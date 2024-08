Este colaborador eficaz, quien renunció a la reserva de su identidad, es Francisco Iván Siucho, investigado por lavado de activos y vinculado a la minería informal. Ante el Eficcop, Siucho reveló supuestas maniobras de Mateo Castasñeda para entorpecer las investigación que le sigue el Eficcop y también para lograr el archivo de una indagación que se le seguía a él mismo por lavado de activos.

LEE TAMBIÉN | Amigo de Dina y Nicanor Boluarte se acoge a colaboración eficaz: lo que dijo en su confesión ante el Eficcop

En el requerimiento fiscal, al que accedió El Comercio, el Eficcop alega una serie de “operaciones ilícitas contra la fe pública” de parte de Mateo Castañeda. En concreto, se le atribuye haber requerido a Francisco Iván Siucho firmar un recibo falso para justificar el origen de S/ 15 mil en efectivo hallados en su oficina. Esto a cambio de llegar a un acuerdo con un acuerdo con un fiscal que investigaba al hoy colaborador para archivar su caso.

El Comercio llamó y envió mensajes a Mateo Castañeda y a su abogado, Eduardo Barrigo, para tener sus descargos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Dentro del proceso, el exabogado de Dina Boluarte ha rechazado los cargos que le atribuyen. En la audiencia de prisión preventiva de este viernes, el investigado dijo que estaba presentando evidencia para acreditar la “ausencia de peligro de obstaculización” y que ha “colaborado con esta investigación”.

El Comercio

Según se reseña en el documento, Castañeda asumió la defensa legal de Siucho y de su “grupo familiar”, que incluye a su hermano Martín Siucho, en junio del 2022, como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía Contra el Lavado de Activos. Para ello, agregan, se acordó un pago de 10 mil dólares mensuales desde ese mes hasta mayo del 2023. Sin embargo, el abogado siguió representándolo ante esa fiscalía hasta mayo del 2024, cuando fue detenido por el caso ‘Waykis en la sombra’.

El 11 de mayo, durante el allanamiento a la oficina de Mateo Castañeda, el Eficcop encontró un “sobre de color blanco con manuscrito color azul Francisco ilegible”, el cual contenía la suma de S/ 15 mil. El dinero fue incautado. El Eficcop también sostiene que el 17 de mayo, día en que se debatía la apelación de Castañeda con su detención preliminar, Siucho se contactó con la oficinna del abogado, desde donde le dijeron que este “saldría libre ese viernes”, tal como luego ocurrió.

La reunión, la propuesta y el "maestro masón"

El pedido de prisión preventiva hace referencia al “acta de la declaración del aspirante a colaborador eficaz con identidad develada Francisco Iván Siucho Neira”. Las declaraciones se dieron el 31 de mayo y el 24 de julio pasado y la “parte pertinente” de estas fue transcrita en un acta.

De esas declaraciones, el Eficcop remarca que Siucho narra allí “las circunstancias en que, con fecha de 20 de mayo del 2024, acudió a las oficinas de Mateo Castañeda” y este hizo que “firmara un recibo para acreditar que le habría dado una suma de quince mil soles en efectivo, a sabiendas que eso era falso, para que así lo pueda presentar a la fiscalía [...] [Siucho] aceptó el acuerdo planteado”. “[Castañeda] le habría prometido el archivo del caso seguido en contra de Siucho Neira y su familia [...] en atención a la afinidad que tenía con el fiscal responsable de dicha investigación”.

El Comercio

La realización de esa reunión también fue relatada por su hermano, Martín Siucho. “Mi hermano Francisco Siucho se trató de comunicar telefónicamente con él para saber cómo iba nuestro proceso de lavado de activos [...] Pedí un taxi por apliación Uber y con mi hermano Francisco fuimos a la oficina del abogado Mateo Castañeda”, declaró él al Eficcop.

Fue en esa reunión que, según la imputación fiscal basada en las declaraciones de Francisco Siucho como colaborador, Mateo Castañeda les dijo que “tenía una noticia buena y una noticia mala”. La supuesta “noticia mala” era un “temita que se tenía que solucionar apoyándose mutuamente” referido a los S/ 15 mil en efectivo incautados.

“Según manifestó el investigado Castañeda, en primer orden Francisco Siucho tenía que demostrar o buscar de algún extracto bancario, para que este pueda demostrar que entregó dicha suma al investigado Mateo Castañeda; y en segundo lugar, Francisco Siucho tenía que firmarle a Mateo Castañeda un recibo por esos quince mil soles, para que este último pueda presentarlo a la fiscalía con el fin de justiticar el origen del dinero”, sostiene el Eficcop en su requerimiento.

