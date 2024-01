— ¿Cómo podría Patricia Benavides regresar a su puesto cuando hoy sabemos, por testimonio del abogado Eduardo Roy Gates, que ella estuvo trabajando en la defensa de su hermana usando incluso recursos del Estado, como las horas tiempo de sus asesores?

Lo dicho por el colega es una mentira que quedará evidenciada con las declaraciones de los aludidos, es decir de (José Luis) Hauyón, Enma Benavides y Patricia Benavides. Además, es muy sencillo verificar los videos de seguridad del edificio donde se habría realizado la reunión. La doctora Patricia Benavides no ha tenido nada que ver con la intervención del doctor Roy Gates y no existe un solo recurso o caudal del Estado involucrado. La jurisprudencia es sumamente clara: el personal del Estado no constituye ni recurso ni caudal como objeto del delito de peculado. Este es otro dato suelto que se filtra de la fiscalía para tratar de tapar un hecho real: el caso se les desinfla.

— ¿Me está diciendo que Roy Gates nunca coordinó con Benavides la defensa mediática de su hermana?

Patricia Benavides nunca coordinó la defensa mediática de su hermana Enma Benavides con el abogado Roy Gates. Ella se ha mantenido ajena a ello, sobre todo considerando los cuestionamientos que, desde un primer momento, se hacían al caso de su hermana. Sí hubo una reunión entre Roy Gates y Enma, pero la doctora Patricia no fue parte de esa reunión.

— ¿Y las declaraciones de Jaime Villanueva? Él narra un evidente lobby con congresistas a cambio de remover a la Junta Nacional de Justicia y blindar a Benavides? Están las conversaciones con José Balcázar, con el mismísimo presidente del Parlamento, Alejandro Soto. ¿Realmente puede volver a su puesto con esas imputaciones?

Las declaraciones de Villanueva siguen siendo un dicho y será simple verificar escuchando a los parlamentarios involucrados. La versión de Villanueva es una mentira lanzada en pleno contexto de su detención y bajo la desesperación de lograr su libertad a toda costa. Sin existir una imputación, el 7 de diciembre fue retirada del Ministerio Público. Nosotros somos notificados el 9 de enero con el inicio de una investigación preliminar y cuando accedemos a la carpeta fiscal, lo primero que nosotros queremos ver son las conversaciones, y lo que observamos es que los famosos chats de mayo del 2023 son dos hojas impresas en papel, dos pantallazos entregados por el agente especial Roberto. Desde mayo hasta noviembre no se hizo absolutamente nada de nada.

Christian Salas, uno de los abogados de Patricia Benavides. Foto: GEC / Alonso Chero

— Puede ser que se estuviera haciendo todo en reserva…

No, porque ya tendría que haber sido develado. El 14 de noviembre hay un acta en la que Roberto entrega un USB que contiene esos chats, pero no como copia de su celular. Presenta capturas de pantalla de las conversaciones recortadas de Roberto con Jaime Villanueva. En total son 69 pantallazos, en formato JPG y eso es lo que se ha lacrado. Aquí no tenemos una secuencia de chats; tenemos fotos de diversas conversaciones, de diversas fechas, de mayo a junio y al no haber fuente no se sabe si esos chats son originales. Con estos pantallazos se armó este escándalo mediático y terminó suspendiéndose a la doctora Benavides.

— ¿Puede existir una carpeta reservada que ustedes desconozcan?

No es posible.

— ¿Por qué?

Porque ese colaborador eficaz ya dijo todo lo que tenía que decir a nivel del despacho de Marita Barreto. El 17 de enero –en la investigación a nivel supremo– el señor Villanueva declaró que estas iniciales declaraciones no pueden ser corroboradas porque ha eliminado el aparato. Dice que ha roto el celular y que lo ha tirado por partes. El dicho de Villanueva se utilizó como la gran excusa para suspender a Patricia Benavides en este proceso sumario. Lo que aquí tenemos es un caso armado por un apetito personal de fiscales y policías del equipo. ¿Por qué se activa todo en noviembre? Porque hay un acta formal oficial del 10 de noviembre donde la fiscal de la Nación, en reunión con todos los coordinadores de las diversas áreas especializadas, explica que se está afectando al Ministerio Público. En el punto tercero, todos los coordinadores ratifican por unanimidad la decisión de la fiscal de la Nación de remover de la coordinación a la doctora Barreto.

