuvimos una reunión con Chagua, tuvimos una conversación con él, eso es todo. No hay compromiso ni acuerdo, dijeron que querían dar una amnistía para Antauro, nuestra postura sobre la amnistía es sobre las personas condenadas por haber participado de protestas sociales, todo lo que encaja como víctimas de la judicialización de la protesta. Honestamente tengo mis dudas [sobre si Antauro Humala entraría]”, refirió.

Fernández Chacón, mediante su cuenta de Twitter, aseguró que una eventual amnistía a favor Antauro Humala no está en su agenda política como parlamentario y que su lucha se enfocará en proteger las luchas sociales.

“Aclaro, sí me he reunido con el congresista de UPP, acostumbro reunirme con los que me lo solicitan. No es mi agenda la amnistía a Antauro. Sí quiero se acabe la judicialización de las protestas”, insistió.

Aclaro, si me he reunido con el congresista de UPP, acostumbro a reunirme con los que me lo solicitan.

Horas después, un comunicado del Frente Amplio suscrito por Jorge Aparcana Alfaro, coordinador nacional de la organización política, sostuvo que la agrupación “rechaza los indultos y amnistías para reos condenados por delitos de lesa humanidad, porque constituyen la violación de los derechos elementales.; todos los reos por dichos cargos deben cumplir sus condenas”.

Del mismo modo, el circular precisó que el Frente Amplio condena el intercambio de favores políticos en el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, así como la pretensión de amnistía al cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

“Con la misma energía condenamos la intención de poner en la agenda política la amnistía de Antauro Humala, responsable del Andahuaylazo, que tuvo un alto costo de vidas humanas. Debe llamar la atención este hacer político debido a que pretende, en medio de un nuevo Congreso, volver a centrar la política en agendas personales”, sostuvo el comunicado.

En 2009, Antauro Humala recibió una condena de 25 años de cárcel debido al asalto a la comisaría de Andahuaylas en la que murieron cuatro policías. Sin embargo, la Corte Suprema redujo su pena a 19 años en 2011.