Frente a ello -agregan-el hoy colaborador dijo que él no le habría dado ese dinero y le dijo: “¿Doctor, cómo voy a justificarlo”, ante lo que el abogado habría respondido que “esa era su tarea” y “tenía que buscar cómo acreditar ese dinero, para que también los pueda ayudar”.

El Comercio

Luego vino la “buena noticia”, según la imputación fiscal. Esta habría consistido en que uno de los fiscales adjuntos que apoyó al Eficcop en el operativo de su detención era el que estaba a cargo de la investigación por lavado a los Siucho: Gustavo Gutiérrez Mitma.

“Según refirió Mateo Castañeda, dada su condición de ‘maestro masón’ y su particular firma que incluye tres puntos en forma de triángulo, el referido fiscal pudo reconocerlo, ya que él también firmaba con los tres puntos [...] percantándose ambos que pertenecían a la misma logia, por los que se hicieron guiños y asentaron la cabeza, demostrando que pertenecían a la misma logia y que en algún momento tenían que ayudarse”, dice la fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, el abogado añadió que contactó al fiscal días después y esto le “habría dicho que iba a resolver archivando la investigación seguido contra Franciso Siucho y su entorno familiar [....] y lo bueno es que sería ‘free’, no costaría nada porque ‘los masones se apoyan mutuamente’.

No obstante, agregan que Castañeda le dijo a Siucho que para que le puedan archivar su caso primero tenía que “apoyarlo aceptando falsamente que le entregó la suma de S/ 15 mil” y firmar el falso recibo para acreditarlo. “La persona de Francisco Iván Siucho Neira aceptó el acuerdo en todos sus extramos”, afirma el Eficcop.

El Comercio

"Me están sembrando"

Franciso Siucho firmó el recibo minutos después en el lobby de la oficina, versión que también es referida por su hermano Martín. “Mateo Castañeda le dijo que era el recibo de dinero de S/ 15 mil que ya nos había dicho en su oficina, entonces mi hermano firmó y nos retiramos”, dijo este. El documento fiscal también incluye una captura del recibo e indica que el abogado de Castañeda, Eduardo Barriga, luego presentó ese documento para pedir que les devuelvan el dinero incautado.

Esa solicitud fue denegada y llevó a que, el 11 de junio, el Eficcop cite a Francisco Siucho como testigo para que declare sobre el supuesto pago. La declaración fue programada para el 18 de ese mes. Esto motivó que Castañeda convoque a Siucho en dos ocasiones, según relató él al Eficcop en su segunda declaración como colaborador eficaz, del mismo 18 de junio.

En la primera reunión con Castañeda, del 13 de junio, este “comenzó a pautear lo que yo tenía que decir el día de la testimonial [...] que diga que ese documento lo había firmado un día antes de su detención”. Luego, el 15 de junio, “recibo la llamada del dr. Castañeda, en la cual me indica que me acerque inmediatametne a su oficina que era de suma urgencia.

De acuerdo con el colaborador, Castañeda le contó que había enviado el día anterior a una abogada de su estudio a hablar con el fiscal de su caso, Gustavo Gutiérrez, y que “lo había visto nervioso” y que incluso, unas dos horas después de su entrevista, vio al fiscal selir de las oficinfas del mismo Eficcop.

El Comercio

El Comercio

Según dijo, para entonces Castañeda fue “subrogado” como su abogado en esa investigación por lavado de activos.“El dr. Mateo me dijo que al parecer el fiscal Gutiérrez Mitma los estaba sembrando el día que se conocieron en el calabozo, cuando le dijo que era masón y [que] por pertenecer a la mimsa logia archivaría mi caso”, agregó.

Luego, declaró que “esa reunión era específicamente para darme pautas de los documentos que tenía que presentar y que me hicieron entrega ese día” y que lo “pautearon cómo tenía que declarar” ante el Eficcop. “Me pusieron mucho énfasis en que tenía que conseguir la prueba de un retiro bancario [...] mayor a los 15 mil soles”.

El fiscal Gutiérrez también fue interrogado por el Eficcop por su relación con Mateo Castañeda. El pasado 24 de julio, declaró que ese mismo día por la mañana, cuando él estaba junto a dos asistentes en la mesa de partes de su fiscalía, el abogado apareció y se acercó para saludarlo.

