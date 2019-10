Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que el Congreso de la República “nunca” ha decidido cuál de los magistrados será reemplazado con la elección de nuevos integrantes de este organismo. Esto, luego de que Pedro Olaechea pidiera que se oficialice la resolución del Parlamento disuelto que designa a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo integrante del tribunal.

“Un Congreso disuelto con una Comisión Permanente que no tiene competencias para esto y que, además, sin aprobación del pleno —porque eso no se aprobó ni se discutió en el pleno— se mete sin haber discutido una referencia a determinar quién se va, que es una cuestión que lo ha decidido toda la historia el Tribunal Constitucional […]. Nunca se ha dicho: ‘usted entra porque tal sale’ [...]. No hay una sola resolución en la historia del nombramiento del tribunal que dice ‘entra este señor para reemplazar a este señor’”, afirmó en Canal N.

El último lunes, el pleno del Congreso eligió al primer miembro del TC pese al planteamiento de cuestión de confianza realizado previamente por el ahora exprimer ministro Salvador del Solar. El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, obtuvo 87 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, en medio de cuestionamientos de varias bancadas.

Eloy Espinosa-Saldaña explicó que, según la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente del Parlamento no está facultada para designar a los integrantes del Tribunal Constitucional, tras la disolución del Legislativo el último lunes por el presidente Martín Vizcarra.

“Ese documento no ha querido ser publicado por El Peruano y creo que, independientemente de cualquier consideración, hace bien porque estamos hablando de una norma incompleta dada por un órgano que no tiene la competencia para hacerlo [la Comisión Permanente]", aseguró.

El magistrado reiteró que solo el pleno del TC puede definir quién debe salir en caso de una designación. “Es competencia del pleno del tribunal decidir quién será reemplazado”, precisó.

“Si el señor Ortiz de Zevallos o cualquier otra persona tiene una resolución emitida por la autoridad competente, cierran los problemas procedimentales o de trámite para poder llegar [al TC], entonces habrá que tomar las previsiones para incorporarlo. Mientras no se dé eso, no podemos incorporar a alguien”, afirmó Eloy Espinosa-Saldaña en Ideeleradio.

Pedro Olaechea emitió un comunicado este martes 1 de octubre en el cual solicitó que El Peruano publique la resolución legislativa en la cual se oficializa la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado del tribunal en reemplazo del integrante con mandato vencido cuya colegiatura “sea la de menor antigüedad”.

Espinosa-Saldaña detalló que dentro del TC tienen conocimiento de un pedido de reconsideración de la votación presentado por Patricia Donayre (Unidos por la República) y una nulidad de la misma de María Elena Foronda (Frente Amplio), los cuales deben ser resueltos antes de la publicación de la resolución.

“Yo entiendo que está pendiente de resolución un pedido de reconsideración que presentó la congresista Donayre y entiendo que había un pedido de nulidad presentado por la congresista Foronda, entonces, no tenemos conocimiento si esos pedidos fueron atendidos y resueltos”, dijo.