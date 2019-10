El exdirectivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli confirmó hoy ante el equipo especial Lava Jato que la constructora entregó dinero al exprimer ministro César Villanueva para su reelección como gobernador regional de San Martín y por la adjudicación de la carretera San José de Sisa, según informaron fuentes de El Comercio.

Martorelli fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez, durante más de cuatro horas, en la fiscalía brasileña, en Curitiba. El exejecutivo, quien además fue representante legal de Odebrecht cuando ganó la licitación por la carretera San José de Sisa, ratificó lo que ya había dicho Jorge Barata: que hubo un pago para Villanueva. Específicamente señaló que fue un aporte de US$30 mil para su campaña de reelección y por el “apoyo prestado” en la licitación.

Durante el interrogatorio, Martorelli también detalló haber dado “entre US$100 mil y US$150 mil” para elaborar las bases de la licitación por la carretera San José de Sisa y así ganarla, tal como ocurrió en el 2008 durante el primer periodo de Villanueva. Este dinero, contó el exejecutivo según las fuentes, no solo fue para el exgobernador: fue para el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Celso Gamarra Roig y para los integrantes del comité de licitación, quienes pertenecían al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), entidad dependiente del Gobierno Regional de San Martín.

Según narró Martorelli, en los sistemas My Web Day y Drousys se asignó un fondo de aproximadamente US$400 mil para otros pagos por la carretera San José de Sisa. Precisó, además, que entregó US$20 mil a Marco Díaz, exgerente general del PEHCBM por “haber ayudado” a Gamarra Roig “en sus gestiones”. En sus sistemas internos, el exejecutivo de Odebrecht contó que también consignó un fondo de US$65 mil para pagar a más funcionarios del PEHCBM.

Sobre los ‘codinomes’, el exejecutivo ratificó que el ‘codinome’ de Villanueva era ‘Curriculum Vita’ y que lo asignaron así por sus iniciales. También precisó que el ‘codinome’ ‘Italiano’ fue para Celso Gamarra Roig y ‘Meu Deus’ (Mi Dios en español) fue para Marco Díaz, también por las primeras letras de su nombre y apellido.

Recientemente, el caso de San José de Sisa fue incluido en el acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía, la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato y Odebrecht, luego de que esta última admitiera que efectuó pagos ilícitos por el proyecto.

En las últimas planillas que Odebrecht entregó a la fiscalía, y a la que accedió El Comercio, figuran los tres ‘codinomes’ por San José de Sisa: ‘Italiano, ‘Meu Deus’ y 'Curriculum Vita’ por un total de US$785 mil. Solo para ‘Curriculum Vita’ están registrados US$320 mil.

El Comercio buscó la versión de César Villanueva, quien actualmente es miembro del Congreso disuelto. El exprimer ministro negó la versión de Martorelli y cualquier tipo de pago de Odebrecht.

En tanto, Marco Díaz cortó la conunicación telefónica cuando nos identificamos como periodistas de este Diario. Tampoco respondió el mensaje en su celular. En agosto pasado, cuando Barata declaró que entregó dinero a Villanueva, Díaz aseguró a El Comercio que tenía “toda la predisposición para colaborar para el debido esclarecimiento de los hechos” y que se trataba de “acusaciones sin mayor sustento”.

En diálogo con El Comercio, Gamarra Roig rechazó la versión de Martorelli y desconoció el presunto pago ilícito, así como el ‘codinome’ asignado. Reconoció que en esa época trabajó para Odebrecht, pero que la declaración del exejecutivo es “falso”. Remarcó que está “apoyando a la justicia”.

Actualmente, Gamarra Roig está investigado en el Caso Arbitrajes, a cargo del fiscal Germán Juárez del equipo especial, por su condición de exdirector de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para la fiscalía, instruyó a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht, con lo que incumplió así sus funciones en pro de los intereses del Estado.

—Lo que dijo antes—

Tras ser interrogado en agosto, Jorge Barata reveló que Villanueva recibió de Odebrecht dos pagos en efectivo de US$30 mil por la obra (US$60 mil en total), bajo el ‘codinome’ ‘Curriculum Vita’.

Según las mismas fuentes de este Diario, los pagos a Villanueva fueron por orden de Eleuberto Martorelli, exejecutivo de la empresa brasileña en el Perú y exjefe de la firma en Colombia entre el 2012 y 2016. Al respecto, el también exprimer ministro del actual gobierno manifestó su disposición a colaborar con las pesquisas y negó “tajantemente haber recibido un solo centavo de Jorge Barata o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht”.

Posteriormente, dijo ser “el primer interesado en desmentir las falsas imputaciones hechas por el señor Barata”.

En cuanto a las planillas de Odebrecht, se registran siete pagos por US$320 mil en total bajo el ‘codinome’ ‘Curriculum vita’.

En diálogo con este Diario a inicios de setiembre, César Villanueva negó haber recibido sobornos de la empresa brasileña. “No he recibido este tipo de prebenda o cosas. Uno paga una prebenda seguramente para pedir a cambio algún tipo de privilegio, algún tipo de favor, algún tipo de acción que le favorezca a la empresa. Y lo que sí podemos demostrar con hechos, con documentos, con cosas que efectivamente se puedan probar de que no ha tenido Odebrecht ningún beneficio y más bien ha sido al revés, ellos han perdido plata allá. Entonces para qué pagarían plata para perder, eso no lo entiendo”, refirió.