— ¿Por qué la fiscal de la Nación necesitaba ser refrendada por 14 fiscales coordinadores?

No necesitaba, era un acto de transparencia. Benavides no tiene que justificar sus cambios, pero lo hace y explica los motivos. Según versión de Benavides, la propia Marita Barreto le pide dos semanas para ordenar sus casos y entregarlos. ¿Qué casualidad que después del 14 de noviembre en adelante empiezan las actas? En estas dos semanas, se desarrollan todos los actos de investigación y búsqueda de prueba. La videovigilancia de Jaime Villanueva comienza después de la reunión de Benavides con los 14 fiscales.

— Hoy se sabe que Villanueva da un celular nuevo con un chip distinto en la clínica San Pablo, pero en ese mismo momento la policía allana su domicilio y su papá recibe una llamada del asesor Girao. Los policías se percatan de que algo raro sucede y le habrían dicho a Jaime Villanueva que su papá iba a ser comprometido en la investigación y él, asustado, habría entregado el celular original...

Pero ese no es el celular que usó para la conversación. En ese celular no existe esa conversación.

— ¿Por qué usted está tan seguro?

Porque Villanueva ha declarado que todos sus dichos respecto a las comunicaciones con Patricia Benavides estaban en el otro celular que él rompe. Hay una carpeta de procedimiento especial de colaboración eficaz, sin duda y no tenemos acceso. Si esa información estuviera, ya lo hubiera derivado a la Suprema, porque tienen que suministrar toda la información vinculada a la fiscal de la Nación; si no, se vicia el procedimiento. Nosotros vamos a solicitar que se cite al agente Roberto a declarar. Nos tiene que decir por qué esos chats no tienen la conversación completa y va a tener que reconocer que es delincuente, porque hizo tráfico de influencias. Si la doctora Patricia fuera culpable, a ella no le convendría esta acción.

— ¿Si el TC le da razón en la demanda competencial, eso anularía la suspensión de la JNJ a Benavides y ella tendría que volver a la fiscalía?

Sin duda. Es principio de legalidad.

— En caso de que Benavides logre anular su suspensión como fiscal suprema, ¿buscará volver a ser fiscal de la Nación?

No es que busque, es lo que corresponde. Si se declara nulo lo actuado, ella tiene que ser repuesta. Mientras más tiempo pase, más difícil.

— ¿No le parece a usted que la remoción de Barreto era un tema delicado por los casos que veía? Barreto estaba viendo los casos ligados a Castillo. ¿No era mejor que Benavides diera una explicación a la ciudadanía en lugar de sacarla a la medianoche?

No la saca a la medianoche del día del operativo. La decisión de retirarla es del 10 de noviembre. En su momento pudo ser mejor expuesto; sí pudo ser mejor informado, sin duda que sí. El contexto evidencia que se había armado un caso y, obviamente, la doctora Benavides no iba a permitir que quien lo estaba haciendo se mantuviera en el caso.

— Benavides se queja amargamente por ser señalada como cabecilla de una red criminal. ¿Pero ese no ha sido el mismo método que ella usó para el caso de Pedro Castillo?

En el caso de Pedro Castillo, hay hechos concretos, no solo hay dichos de colaboradores y no es un solo colaborador. En el caso de Castillo, tenemos a varios colaboradores que han proporcionado vouchers, documentos, celulares. Se ha hecho extracción del contenido de información. Mira la diferencia con el señor Villanueva y el agente Roberto.

— Usted sigue siendo abogado del partido Fuerza Popular, ¿verdad?

Sin duda. En el caso de los cocteles y el caso de la campaña del 2021.

