Martin Cabrera es un abogado especializado en temas parlamentarios y, bajo su análisis, las denuncias sobre viajes y el caso de la norma sobre doble percepción de sueldo no proceden. “En el caso de la doble percepción a lo mucho podría verse un tema ético si es que un congresista que se benefició directamente no se abstuvo como lo establece el reglamento. Pero el resto de legisladores aprobaron una norma representando los intereses de un sector de la población, por lo cual no es un tema como para una investigación fiscal”, explicó.

Al igual que este caso, Cabrera señaló que el caso de los viajes de congresistas es un tema administrativo donde no existe una directiva parlamentaria que regule esta actividad. En esa misma línea, el abogad constitucionalista Heber Joel Campos indicó que los dos casos en mención podrían verse a nivel de la Comisión de Ética Parlamentaria. “No estamos ante hechos delictivos. Este tipo de situaciones terminan exponiendo a la Fiscalía a críticas severas y da la impresión de que están en un escenario de conflicto, donde se termina incluso victimizando al Congreso”, advirtió.

Para Campos, existe una escenario de sobrerreacción de la Fiscalía motivado por los excesos del propio Poder Legislativo.

La gestión de Delia Espinoza afronta al menos cinco controversias en su gestión.

—Criterios poco técnicos—

Existen otras controversias que abonan a la hipótesis de criterios poco técnicos desde la Fiscalía. Para el abogado penalista Andy Carrión, un ejemplo es el archivamiento a la investigación del fiscal supremo Pablo Sánchez.

Respecto a este caso, Delia Espinoza, alegó que se trató de una “inconducta funcional y debió ser sancionado en su momento”. Pero Carrión cree que existen otros motivos. “Se nota un doble rasero. Por un lado abre investigación por una denuncia ciudadana que informa que un partido es antidemocrático y por otro lado, sus estándares son demasiados altos, casi de sentencias condenatorias para no investigar a personas allegadas”.

El último caso en controversia es la investigación abierta contra la congresista Digna Calle y su esposo, el excongresista Aron Espinoza. En la carpeta fiscal de este caso consta la declaración del ciudadano Emerson Saavedra quien negó haber presentado la denuncia que ingresó a Fiscalía en base a un reportaje televisivo.

La misma mesa de partes de la entidad advirtió que la firma de la denuncia no coincidía con el DNI del supuesto denunciante. Saavedra también indicó que la copia de DNI adjuntada en la denuncia era una copia vencida que ya no se encuentra en su poder.