Agregó que cuando la encargada de mesa de partes le preguntó qué deseaba, Castañeda dijo que quería hablar con él “sobre un tema personal”. El fiscal indicó que se retiró a su oficina y envió a otra asistentes a preguntar a Castañeda por qué caso venía y que este respondió que quería hablar con él porque estaba “apartado del caso que patrocinaba y por ello quiero comunicarle”.

Mateo Castañeda durante la audiencia de prisión preventiva del 9 de agosto. Foto: GEC / César Bueno

“Personalmente le indiqué a Mateo Castañeda, en presencia de los asistentes mencionadas, [y le dije] ‘Usted ya no es parte del proceso y no se le puede dar ningún tipo de información, ya que no forma parte como abogado de la carpeta”.

Ante ello, el fiscal aseveró que Castañeda le alzó la voz de forma “irrespetuosa y altanera”, le dijo que “solo he venido a decirlo que ya no soy abogado del caso” y le preguntó “si mi persona sabe si su patrocinado se ha sometido a una colaboración eficaz”. “Le dije expresamente que desconozco de esos temas [...] Dejé constancia de manera escrita [de] lo sucedido en el libro de ocurrencias del despacho”.

Las asistentas referidas por el fiscal Gutiérrez también declararon y confirmaron su versión.

El Comercio

Las videollamadas

El colaborador también declaró sobre una videollamada que, según él, le hizo el propio Mateo Castañeda el 17 de junio, el día previo a su citación con el Eficcop. Para la fiscalía, el objetivo de esa llamada fue “mantener influencia” sobre Francisco Siucho, “instándolo a reunirse con él nuevamente, pero esta vez con su nuevo abogado”.

Siucho agregó que ese mismo día por la tarde, notó que tenía una llamada perdida de Castañeda y le dio una nueva videollamada. “Le digo que mi abogado no puede asistir el 18 de julio a mi declaración [...] que en verdad me encuentro en un problema, porque no encuentro ningún extracto bancario donde haya hecho ese retiro de 15 mil soles”, declaró.

“Él me dice o me indica que mi abogado se apersona, que presente el escrito para una nueva fecha de declaración [...] y que no me preocupase, porque habría tiempo para reunirnos y darle una solución”.

El requerimiento fiscal detalla que Siucho ha entregado diversos elementos para corroborar sus dichos. Estos incluyen capturas de su teléfono para acreditar sus desplazamientos, sus contactos, los números a los que llamó, sus pagos previos al estudio de Mateo Castañeda, e incluso el video de la videollamada del 17 de junio. El documento incluye la transcripción de ese video. Según dijo Siucho al Eficcop, la ‘persona 01′ es él y la ‘persona 02′ es Mateo Castañeda.

El Comercio

Finalmente, se detalla que una videollamada posterior, del día 19 de junio, también fue grabada. Esta, según el colaborador, fue hecha para “expresarle mi malestar por la situación en la que me había involucrado en el caso que le siguen, asimismo le comenté que no podía justificar ese dinero por el cual me hizo firmar un recibo”. Para la fiscalía, esto evidencia que Castañeda “siguió influyendo” en el testigo. El documento fiscal también contiene la transcripción de ese video y una captura.

El Comercio

Por la entrega de este presunto recibo falso, el Eficcop imputa a Mateo Castañeda el delito de falsedad genérica, además de los de organización criminal y tráfico de influencias, por los que ya era investigado. Sin embargo, estas alegaciones también les sirven para argumentar el riesgo de que el abogado fugue o obstaculice las investigaciones y la necesidad de que le dicten prisión preventiva.

Por ejemplo, para argumentar su falta de arraigo laboral, el Eficcop cita la declaración de Francisco Siucho. “Quebrantando su rol de abogado le habría prometido el archivo del caso” seguido contra él y su familia, apelando a la “afinidad que tenía con el fiscal responsale de dicha investigación” y “condicionando este resultado a que sea su cómplice en la comisión de un presunto delito”.

También se citan distintos hechos para sostener que Castañeda no ha colaborado con las investigaciones, como su negativa a que accedan a su teléfono o sea evaluado por un médico legistaa durante su detención preliminar, la publicación de cartas mientras estaba detenido, y “actos intimidatorios” contra el testigo Carlos Morán, su presunta intención de direccionar la declaración de Francisco Siucho ante el Eficcop y la revelación de la identidad de un testigo protegido.