— Y ahora es abogado de Benavides. ¿No siente que tiene conflictos? ¿No les da más argumentos a los críticos de Benavides, que aseguran que ella tiene vínculos políticos evidentes?

Para nada, al contrario. Hay incluso opiniones que indican que ese tal Roberto es un congresista del fujimorismo. Entonces, ¿dónde queda esa compatibilidad?

— ¿Roberto es un integrante del fujimorismo?

Me niego a pensar que un parlamentario defensor de la democracia se haya prestado al armado de este caso. Si resulta cierto, el propio partido Fuerza Popular será víctima de todas las consecuencias políticas que esto va a generar.

— ¿Cómo entender la estrategia de defensa de la ex fiscal de la Nación? Ella dijo en la entrevista para ser nombrada fiscal suprema que el caso de su hermana Enma era una línea paralela y que no se metería. Después de convertirse en fiscal de la Nación, sacó a la fiscal Revilla, que veía el caso de su hermana. Hay dudas sobre su tesis y ella nunca muestra el documento...

El hecho de que el fiscal de la Nación cambie a un fiscal por otro no significa que se está entorpeciendo la investigación. Tenemos que eliminar la idea de que el fiscal Pérez es el único que conoce el caso, es el único honesto y que removerlo significará una afectación a la investigación. Todos los fiscales tienen la misma capacidad y esto lo digo no solo por el caso de Revilla, lo digo por Rafael Vela, Domingo Pérez o Marita Barreto.

— Pero sí es consciente de que se presta a mucha suspicacia...

La suspicacia se aclara con hechos y eso es lo que buscamos: aclarar lo más antes posible. Mientras más se aleje el esclarecimiento de la verdad, la justicia se aleja también.

— La ex fiscal de la Nación ha dicho que fuerzas políticas han motivado su salida. ¿Qué fuerzas?

El sector al que se denomina caviar es el más satisfecho con esta situación. Patricia Benavides resultó incómoda para sus intereses. Recordemos que este sector está ubicado estratégicamente en diversos estamentos del Estado. Es un grupo de funcionarios que en la época de Castillo hizo mutis absoluto respecto a los graves actos de corrupción. Un sector que apoyó a la ex fiscal Zoraida Ávalos, en relación con que no debía ser inhabilitada porque, según ellos, ella no había omitido función.

— ¿Por qué el sector caviar querría la recuperación del poder en el Ministerio Público?

Hay muchas razones, una de ellas es que no se descubra el acuerdo con Odebrecht. ¿Quién ha sido el principal defensor de que eso se mantenga en reserva? José Domingo Pérez, Rafael Vela, Pablo Sánchez Velarde. ¿Dónde están ahora? Repotenciados. Benavides, en lugar de buscar alianzas y apañar conductas delictivas, lo que hizo fue hacer su trabajo nada más. No buscó hacerse amiga de Dina Boluarte pudiendo hacerlo.

— A cambio la denunció, ¿está de acuerdo con esa denuncia?

Yo no estoy de acuerdo con la acusación por homicidio. No estoy de acuerdo, pero lo hizo y es su trabajo. Lo raro y lo que hablaría mal de ella es que, para quedar bien con todos, archivara. En su momento se verá cómo fijar en acción la figura de la autoría mediata.

— ¿Por qué cree que Otárola le mandó saludos a Jaime Villanueva cuando un periodista lo interceptó?

¿Raro, no? ¿Como sabía del ‘Filósofo’? ¿Por qué lo conocía? ¿Por qué le mandó saludos? Este caso ha despertado demasiada suspicacia y Otárola también tendrá que declarar. Patricia Benavides no es una delincuente. No es líder de una organización criminal y esto quedará claro al final de este proceso. A la fiscal Marita Barreto le ha respetado muchísimo, yo la conozco desde cuando era procurador; pero esto que ha ocurrido no se puede admitir. Antes de cualquier simpatía está el respeto de la ley. A nadie le pueden armar un caso que te desgracie la vida, eso ha ocurrido y no podemos permitirlo.